ETV Bharat / state

लूणी क्षेत्र में हिंसक जानवर का आंतक, भेड़िये के हमले में कई लोग घायल - WILD ANIMALS IN JODHPUR

जोधपुर के लूणी क्षेत्र में जानवरों के हमले की घटना सामने आई है. इसमें कई लोग घायल हुए हैं.

भेड़िये के हमले में कई लोग घायल
भेड़िये के हमले में कई लोग घायल (ETV Bharat (File))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 1:43 PM IST

3 Min Read

जोधपुर : लूणी क्षेत्र के कांकाणी, धाधिया और शिकारपुर, सतलाना, करनियाली गांवों के इलाकों में हिंसक जानवर का झुंड आ गया है. संभवतः यह भेड़िये हो सकते हैं, जो लगातार ग्रामीणों पर हमले कर रहे हैं. दो दिन पहले ही जानवर ने धाधिया, विष्णुनगर में पहले छोटे पशुओं को शिकार बनाया था. वहीं, चैनपुरा भाटन में तीन लोगों पर हमला कर दिया था. इसमें दो महिला व एक बच्चा घायल हो गए थे. सोमवार को शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम जा रहे एक व्यक्ति पर भेड़िये ने हमला कर दिया. व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और वह उससे भिड़ गया. इससे उसके कई जगह पर खरोंचे आ गई, लेकिन वह बच गया. उसने वीडियो जारी कर चेताया कि क्षेत्र में लकड़बग्घा, भेड़िये जैसे हिंसक जानवर घूम रहे हैं. वहीं, लूणी क्षेत्र में रात को एक भेड़िया मृत पाया गया है, जिसका शव वन विभाग की टीम ने जब्त किया है.

लूणी सीएचसी के डॉ. दिनेश सोनी ने बताया कि पूर्व में दो महिला व एक बच्चा हिंसक जानवर के हमले से घायल होकर अस्पताल आए थे, जिनका प्राथमिक उपचार कर जोधपुर भेजा गया. क्षेत्र के लोगों को अपने खेत आने जाने में सावधानी बरतनी होगी. एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट शरद पुरोहित का कहना है कि जुलाई में ही लूणी क्षेत्र में भेड़िये देखे गए थे.

पढ़ें. गांव में पहुंचा बीमार पैंथर, ग्रामीणों ने ली सेल्फी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

अब तक दस लोग घायल : हिंसक जानवर अब तक दस लोगों पर हमला कर चुका है. इनमें शनिवार को चेनपुरा भाटान में तीन लोग, करनियाली में 2 लोग और रविवार को शिकारपुरा में चार लोगों को जख्मी किया. हमले में अब तक कुल 10 लोगों को अज्ञात जानवर हमला कर घायल कर चुका है. इसी बीच रविवार रात्रि के समय हाईवे पर मृत अवस्था में भेड़िया मिलने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अज्ञात जानवर जो हमला कर रहा है वह मर गया है, लेकिन सोमवार सुबह एक बार फिर धाधिया क्षेत्र में जानवर के हमले की बात सामने आई है, जिसके बाद क्षेत्र में वन विभाग का एक उड़न दस्ता सक्रिय है.

शिकार की तलाश में आते हैं : एनिमल बिहेवियर विशेषज्ञ शरद पुरोहित ने बताया कि अनजान जानवरों से सदैव दूरी बनाए रखना आवश्यक. सोमवार को जो घटना हुई, उस दौरान एक ही जानवर था अगर दल होता तो जान बचाना मुश्किल हो जाता. अंजान जानवर से आंख नहीं मिलाएं सीधे निकल जाएं. लूणी क्षेत्र में जगह-जगह पर गड्ढों में पानी भरा है. घास भी है, ऐसे में जानवर यहां पानी पीने आते हैं. शिकार की तलाश में हिंसक जानवर भी कुछ समय तक यहां डेरा डाल लेते हैं. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी.

जोधपुर : लूणी क्षेत्र के कांकाणी, धाधिया और शिकारपुर, सतलाना, करनियाली गांवों के इलाकों में हिंसक जानवर का झुंड आ गया है. संभवतः यह भेड़िये हो सकते हैं, जो लगातार ग्रामीणों पर हमले कर रहे हैं. दो दिन पहले ही जानवर ने धाधिया, विष्णुनगर में पहले छोटे पशुओं को शिकार बनाया था. वहीं, चैनपुरा भाटन में तीन लोगों पर हमला कर दिया था. इसमें दो महिला व एक बच्चा घायल हो गए थे. सोमवार को शिकारपुरा स्थित राजाराम आश्रम जा रहे एक व्यक्ति पर भेड़िये ने हमला कर दिया. व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और वह उससे भिड़ गया. इससे उसके कई जगह पर खरोंचे आ गई, लेकिन वह बच गया. उसने वीडियो जारी कर चेताया कि क्षेत्र में लकड़बग्घा, भेड़िये जैसे हिंसक जानवर घूम रहे हैं. वहीं, लूणी क्षेत्र में रात को एक भेड़िया मृत पाया गया है, जिसका शव वन विभाग की टीम ने जब्त किया है.

लूणी सीएचसी के डॉ. दिनेश सोनी ने बताया कि पूर्व में दो महिला व एक बच्चा हिंसक जानवर के हमले से घायल होकर अस्पताल आए थे, जिनका प्राथमिक उपचार कर जोधपुर भेजा गया. क्षेत्र के लोगों को अपने खेत आने जाने में सावधानी बरतनी होगी. एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट शरद पुरोहित का कहना है कि जुलाई में ही लूणी क्षेत्र में भेड़िये देखे गए थे.

पढ़ें. गांव में पहुंचा बीमार पैंथर, ग्रामीणों ने ली सेल्फी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

अब तक दस लोग घायल : हिंसक जानवर अब तक दस लोगों पर हमला कर चुका है. इनमें शनिवार को चेनपुरा भाटान में तीन लोग, करनियाली में 2 लोग और रविवार को शिकारपुरा में चार लोगों को जख्मी किया. हमले में अब तक कुल 10 लोगों को अज्ञात जानवर हमला कर घायल कर चुका है. इसी बीच रविवार रात्रि के समय हाईवे पर मृत अवस्था में भेड़िया मिलने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अज्ञात जानवर जो हमला कर रहा है वह मर गया है, लेकिन सोमवार सुबह एक बार फिर धाधिया क्षेत्र में जानवर के हमले की बात सामने आई है, जिसके बाद क्षेत्र में वन विभाग का एक उड़न दस्ता सक्रिय है.

शिकार की तलाश में आते हैं : एनिमल बिहेवियर विशेषज्ञ शरद पुरोहित ने बताया कि अनजान जानवरों से सदैव दूरी बनाए रखना आवश्यक. सोमवार को जो घटना हुई, उस दौरान एक ही जानवर था अगर दल होता तो जान बचाना मुश्किल हो जाता. अंजान जानवर से आंख नहीं मिलाएं सीधे निकल जाएं. लूणी क्षेत्र में जगह-जगह पर गड्ढों में पानी भरा है. घास भी है, ऐसे में जानवर यहां पानी पीने आते हैं. शिकार की तलाश में हिंसक जानवर भी कुछ समय तक यहां डेरा डाल लेते हैं. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

WILD ANIMALS ATTACKWILD ANIMALS IN LUNI AREAलूणी क्षेत्र में जानवर का आंतकWILD ANIMALS IN JODHPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

6 महीने से पहले नौकरी छोड़ी तो नहीं मिलेगा ₹15,000 का लाभ? जानें PM विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी जरूरी बातें

अब उड़ान भरेगा इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, इंडियन ऑयल बनाएगा एविएशन फ्यूल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.