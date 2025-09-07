ETV Bharat / state

गाजियाबाद: 15 साल पुरानी शादी का खौफनाक अंत, शराब पीने से रोका तो पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या

ग़ाज़ियाबाद के 15 साल की शादी का खौफ़नाक अंत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 7, 2025 at 1:04 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 1:19 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: ग़ाज़ियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में 37 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक महिला अपने पति और चार बच्चों के साथ खोड़ा इलाक़े में किराए के मकान में रहती थी. परिजनों द्वारा महिला को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया था. जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. अस्पताल से सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौक़े पर पहुंची. पुलिस द्वारा शव को क़ब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति को गिरफ़्तार किया है. मामले की जानकारी देते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat) पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह होगी साफ : पुलिस के मुताबिक़ महिला के शव पर चोट आदि के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की वजह साफ़ हो सकेगी. मिली जानकारी के मुताबिक़ औरोपी और मृतका की शादी 2010 में हुई थी. दंपत्ति को एक बेटा और तीन बेटियां हैं. आरोपी पेंटर का काम करता है जबकि संत कुमारी आस पास के घरों में घरेलू सहायता के रूप में काम करती थी. आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं के बजरिया गांव का रहने वाला है.

Last Updated : September 7, 2025 at 1:19 PM IST