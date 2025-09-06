ETV Bharat / state

धनबाद में पत्नी ने पति की हत्या कर घर में दफनाया शव, खुदाई के बाद खुलेगा राज, 10 दिनों से लापता था युवक

धनबाद में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया. युवक पिछले 10 दिनों से लापता था.

घटनास्थल पर मौजूद लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2025 at 7:46 AM IST

धनबाद: जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शनिवार को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला जाएगा. बताया जा रहा है कि धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के बरवाटांड़ पंचायत अंतर्गत तिलैयटांड़ निवासी सुरेश हांसदा पिछले 10 दिनों से लापता था. वह दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था.

युवक अपनी पत्नी सुरजी देवी, 13 साल के बेटे और 6 साल की बेटी के साथ रहता था. गांव व परिवार के लोग लगातार महिला से सुरेश के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर महिला का कहना था कि वह मनसा पूजा में गया है. इसी बीच शुक्रवार को सुरेश हांसदा की चाची का निधन हो गया. उनके अंतिम संस्कार में भी सुरेश हांसदा नहीं पहुंचा.

इस दौरान जब सुरेश के भांजा ने महिला से युवक के बारे में पूछा तो वह बहाने बनाने लगी. तभी भांजे की नजर एक कमरे पर पड़ी, जिस पर ताला लगा हुआ था. युवक ने महिला से ताला खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया. जिससे परिजनों व गांव वालों को महिला पर शक हुआ. इसके बाद मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का ताला खुलवाया. जहां कमरे के अंदर मिट्टी का ढेर लगा हुआ था. यह देख पुलिस को भी शक हुआ. पुलिस ने फिलहाल उस कमरे को सील कर दिया है. शनिवार को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जमीन की खुदाई की जाएगी. इस दौरान पुलिस के साथ मुखिया प्रतिनिधि शयामेल किस्कू, पूर्व जिप सदस्य गुरुचरण बास्की, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष फिलचंद किस्कू समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर यादव ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर घर की छानबीन की गई. घर के अंदर एक मिट्टी का टीला जैसा बना हुआ है. जिसके नीचे पत्नी द्वारा सुरेश हांसदा के शव को दफन करने की बात ग्रामीण कह रहें है. फिलहाल उस कमरे को सील कर दिया गया है. शनिवार को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जमीन की खुदाई की जाएगी. जिसके बाद ही मामला साफ हो पाएगा.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में फिलहाल कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है. सुरेश हांसदा के किसी भी परिजन के द्वारा गुमशुदगी की भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई थी. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरेश हांसदा पिछले दस दिनों से घर से लापता था. सुरेश अक्सर शराब पीकर घर आया करता था और पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता था. सुरेश हांसदा की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने उसकी हत्या कर दी और शव घर में दफन दिया.

