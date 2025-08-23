ETV Bharat / state

प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश : पत्नी ने खेतों से कराया पति का अपहरण, हत्या कर कुएं में फेंका शव

महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर साजिश रची. पति को खेतों से अपहरण कर बेरहमी से मार डाला.

कुएं में फेंका शव
कुएं में फेंका शव (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
भरतपुर. प्रेम प्रसंग की आग में अंधी हुई एक पत्नी ने अपने ही जीवनसाथी को मौत के घाट उतार दिया. पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने प्रेमी संग खौफनाक साजिश रची और उसे खेतों से अपहरण करवा लिया. आरोपियों ने करौली जिले के रहने वाले 60 वर्षीय पति की बेरहमी से हत्या कर शव को भरतपुर के बयाना क्षेत्र के भिड़ावली गांव के जंगलों में स्थित कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और कड़ी पूछताछ के आधार पर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया.

झूठी गुमशुदगी दर्ज कराई : करौली जिले के बालाघाट थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बताया कि 21 अगस्त की सुबह गांव मुड़िया निवासी मृतक देवी सहाय गुर्जर की पत्नी कुसुम ने थाने में फोन कर सूचना दी कि उसका पति रात 1 बजे से लापता है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को थाने आकर गुमशुदगी दर्ज कराने को कहा, लेकिन उसने दोपहर तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई. बाद में अन्य परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई. महिला का यह रवैया और उसकी गतिविधियां पुलिस को शुरू से संदिग्ध लगीं.

कॉल डिटेल से खुला राज : थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बताया कि जांच में सामने आया कि महिला रात 8 बजे से देर रात तक लगातार मोबाइल पर बात करती थी. इससे पुलिस को शक और गहरा हुआ. जब महिला को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई.

प्रेम प्रसंग में रची साजिश : पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग पिंटू नामक युवक से चल रहा था. महिला कुछ समय के लिए उसके साथ भी रह चुकी थी. पति आड़े आ रहा था, इसलिए महिला ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा. आरोपी महिला वारदात की रात अपने पति शौच के बहाने अपने साथ खेतों तक लेकर गई. वहां से उसके प्रेमी और अन्य आरोपी उसके पति का अपहरण कर ले गए. उसके बाद देवीसहाय की हत्या कर उसका शव बयाना क्षेत्र के गांव भिड़ावली के कुएं में फेंक दिया.

एसडीआरएफ की मदद से निकाला शव : बालाघाट पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बयाना पुलिस को सूचना दी. बयाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत, सीओ कृष्णराज जांगिड़ और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे. पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से कुएं से शव को बाहर निकाला.

तीन आरोपी गिरफ्तार : पुलिस ने मृतक की पत्नी कुसुम मुंडिया (30) को उसके अनिल और एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य आरोपी महिला का प्रेमी पिंटू अभी तक फरार है. मृतक की पहचान 60 वर्षीय देवीसहाय गुर्जर निवासी गांव मुंडिया थाना बालाघाट, करौली के रूप में हुई है. थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बताया कि फरार आरोपी पिंटू की तलाश की जा रही है. साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा.

