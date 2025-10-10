ETV Bharat / state

लातेहार में जंगली हाथियों का उत्पात, खेतों में लगी फसलों को रौंदा और कई घरों को किया ध्वस्त

लातेहार:जिले के विभिन्न प्रखंडों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है. जिले के बालूमाथ वन क्षेत्र में जंगली हाथियों ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है. गुरुवार की रात जंगली हाथियों का झुंड बालूमाथ थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव पहुंच गया. इस दौरान हाथियों ने लगभग एक दर्जन किसानों के खेतों में लगी फसलों को रौंद डाला. साथ ही एक किसान के बैल को भी कुचलकर मार डाला. हाथियों ने एक ग्रामीण के मुर्गी फार्म को भी तोड़ दिया. पिछले कई दिनों से लगातार हाथियों के आतंक से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है. हालांकि वन विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग के द्वारा हाथियों को सुरक्षित जंगल में भगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है.

नगड़ा गांव में हाथियों का उत्पात

दरअसल, गुरुवार की रात बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत नगड़ा गांव में लगभग 15 से 16 की संख्या में हाथियों का झुंड पहुंचा था. हाथियों ने सबसे पहले गांव के हरिश्चंद्र साव, गोवर्धन साव, बाला साव, चौधरी साव, मनोज प्रसाद, रविंद्र प्रसाद, प्रेम प्रसाद, हेमंत प्रसाद आदि के खेतों में लगी धान की फसल को नष्ट किया. साथ ही खेतों में लगी सब्जियों को भी पूरी तरह रौंद डाला. इस दौरान हाथियों ने जलेश्वर साहू के मुर्गी फार्म को भी तोड़ दिया. जबकि प्रयाग साहू के बैल को मार डाला.

जानकारी देते भुक्तभोगी किसान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इधर, हाथियों के आने के बाद ग्रामीण भयभीत हो गए और रात भर हाथियों को गांव से भागने के लिए प्रयास करते रहे. इस संबंध में ग्रामीण हेमंत साव, हरिश्चंद्र साहू आदि ने बताया कि लगभग 14 से 15 की संख्या में जंगली हाथी पिछले कई दिनों से गांव में प्रवेश कर नुकसान पहुंचा रहे हैं. बीती रात तो हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है. जबकि एक ग्रामीण के मुर्गी फार्म और एक बैल को भी मार डाला.

लातेहार में हाथियों के द्वारा रौंदी गई धान की फसल. (फोटो-ईटीवी भारत)

हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत

लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के अलावे अन्य इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है. पिछले 6 माह की बात करें तो जंगली हाथियों ने 60 से अधिक ग्रामीणों को बेघर कर दिया है. वहीं कुछ ग्रामीणों की जान भी ले ली है. यहां महत्वपूर्ण बात किया है कि वर्तमान में जिस इलाके में हाथियों के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है, वह इलाका पलामू टाइगर रिजर्व से काफी दूरी पर स्थित है. लेकिन हाथियों का झुंड पिछले दो-तीन वर्षों से इसी इलाके में विचरण कर रहा है. झुंड में शामिल सभी हाथी काफी आक्रामक हैं.