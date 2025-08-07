बूंदी: डाबी थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व हुई युवक सोनू सिंह हाड़ा की नृशंस हत्या का पर्दाफाश करते हुए जिला पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हत्याकांड की जड़ में प्रेम प्रसंग से उपजी पुरानी रंजिश सामने आई है. पुलिस के अनुसार मृतक सोनू सिंह की पत्नी से आरोपी अरमान मोहम्मद का प्रेम संबंध था, जिसे लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. इसी रंजिश के चलते अरमान ने कोटा से तीन बदमाशों को एक लाख रुपए की सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलवाया.

ऐसे खुला मामला: पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने गुरुवार शाम को बताया कि मुख्य साजिशकर्ता अरमान मोहम्मद ने अपने कोटा निवासी तीन साथियों आकाश उर्फ गोल्डी, आशीष उर्फ आशु राठौर और अनिल मीणा को सुपारी देकर सोनू की हत्या करवाई. इन चारों को बूंदी पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है.

खून से लथपथ मिला था शव: मृतक के भाई भंवर सिंह ने डाबी थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका छोटा भाई सोनू सिंह एक धर्म कांटा पर काम करता था और डाबी में किराए के मकान में रहता था. गत 4 अगस्त की रात को सोनू की पत्नी ने उसका मोबाइल बंद आने की सूचना दी. इसके बाद परिजन उसे ढूंढते हुए कराड़ा के पराणा गांव पहुंचे, जहां एक खाली स्टॉक यार्ड में सोनू खून से लथपथ हालत में बेहोश मिला. उसके शरीर पर जगह-जगह चाकुओं से वार के घाव थे.

अरमान ने रची खौफनाक साजिश: एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी अरमान मोहम्मद का मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. सोनू द्वारा टोका-टाकी करने से अरमान नाराज था. करीब तीन महीने पहले उसने कोटा के तीन युवकों से संपर्क कर एक लाख रुपए की सुपारी तय की थी. 50 हजार पहले और 50 हजार हत्या के बाद देना तय हुआ था. अरमान ने गत 4 अगस्त को अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी का बहाना बनाकर तीनों सुपारी किलरों को डाबी बुलाया. साजिश के मुताबिक तीनों पहले से स्टॉक यार्ड में छिपे हुए थे. जैसे ही सोनू वहां पहुंचा, गोल्डी और आशु ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. विरोध करने पर अरमान ने भी उसके गले पर चाकू से वार किया.

घटना के बाद होटल में मनाई पार्टी: एसपी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी अनिल मीणा पहले से तैयार बाइक पर तीनों को लेकर भाग निकला. चारों ने गोपालपुरा घाटी के पास एक होटल में जन्मदिन पार्टी कर अपनी मौजूदगी का बहाना बनाया और बाद में फरार हो गए. लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दबोच लिया गया. पुलिस ने सोनू सिंह की नृशंस हत्या के मामले में कोटा निवासी आकाश उर्फ गोल्डी (23), आशीष उर्फ आशु राठौर (18), अनिल मीणा (18) और बूंदी निवासी अरमान मोहम्मद (25) को गिरफ्तार किया है.

करणी सेना ने किया था हाइवे जाम: इस नृशंस हत्या से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था. करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में डाबी के पास नेशनल हाइवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और चार घंटे तक चक्काजाम किया था. इस दौरान सैकड़ों वाहन फंसे रहे. प्रशासन ने लोगों को समझाइश कर जाम खुलवाया.