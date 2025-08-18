लखनऊ : मडियांव थाना क्षेत्र में पति ने दांत से पत्नी की नाक काटकर अलग कर दी. पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है. पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पहले डंडे से पीटा : गायत्री नगर में राघवेंद्र मिश्रा, पत्नी बबीता और बच्चों के साथ रहता है. राघवेंद्र का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. गुस्से में राघवेंद्र ने पत्नी को लाठी-डंडे से पीटना शुरू कर दिया. बहू की चीख सुनकर राघवेंद्र के माता-पिता भी आ गए.

किचन से लाया चाकू : माता-पिता को देख राघवेंद्र काफी उग्र हो गया. दौड़कर किचन में गया और चाकू ले आया. पत्नी पर हमला करने जा रहा था, तभी उसके पिता ने पकड़ लिया. गुस्से में राघवेंद्र ने पत्नी पर हमला करते हुए दांतों से उसकी नाक काट ली. महिला की नाक कट कर जमीन पर गिर गई. इस से उसके माता-पिता डर गए.

मौका पाकर फरार हुआ आरोपी : चीख-पुकार और बचाने की आवाज सुनकर राघवेंद्र का छोटा भाई और उसकी पत्नी भी मौके पर पहुंच गए. तभी मौका पाकर राघवेंद्र फरार हो गया. परिजनों ने बबीता की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

केस दर्ज, तलाश रही पुलिस : सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है. मडियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आगे की कार्यवाही की जा रही है.

यह भी पढ़ें : यूपी में डॉग बाइट से तीन साल में 10 मौत, 6 लाख से अधिक जख्मी, कबड्डी खिलाड़ी की तड़पते हुए गई थी जान