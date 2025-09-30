ETV Bharat / state

लातेहार के तिलैयाडामर जंगल में बाघ की धमक! वन विभाग का अनुमान, हो सकता है तेंदुआ

लातेहार में एक जंगली जानवर ने बैल को मारकर उसका एक बड़ा हिस्सा खा गया. बाघ होने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत का माहौल.

BULL WAS KILLED IN LATEHAR
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2025 at 4:01 PM IST

लातेहार: जिले के चंदवा वन क्षेत्र के अंतर्गत तिलैया डामर महुआडांड़ जंगल में बाघ होने की सूचना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. जंगल में कई स्थानों पर मिट्टी में गहरे पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण अनुमान लगा रहे हैं कि यह बाघ के पदचिन्ह हैं. हालांकि मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो गई है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आरंभिक तौर पर तो यह तेंदुए के पदचिन्ह होने की सम्भावना है, लेकिन अन्य स्थानों पर उभरे पदचिन्हों की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

पहले भी बाघ को देखा गया

दरअसल तिलैया डामर महुआडांड़ निवासी सतीश गंझू के बैल को किसी जंगली जानवर ने मार दिया था और उसके शरीर के बड़े हिस्से को खा गया. ग्रामीणों ने मरे हुए बैल के आसपास जंगली जानवर का पदचिन्ह भी देखे. यह पदचिन्ह आरंभिक तौर पर किसी बड़े जंगली जानवर के ही लग रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि जिस प्रकार मवेशी को मार कर उसके मांस को खाया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि किसी छोटे जंगली जानवर का यह काम नहीं हो सकता है. ग्रामीणों ने कहा कि इस इलाके में पहले भी बाघ को देखा गया था. रात में कुछ ग्रामीणों ने बाघ की आवाज भी सुनी.

मामले की हो रही है जांच, तेंदुआ होने की संभावना

इधर इस संबंध में रेंजर नंदकुमार महतो ने कहा कि इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम को घटनास्थल की ओर भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के पदचिन्ह मिले हैं, यह किसी बड़े जंगली जानवर की ओर इशारा करते हैं. उन्होंने कहा कि इस इलाके में तेंदुआ को भी देखा गया है. इसलिए ऐसी भी संभावना है कि जानवर का शिकार तेंदुए ने ही किया हो.

ग्रामीणों से अकेले जंगल में न जाने की अपील

रेंजर ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है. उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की है कि अनावश्यक रूप से अकेले जंगल की ओर न जाएं. इधर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा मुखिया रंजीत एक्का को घटना की जानकारी दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही मुखिया रंजीत एक्का ने ग्रामीणों से अपील की है कि ग्रामीण फिलहाल जंगल की ओर न जाएं और पूरी सावधानी बरतें.

पलामू टाइगर रिजर्व से काफी दूर पर स्थित है घटनास्थल

यहां बताते चलें कि जिस स्थान पर ग्रामीणों के द्वारा बाघ होने की बात कही जा रही है, वह स्थान पलामू टाइगर रिजर्व से काफी दूरी पर स्थित है. यह जंगल काफी घना और बड़ा है. पूर्व में यहां हाथियों का आतंक भी था. कई बार तेंदुआ भी यहां देखा गया है. बाघ होने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

