जोधपुर : लूणी क्षेत्र के कांकाणी, धाधिया और शिकारपुर, सतलाना, करनियाली गांवों के इलाकों में हिंसक जानवर का झुंड आ गया है. संभवतः यह भेड़िये हो सकते हैं, जो लगातार ग्रामीणों पर हमले कर रहे हैं. दो दिन पहले ही जानवर ने धाधिया, विष्णुनगर में पहले छोटे पशुओं को शिकार बनाया था. वहीं, चैनपुरा भाटन में तीन लोगों पर हमला कर दिया था. इसमें दो महिला व एक बच्चा घायल हो गए थे. सोमवार को शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम जा रहे एक व्यक्ति पर भेड़िये ने हमला कर दिया. व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और वह उससे भिड़ गया. इससे उसके कई जगह पर खरोंचे आ गई, लेकिन वह बच गया. उसने वीडियो जारी कर चेताया कि क्षेत्र में लकड़बग्घा, भेड़िये जैसे हिंसक जानवर घूम रहे हैं. वहीं, लूणी क्षेत्र में रात को एक भेड़िया मृत पाया गया है, जिसका शव वन विभाग की टीम ने जब्त किया है.

लूणी सीएचसी के डॉ. दिनेश सोनी ने बताया कि पूर्व में दो महिला व एक बच्चा हिंसक जानवर के हमले से घायल होकर अस्पताल आए थे, जिनका प्राथमिक उपचार कर जोधपुर भेजा गया. क्षेत्र के लोगों को अपने खेत आने जाने में सावधानी बरतनी होगी. एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट शरद पुरोहित का कहना है कि जुलाई में ही लूणी क्षेत्र में भेड़िये देखे गए थे.

अब तक दस लोग घायल : हिंसक जानवर अब तक दस लोगों पर हमला कर चुका है. इनमें शनिवार को चेनपुरा भाटान में तीन लोग, करनियाली में 2 लोग और रविवार को शिकारपुरा में चार लोगों को जख्मी किया. हमले में अब तक कुल 10 लोगों को अज्ञात जानवर हमला कर घायल कर चुका है. इसी बीच रविवार रात्रि के समय हाईवे पर मृत अवस्था में भेड़िया मिलने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अज्ञात जानवर जो हमला कर रहा है वह मर गया है, लेकिन सोमवार सुबह एक बार फिर धाधिया क्षेत्र में जानवर के हमले की बात सामने आई है, जिसके बाद क्षेत्र में वन विभाग का एक उड़न दस्ता सक्रिय है.

शिकार की तलाश में आते हैं : एनिमल बिहेवियर विशेषज्ञ शरद पुरोहित ने बताया कि अनजान जानवरों से सदैव दूरी बनाए रखना आवश्यक. सोमवार को जो घटना हुई, उस दौरान एक ही जानवर था अगर दल होता तो जान बचाना मुश्किल हो जाता. अंजान जानवर से आंख नहीं मिलाएं सीधे निकल जाएं. लूणी क्षेत्र में जगह-जगह पर गड्ढों में पानी भरा है. घास भी है, ऐसे में जानवर यहां पानी पीने आते हैं. शिकार की तलाश में हिंसक जानवर भी कुछ समय तक यहां डेरा डाल लेते हैं. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी.