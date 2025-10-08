बलौदाबाजार के बारनवापारा में मनाया गया वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह 2025, फोटोग्राफी प्रतियोगिता में अश्विनी तिर्की प्रथम

ETV Bharat / state

एक ही फ्रेम में टाइगर और उल्लू, इस तस्वीर को मिला पहला स्थान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 7:35 PM IST

बलौदाबाजार: जिले के वनमण्डल में 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह बड़े ही उत्साह और जनभागीदारी के साथ मनाया गया. इस पूरे सप्ताह में कई तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक गतिविधियां हुईं, जिनमें स्थानीय लोग, बच्चे, विद्यार्थी और युवा बढ़-चढ़कर शामिल हुए. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता के परिणाम भी घोषित किए गए, जिसमें रायपुर के अश्विनी तिर्की ने पहला स्थान प्राप्त किया.

बलौदाबाजार के बारनवापारा में मनाया गया वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह 2025 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह मनाया गया संरक्षण सप्ताह

2 अक्टूबर: कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और सेवा पर्व के अवसर पर तुरतुरिया स्थित वाल्मीकि आश्रम परिसर में स्वच्छता अभियान से की गई. वन विभाग के कर्मचारियों, ग्रामीणों और छात्रों ने मिलकर साफ-सफाई की और पॉलिथीन मुक्त वातावरण का संदेश दिया.

3 अक्टूबर: बच्चों और पक्षी विशेषज्ञों ने मिलकर स्थानीय पक्षियों और तितलियों का अवलोकन किया. पहली बार बच्चों ने दूरबीन से पक्षी देखे, जिससे उन्हें बहुत आनंद मिला.

4 अक्टूबर: स्थानीय कारीगरों ने बांस से बने पारंपरिक और आधुनिक सामान दिखाए. यह न सिर्फ उनकी कला का प्रदर्शन था, बल्कि रोजगार का नया रास्ता भी.

5 अक्टूबर: इस दिन स्थानीय फूलों और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी गई. बच्चों और युवाओं को प्राकृतिक सुंदरता और उपयोगिता का अनुभव हुआ.

6 अक्टूबर: बच्चों ने जंगल और वन्यजीवों पर पेंटिंग बनाई. साथ ही वन्यजीवों पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई गईं.

7 अक्टूबर: इसमें प्रतिभागियों ने वन्यजीव, पर्यावरण और अभ्यारण्य से जुड़े सवालों के जवाब दिए.

8 अक्टूबर: सप्ताह के अंतिम दिन विजेताओं को इनाम और सम्मान दिए गए. साथ ही, अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को "Best Staff Award" दिया गया.

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता रही मुख्य आकर्षण: इस सप्ताह का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता रहा. इसका विषय था "कैप्चर टू कंजर्व" (फोटो के जरिए संरक्षण का संदेश). इसमें 96 फोटोग्राफर्स ने भाग लिया और जंगल की अनदेखी कहानियों को अपने कैमरे में कैद किया. वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा कि, यह प्रतियोगिता सिर्फ अच्छी तस्वीरों की नहीं थी, बल्कि यह दिखाने की थी कि एक तस्वीर भी जंगल के संरक्षण का माध्यम बन सकती है.

विजेता और उनकी तस्वीरों की कहानियां

  • प्रथम स्थान- अश्विनी तिर्की, रायपुर

तस्वीर का नाम: Predators of Different Skies

तस्वीर में: एक ही फ्रेम में टाइगर और उल्लू

चार दिन जंगल में इंतजार किया, तब जाकर यह अनोखा पल मिला.- अश्विनी

तृतीय स्थान की तस्वीर- मादा हाथी अपने बच्चे को दुलारते हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • द्वितीय स्थान- आलोक सिंह, सरोना रायपुर

तस्वीर का नाम: Mother and Cub

तस्वीर में: पेड़ की शाखा पर मादा तेंदुआ और उसका बच्चा

मां और बच्चे का रिश्ता प्रकृति का सबसे सुंदर दृश्य होता है.- आलोक

  • तृतीय स्थान- लोकेंद्र भंडारी, बालोद

तस्वीर का नाम: Mother’s Love

तस्वीर में: मादा हाथी अपने बच्चे को दुलारते हुए

जानवरों में भी मां का प्यार इंसानों जैसा ही होता है.- लोकेंद्र

द्वितीय स्थान तस्वीर- पेड़ की शाखा पर मादा तेंदुआ और उसका बच्चा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी कोशिश है कि इस तरह के आयोजनों से आम लोग, खासकर बच्चे और युवा, प्रकृति से जुड़ें. जंगल केवल पेड़ और जानवर नहीं हैं, बल्कि यह हमारी सांसों का स्रोत हैं. अगर हम इन्हें बचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को जीवन देंगे.- वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर

समुदाय की भागीदारी जरूरी: बारनवापारा अभ्यारण्य के अधीक्षक कृषानू चन्द्राकर ने कहा कि, जंगल का संरक्षण केवल वन विभाग का काम नहीं है. इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी जरूरी है. यह सप्ताह इस बात का प्रमाण है कि जब लोग जुड़ते हैं, तो संरक्षण आंदोलन बन जाता है.

