Published : July 12, 2025

पटना: राजधानी पटना में 6 जुलाई की देर रात दानापुर-खगौल रोड पर स्कूल संचालक अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. इस पूरे घटना की मास्टरमाइंड कोई और नहीं स्कूल संचालक की पत्नी ही निकली है. जिसने 10 लाख में अपने पति को मारने की सुपारी दी थी. पत्नी ने कराई स्कूल संचालक की हत्या: सीटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शूटरों की पहचान की गई. एसआईटी ने राज्य के बाहर जाकर लाइनर को गिरफ्तार किया, जिसके बयान के आधार पर मुख्य अभियुक्तों तक पहुंचा गया. इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी और मंशु कुमार को गिरफ्तार किया गया है. पटना स्कूल संचालक हत्याकांड (ETV Bharat) सामने आई हत्याकांड की वजह: पुलिस जांच में सामने आया कि अजीत कुमार द्वारा संचालित स्कूल की जमीन उनके नाम पर थी, जिसे वे बेचने की योजना बना रहे थे. पत्नी जो स्कूल की संचालिका भी हैं, उसने इस जमीन के लालच में अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली. उन्होंने शूटरों को सुपारी देकर इस वारदात को अंजाम दिलाया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल दो बाइक और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. अभियुक्तों की गिरफ्तारी और छापेमारी जारी: एसआईटी ने इस मामले में मृतक की पत्नी और मंशु कुमार को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य संलिप्त अभियुक्तों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है.

