ETV Bharat / state

गोली मारकर पत्नी की हत्या; वारदात के बाद पति ने खुद भी दे दी जान, फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में वारदात

दो सप्ताह पहले ही दिल्ली से लौटा था युवक, घटना के बाद अनाथ हो गईं 3 बेटियां, गांव में पहुंचे पुलिस अफसर

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की जांच-पड़ताल.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की जांच-पड़ताल. (Photo Credit; POLICE)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर : पति ने अवैध संबंध के शक में गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद की भी जान ले ली. घटना शनिवार रात की है. युवक 2 सप्ताह पहले ही दिल्ली से घर लौटा था. घटना की जानकारी पर पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के लम्हेटा गांव में मुकेश निषाद (35), पत्नी गुड़िया देवी (30) के साथ रहता था. परिवार में 3 मासूम बेटिया हैं. मुकेश दिल्ली में रहकर कोई काम करता था. थानाध्यक्ष गाजीपुर हनुमान प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि त्यौहारों के कारण मुकेश 2 सप्ताह पहले ही गांव लौट आया था.

पड़ोसी युवक से अवैध संबंध का शक : थानाध्यक्ष के अनुसार मुकेश को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध पड़ोसी युवक से हैं. इसे लेकर दंपत्ति के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था. शनिवार की रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद उसने तमंचे से गुड़िया के गर्दन के पास गोली मार दी. इसके उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली.

गोली की आवाज सुनकर सहमे ग्रामीण : रात में गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग सहम गए. सूचना मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस ने दंपत्ति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.मौके से एक तमंचा भी बरामद किया है.

पड़ोसी से होगी पूछताछ : थानाध्यक्ष गाजीपुर हनुमान प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पड़ोसी युवक से भी पूछताछ की जाएगी. परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं सीओ दुर्गेशदीप ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है. पूछताछ में ग्रामीणों से जानकारी मिली है पति ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली.

परिवार में हैं 3 बेटियां : वहीं घटना के बाद मुकेश और गुड़िया की 3 मासूम बेटिया भी अनाथ हो गईं. तीनों की उम्र करीब एक साल से लेकर 6 साल के बीच है. मुकेश की मां ने बताया कि रात में एक बच्ची रो रही थी. हम घर के अंदर पहुंचे, कहा कि बच्ची को चुप क्यों नहीं कराते, वह कब से रो रही है. इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो पति-पत्नी बिस्तर पर पड़े थे.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में दो हत्याएं; युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या; नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार को मारी गोली

For All Latest Updates

TAGGED:

WIFE SHOT DEADILLICIT RELATIONSHIP MURDERWIFE MURDER HUSBAND KILLED HIMSELFफतेहपुर अवैध संबंध हत्याFATEHPUR MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.