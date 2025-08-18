बहराइच: पत्नी और भाभी के साथ खेत जा रहे किसान को नहर पार करते समय मगरमच्छ ने कर दिया हमला, लेकिन पति को बचाने के लिए महिला ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत साड़ी खोलकर फेंका. साड़ी को पकड़कर पति नहर से निकलने में कामयाब तो गया लेकिन मगरमच्छ अब भी उसके पैर को जकड़े रहा. फिर पत्नी के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीट पीटकर मगरमच्छ को भगाया. तब कहीं किसान की जान बची. जिसको गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सावित्री की तरह यमराज से मुक्त करवाकर पति को मौत के मुंह से बचाने जैसी यह घटना जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में घटी है. जहां के नौबना गांव के रहने वाला 45 वर्षीय सैफू अपनी पत्नी सुरजना व भाभी चंपा के साथ अपने खेत जा रहा था. मधवापुर गांव स्थित रामतलिया नहर को जैसे ही सैफू ने पार करना चाह तभी उसमें पहले से घात लगाकर बैठे मगरमच्छ ने उसके पैरों को दबोच लिया. फिर मगर ने सैफू को तीन बार नहर में पटक दिया. उसके बाद भी वह शोर मचाता रहा. तभी कोई उपाय नहीं सूझने पर पत्नी सुरजना ने अपनी साड़ी उतार कर पति की जान बचाने के लिए नहर में फेंक दी. जिसे पकड़कर उनके पति बाहर आया लेकिन तब भी मगरमच्छ ने उनके पैरों को जबड़े में पकड़ा हुआ था. जिस पर आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी डंडों से मारना शुरू किया. तब कहीं मगरमच्छ ने उसे छोड़ा.

किसान को गंभीर हालत में परिजनों ने पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से हालत गंभीर होने पर शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राजेश सोनकर ने बताया कि सैफू यादव के पैरों में मगरमच्छ के हमले से गंभीर जख्म हैं. भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.

वहीं इस मामले में प्रभागीय वन अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. जंगल क्षेत्र में लगातार बारिश होने के चलते नहर व तालाब भी पानी से भरा हुआ है. ऐसे में नहर में मगरमच्छ पहुंच गया होगा. मगरमच्छ की तलाश की जा रही है.



