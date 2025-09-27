देवघर के किसान बेहाल: पहले बारिश ने तोड़ी कमर, अब जंगली जानवरों ने छीना अरमान, खेतों में लहलहाती फसल बनी चारा
देवघर के किसान परेशान हैं. जंगली जानवर और आवार मवेशी उनकी तैयार फसलों को बर्बाद कर अपना चारा बना रहे हैं.
Published : September 27, 2025 at 5:54 PM IST
देवघर: संथाल परगना के आसमान पर बरसते काले बादलों ने जहां किसानों को राहत पहुंचाने की बजाय उनकी नींद उड़ा दी है, वहीं अब वही किसान एक और नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं. यह मुसीबत है जंगली सूअरों और आवारा मवेशियों का कहर, जो किसानों के पसीने से सींचे खेतों को रातों-रात चट कर रहे हैं.
देवघर प्रखंड के सारवां इलाके से लेकर पूरे जिले में हरियाली के पीछे छिपे ये जानवर आलू के खेतों को ऐसे तबाह कर रहे हैं मानो किसानों की सालों की मेहनत में आग लगा दी गई हो.
सारवां के नारंगी, राउतडीह और भैयाडीह गांवों के किसानों की दुर्दशा देखकर किसी का भी दिल भर आएगा. उनके शब्द कांप उठने वाले हैं. किसान नवीन बताते हैं कि उन्होंने सैकड़ों एकड़ में आलू की खेती की थी और उम्मीद थी कि इस साल की फसल से उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन दिन-रात खेतों में घुस आने वाले जंगली सूअरों और आवारा गायों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. अब आलू की जगह खेतों की मेड़ों पर गहरे निशान और टूटे सपने दिखाई दे रहे हैं.
यह कहानी अकेले नवीन सिंह की नहीं है. सारठ, मोहनपुर और पालोजोड़ी प्रखंडों के किसानों की भी यही पीड़ा है. जंगली सूअर देर रात जंगल से निकलकर उनके खेतों में घुस आते हैं और उनकी महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद कर देते हैं. आलू के अलावा, ये जानवर सब्जियों और दलहन फसलों को भी अपना निशाना बनाते हैं.
प्रशासन का रवैया और किसानों की उम्मीद
इस समस्या के बारे में, देवघर ज़िले के वन अधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि नियमानुसार, प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 3200 रुपये का मुआवजा दिया जाता है. उन्होंने यह भी माना कि अब तक किसानों को इस प्रावधान की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वन विभाग गांव-गांव जाकर इस बारे में जानकारी देगा, किसानों की पहचान करेगा और उन्हें राहत पहुंचाएगा.
लेकिन किसानों का कहना है कि सिर्फ मुआवजा ही समस्या का समाधान नहीं है. वे सवाल करते हैं कि क्या उनके सपनों की खेती सिर्फ कुछ हजार रुपये की है? उनका तर्क है कि यदि दिन-रात पहरा ना दिया जाए तो उनके खेतों की सुरक्षा असंभव है.
गांव के बुज़ुर्ग बताते हैं कि पहले खेत-खलिहानों में सामूहिक जिम्मेदारी होती थी. हर किसान अपने खेतों के साथ-साथ अपने पड़ोसी की फसलों पर भी नजर रखता था. लेकिन अब निजी जिंदगी और आधुनिकता की चाहत में वह सामूहिक पहरा टूट गया है, जिससे जंगली जानवरों को मौका मिल गया है.
फसल बर्बाद होने के बाद किसानों का सवाल
देवघर के किसान पूछ रहे हैं, "क्या हमारी मेहनत सिर्फ़ 3200 रुपये की है? क्या हमारी खेती जंगली जानवरों द्वारा बर्बाद होती रहेगी?" बारिश और जानवरों की दोहरी मार से हमें कब मुक्ति मिलेगी? देवघर के खेतों में खड़ी आलू की फ़सल अब किसानों के सपनों का ताबूत बन गई है. बारिश की मार और जंगली जानवरों के हमले किसानों को निराशा की गहरी खाई में धकेल रहे हैं.
