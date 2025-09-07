गाजियाबाद: 15 साल पुरानी शादी का खौफनाक अंत, शराब पीने से रोका तो पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या
ग़ाज़ियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में पति और बच्चों के साथ रह रही महिला को उसके पति ने ही चाकू मारकर घायल कर दिया.
नई दिल्ली/गाजियाबाद: ग़ाज़ियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में 37 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक महिला अपने पति और चार बच्चों के साथ खोड़ा इलाक़े में किराए के मकान में रहती थी. परिजनों द्वारा महिला को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया था. जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया.
मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. अस्पताल से सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौक़े पर पहुंची. पुलिस द्वारा शव को क़ब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति को गिरफ़्तार किया है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह होगी साफ : पुलिस के मुताबिक़ महिला के शव पर चोट आदि के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की वजह साफ़ हो सकेगी. मिली जानकारी के मुताबिक़ औरोपी और मृतका की शादी 2010 में हुई थी. दंपत्ति को एक बेटा और तीन बेटियां हैं. आरोपी पेंटर का काम करता है जबकि संत कुमारी आस पास के घरों में घरेलू सहायता के रूप में काम करती थी. आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं के बजरिया गांव का रहने वाला है.
मृतका आरोपी को शराब सेवन करने से करती थी मना : मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका आरोपी से शराब का सेवन करने के लिए मना करती थी. जिसको लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ. बीती रात भी पति पत्नी के बीच विवाद काफ़ी बढ़ गया था. आरोपी ने ग़ुस्से में आकर पत्नी का गला दबा दिया. जिससे उसकी मौक़े पर ही मौत हो गई.
परिजनों की शिकायत पर आरोपी पर मामला दर्ज : थाना क्षेत्र खोड़ा में एक महिला का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में होने की सूचना थाना खोड़ा पुलिस टीम को प्राप्त हुई थी. जिसके क्रम में तत्काल ही थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया.
आरोपी पति को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार : इसमें विवेचना के क्रम मे यह तथ्य ज्ञात हुआ है कि इनके पति के द्वारा इनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई की गयी थी. इसमें आरोपी पति को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है." घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुटी है .
