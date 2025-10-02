ETV Bharat / state

बहराइच में जंगली जानवर ने चार लोगों पर किया हमला, गांव वालों ने लाठी लेकर दौड़ाया, इलाके में दहशत

गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए जंगली जानवर का वीडियो कैद हो गया. वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ जंगली जानवर.
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ जंगली जानवर. (Photo Credit; Bahraich Forest Department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : कैसरगंज तहसील क्षेत्र के गंडारा गांव में गुरुवार सुबह एक जंगली जानवर ने चार लोगों पर हमला कर घायल कर दिया. ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए लाठी लेकर दौड़ाया तो जंगली जानवर भाग निकला. इस दौरान गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए जंगली जानवर का वीडियो कैद हो गया. ग्रामीणों में डर का माहौल है. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की.

लोगों के दौड़ाने पर भाग निकला : ग्राम प्रधान हसनैन कमाल ने बताया, गंदारा ग्राम में आज आदमखोर जंगली जानवर घर के बाहर मौजूद चार लोगों पर हमला कर दिया. हमले में सात वर्षीय किशन, डेढ़ वर्षीय खातीजा, 15 वर्षीय रुबीना और 38 वर्षीय अली शेर घायल हुए हैं. ग्रामीणों के शोर मचाने और लाठी लेकर पीछा करने पर जानवर मौके से भाग निकला. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इलाके में दहशत का माहौल : वहीं वन विभाग की टीम ने घटना की जानकारी ली. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि जंगली जानवर के भागने का सीसीटीवी फुटेज मिला है. जांच पड़ताल कराई जा रही है. मौके पर टीम को भेजा गया है. लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

भेड़िए के हमले में अब तक जा चुकी 6 की जान : बीते 9 सितंबर से शुरू हुए आदमखोर भेड़िया के हमले में चार मासूमों समेत एक वृद्ध दंपति की जान चली गई है. वहीं करीब दो दर्जन से अधिक लोग घायल हैं.

सीएम योगी ने भेड़िए को गोली मारने के दिए थे आदेश : करीब पांच दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक से जूझ रहे मंझारा तौकली का हवाई सर्वे किया था. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर मृतकों को पांच लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था. सीएम ने वन विभाग को भेड़ियों को जिंदा पकड़ने या गोली मारने का भी आदेश दिया था.

यह भी पढ़ें : सहारनपुर में कांग्रेस सांसद बोले- समुदाय विशेष का समझकर सजा मत देना, दशहरा पर लगवाया तिलक, पहनी पगड़ी

For All Latest Updates

TAGGED:

WOLF ATTACK IN BAHRAICH WILD ANIMAL ATTACKS IN BAHRAICHBAHRAICH NEWSबहराइच में जंगली जानवर का हमलाWILD ANIMAL ATTACKS IN BAHRAICH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.