ठेले पर पति को लादकर पत्नी पहुंची रायपुर गंज थाने, जेल शिक्षक पर कैदियों से पिटवाने का आरोप - VICTIM REACHED ON CART

जेल शिक्षक पर कैदियों से पिटवाने का आरोप ( ETV Bharat )

Published : June 8, 2025 at 7:56 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 8:02 AM IST

रायपुर: सेंट्रल जेल में न्यायिक रिमांड पर बंद श्याम देशमुख के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत सामने आई है. पीड़ित ने जेल के शिक्षक नेतराम नाकतोड़े पर कैदियों से पिटवाने का आरोप लगाया है. कुनबी समाज के सचिव पीड़ित श्याम देशमुख, अध्यक्ष देवराज पारधी और पुरुषोत्तम तोड़रे समाज से जुड़े एक मामले में 4 जून से न्यायिक रिमांड पर रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद थे. शुक्रवार को उन्हें जमानत मिली. कैदियों से जेल में पिटवाने का आरोप: जमानत मिलने के बाद श्याम देशमुख के साथ ही उनके समाज के लोग सेंट्रल जेल के शिक्षक और कैदियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर राजधानी के गंज थाना पहुंचे थे. जिसके बाद शनिवार को पीड़ित श्याम देशमुख की पत्नी शिल्पा देशमुख अपने पति को ठेले पर बिठाकर सड़कों में घूमकर न्याय की मांग कर रही है. वहीं इस पूरे मामले में गंज पुलिस का कहना है कि आवेदन मिला है और इसकी जांच जेल प्रबंधन के द्वारा की जाएगी. रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

