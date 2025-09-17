ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या; बाराबंकी कोर्ट ने दोनों को 21 महीने में सुनाई उम्रकैद की सजा

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 17, 2025 at 8:02 AM IST

बाराबंकी: 21 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और लाश को कुएं में फेंक दिया था. कोर्ट पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास के साथ ही 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट वीना नारायण ने सुनाया है. विशेष शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर तिवारी ने बताया कि अभियोजन के अनुसार, रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव निवासी बुधराम ने 24 दिसंबर 2023 को अपने बेटे रामजस उर्फ गुल्ले के गायब होने की सूचना दी थी. अगले ही दिन यानी 25 दिसंबर 2023 को उनके बेटे रामजस की लाश गांव के ही रामगोपाल के खेत के बगल में शिवा के कुआं से मिली. वादी ने अपनी बहू रूपरानी और गांव के ही रहने वाले उसके प्रेमी मोहित कुमार उर्फ धीरेंद्र कुमार वर्मा पुत्र राजू वर्मा पर हत्या करने की तहरीर दी थी. नाजायज संबंधों में हुई हत्या: वादी की तहरीर पर रामसनेहीघाट थाने में रूपरानी और मोहित वर्मा उर्फ धीरेंद्र कुमार के खिलाफ 302, 201 और 328 आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किया गया. पुलिस विवेचना के दौरान यह पता चला कि रामजस उर्फ गुल्ले की पत्नी रूपरानी और मोहित वर्मा के बीच नाजायज संबंध थे, जिसके चलते पति-पत्नी में विवाद होता रहता था. रामजस की पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई. उसने रामजस को कई बार नशीला पदार्थ खिलाकर मारने की कोशिश भी की थी.