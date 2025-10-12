गोली मारकर पत्नी की हत्या; वारदात के बाद पति ने खुद भी दे दी जान, फतेहपुर में अवैध संबंध के शक में वारदात
दो सप्ताह पहले ही दिल्ली से लौटा था युवक, घटना के बाद अनाथ हो गईं 3 बेटियां, गांव में पहुंचे पुलिस अफसर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 2:16 PM IST
फतेहपुर : पति ने अवैध संबंध के शक में गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुद की भी जान ले ली. घटना शनिवार रात की है. युवक 2 सप्ताह पहले ही दिल्ली से घर लौटा था. घटना की जानकारी पर पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.
जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के लम्हेटा गांव में मुकेश निषाद (35), पत्नी गुड़िया देवी (30) के साथ रहता था. परिवार में 3 मासूम बेटिया हैं. मुकेश दिल्ली में रहकर कोई काम करता था. थानाध्यक्ष गाजीपुर हनुमान प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि त्यौहारों के कारण मुकेश 2 सप्ताह पहले ही गांव लौट आया था.
पड़ोसी युवक से अवैध संबंध का शक : थानाध्यक्ष के अनुसार मुकेश को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध पड़ोसी युवक से हैं. इसे लेकर दंपत्ति के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था. शनिवार की रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इसके बाद उसने तमंचे से गुड़िया के गर्दन के पास गोली मार दी. इसके उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली.
थाना गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम लम्हेटा में पति द्वारा पत्नी की गोली मार कर हत्या कर स्वंय को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेने की घटित घटना तथा जनपदीय फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन एवं कृत कार्यवाही के संबंध में #addlspfhr द्वारा दी गई बाइट ।#UPPolice pic.twitter.com/fIVrEW7zRG— FATEHPUR POLICE (@fatehpurpolice) October 12, 2025
गोली की आवाज सुनकर सहमे ग्रामीण : रात में गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग सहम गए. सूचना मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए. पुलिस ने दंपत्ति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.मौके से एक तमंचा भी बरामद किया है.
थाना गाजीपुर अंतर्गत ग्राम लम्हेटा में पति द्वारा पत्नी की गोली मारकर हत्या उपरांत स्वंय को गोली मारकर आत्महत्या कर लेने की घटित घटना के संबंध में #Spfhr द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर सम्बंधित को घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांचकर विधिक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये गए। pic.twitter.com/FTQ65rsj1X— FATEHPUR POLICE (@fatehpurpolice) October 12, 2025
पड़ोसी से होगी पूछताछ : थानाध्यक्ष गाजीपुर हनुमान प्रताप सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पड़ोसी युवक से भी पूछताछ की जाएगी. परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं सीओ दुर्गेशदीप ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है. पूछताछ में ग्रामीणों से जानकारी मिली है पति ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली.
परिवार में हैं 3 बेटियां : वहीं घटना के बाद मुकेश और गुड़िया की 3 मासूम बेटिया भी अनाथ हो गईं. तीनों की उम्र करीब एक साल से लेकर 6 साल के बीच है. मुकेश की मां ने बताया कि रात में एक बच्ची रो रही थी. हम घर के अंदर पहुंचे, कहा कि बच्ची को चुप क्यों नहीं कराते, वह कब से रो रही है. इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो पति-पत्नी बिस्तर पर पड़े थे.
