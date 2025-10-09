ETV Bharat / state

सोते हुए पति पर पहले डाला खौलता तेल, फिर छिड़की लाल मिर्च, दिल्ली में पत्नी की हैवानियत, आईसीयू में भर्ती

दिल्ली में एक दिल दहलाने वाले मामले में एक महिला ने रात में सो रहे पति पर खौलता तेल डाल दिया.

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के आंबेडकर नगर इलाके से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां घर में सो रहे युवक पर गुरुवार देर रात उसकी पत्नी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया और जब पीड़ित जलन से तड़पने लगा तो पत्नी ने उसके जख्मों पर लाल मिर्च छिड़क कर रगड़ दिया. दर्द से चिल्ला रहे युवक की आवाज सुनकर मकान मालिक पीड़ित के कमरे के पास पहुंचे और उन्हें मदन मोहन मालवीय अस्पताल पहुंचाया. वहां पीड़ित की हालत बिगड़ती देखकर चिकित्सकों ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया और वह आईसीयू में भर्ती है. युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

शादी के बाद से ही रिश्ते में खटास

पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने पीड़ित के बयान पर तीन अक्टूबर को केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. पीड़ित परिवार के साथ मदनगीर इलाके में स्थित किराए के मकान में रहते हैं. परिवार में पत्नी व एक छोटी बेटी है. पीड़ित एक निजी फार्मा कंपनी में काम करते हैं. उसकी आठ साल पहले शादी हुई थी. दो साल पहले पत्नी ने पुलिस में पीड़ित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों में समझौता हो गया था. अभी भी उसकी पत्नी ने पुलिस की सीएडब्ल्यू सेल में पीड़ित के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रखी है.

घटना के बारे में जानकारी देती मकान मालिक (ETV Bharat)

पत्नी ने खौलता हुआ गर्म तेल डाल दिया

पीड़ित ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दो अक्टूबर को वह ड्यूटी से आकर खाना खाने के बाद सोने चले गए थे. पास में ही उनकी बेटी और पत्नी भी सो रही थी. अचानक देर रात 3.15 पर उसके शरीर में जलन होने पर आंख खुल गई. उन्होंने देखा कि उसके ऊपर पत्नी ने खौलता हुआ गर्म तेल डाल दिया था और इतना ही नहीं वह हाथ में लाल मिर्च पाउडर लेकर खड़ी थी. यह सब देखकर पीड़ित के होश उड़ गए. वह अपना बचाव कर पाते इससे पहले पत्नी ने उसके शरीर पर गर्म तेल की वजह से बने घाव पर लाल मिर्ची छिड़कने लगी.

पत्नी के खिलाफ केस दर्ज

पीड़ित के गर्म तेल से हुए घाव पर मिर्च पड़ने से बहुत पीड़ा होने लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगे. चिल्लाने की आवाज सुनकर मकान मालिक ऊपर आए. अंदर का नजारा देखकर उन्होंने तुरंत पड़ोस में रहने वाले पीड़ित के जीजा को मामले की सूचना दी. इसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़ित के बयान पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है.

