ETV Bharat / state

लातेहार में जंगली हाथियों का उत्पात, खेतों में लगी फसलों को रौंदा और कई घरों को किया ध्वस्त

लातेहार में हाथियों का उत्पात जारी है. हाथियों ने आबादी वाले इलाके में प्रवेश कर खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया.

Elephants Attacked In Latehar
जंगली हाथी. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 1:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार:जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है. जिले के बालूमाथ वन क्षेत्र में जंगली हाथियों ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है. गुरुवार की रात जंगली हाथियों का झुंड बालूमाथ थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव पहुंच गया. इस दौरान हाथियों ने लगभग एक दर्जन किसानों के खेतों में लगी फसलों को रौंद डाला. साथ ही एक किसान के बैल को भी कुचलकर मार डाला. हाथियों ने एक ग्रामीण के मुर्गी फार्म को भी तोड़ दिया. पिछले कई दिनों से लगातार हाथियों के आतंक से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है. हालांकि वन विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग के द्वारा हाथियों को सुरक्षित जंगल में भगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है.

नगड़ा गांव में हाथियों का उत्पात

दरअसल, गुरुवार की रात बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत नगड़ा गांव में लगभग 15 से 16 की संख्या में हाथियों का झुंड पहुंचा था. हाथियों ने सबसे पहले गांव के हरिश्चंद्र साव, गोवर्धन साव, बाला साव, चौधरी साव, मनोज प्रसाद, रविंद्र प्रसाद, प्रेम प्रसाद, हेमंत प्रसाद आदि के खेतों में लगी धान की फसल को नष्ट किया. साथ ही खेतों में लगी सब्जियों को भी पूरी तरह रौंद डाला. इस दौरान हाथियों ने जलेश्वर साहू के मुर्गी फार्म को भी तोड़ दिया. जबकि प्रयाग साहू के बैल को मार डाला.

जानकारी देते भुक्तभोगी किसान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इधर, हाथियों के आने के बाद ग्रामीण भयभीत हो गए और रात भर हाथियों को गांव से भागने के लिए प्रयास करते रहे. इस संबंध में ग्रामीण हेमंत साव, हरिश्चंद्र साहू आदि ने बताया कि लगभग 14 से 15 की संख्या में जंगली हाथी पिछले कई दिनों से गांव में प्रवेश कर नुकसान पहुंचा रहे हैं. बीती रात तो हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है. जबकि एक ग्रामीण के मुर्गी फार्म और एक बैल को भी मार डाला.

Elephants Attacked In Latehar
लातेहार में हाथियों के द्वारा रौंदी गई धान की फसल. (फोटो-ईटीवी भारत)

हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत

लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के अलावे अन्य इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है. पिछले 6 माह की बात करें तो जंगली हाथियों ने 60 से अधिक ग्रामीणों को बेघर कर दिया है. वहीं कुछ ग्रामीणों की जान भी ले ली है. यहां महत्वपूर्ण बात किया है कि वर्तमान में जिस इलाके में हाथियों के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है, वह इलाका पलामू टाइगर रिजर्व से काफी दूरी पर स्थित है. लेकिन हाथियों का झुंड पिछले दो-तीन वर्षों से इसी इलाके में विचरण कर रहा है. झुंड में शामिल सभी हाथी काफी आक्रामक हैं.

Elephants Attacked In Latehar
हाथियों के द्वारा नष्ट की गई सब्जी की खेती. (फोटो-ईटीवी भारत)

वन विभाग पर उदासीनता का आरोप

वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के द्वारा हाथियों को भगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है. इसी कारण जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को छुटकारा नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार की रात उन्होंने पटाखे जलाकर और मशाल जलाकर हाथियों को किसी तरह गांव से भगाया. लेकिन हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है.

Elephants Attacked In Latehar
हाथियों के द्वारा नष्ट की गई सब्जी की खेती. (फोटो-ईटीवी भारत)

नुकसान का आकलन कर दिया जाएगा मुआवजाः रेंजर

इधर, इस संबंध में वन विभाग के रेंजर नंदकुमार महतो का कहना है कि वन विभाग के द्वारा जंगली हाथियों को भगाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई बार हाथी भगाने के लिए एक्सपर्ट टीम को भी लगाया गया. टीम के द्वारा हाथियों को भाग भी दिया जाता है, लेकिन हाथी वापस इसी इलाके की ओर आ जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र की ओर भागने के लिए विभाग पूरी तरह प्रयासरत है. रेंजर ने कहा कि जंगली जानवरों से ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

लातेहार में हाथी के बच्चे का शव मिला, वन विभाग करा रहा पोस्टमार्टम

गढ़वा में जंगली हाथियों का हमला, एक की मौत और दो जख्मी

लातेहार में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला, कई घरों को किया ध्वस्त

गुस्से में गजराज! जंगली हाथी के हमले में दो की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANTS ATTACKED IN LATEHARWILD ELEPHANTS IN LATEHARELEPHANTS TRAMPLE CROPS IN LATEHARलातेहार में जंगली हाथियों का उत्पातELEPHANTS ATTACKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.