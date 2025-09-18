पत्नी ने प्रेमी और चचेरे भाई के साथ मिलकर की पति की हत्या, पहचान छिपाने के लिए सिर कुचला
कोडरमा के तिलैया में पत्नी ने प्रेमी और चचेरे भाई की मदद से अपने पति की हत्या कर दी. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
कोडरमा: जिले के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के चमगोदोनखुर्द में एक कुचले हुए शव मिलने के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस मामले में मृतक की पत्नी बबीता देवी, उसके प्रेमी अजय पासवान और उसके चचेरे भाई नीतीश पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी क मुताबिक, पूरी साजिश मृतक की पत्नी बबीता देवी ने ही रची थी, जिसमें उसने अपने प्रेमी अजय पासवान और उसके चचेरे भाई नीतीश की मदद ली थी. घटना से एक रात पहले मृतक की पत्नी के प्रेमी अजय और नीतीश ने गोवर्धन साव को जमकटी में बुलाकर उसे शराब पिलाई.
वहीं जब गोवर्धन नशे में धुत हो गया, तो उन्होंने तौलिए से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया. साजिश के तहत बबीता ने अपने प्रेमी और उसके चचेरे भाई को एटीएम कार्ड का पासवर्ड दिया ताकि वे हत्या में होने वाले खर्च के लिए पैसे निकाल सकें.
मामले की जानकारी देते हुए एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी मुख्यालय रतिभान सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही. उन्होंने बताया कि घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, खून से सना एक पत्थर भी बरामद किया गया है. मृतक की पत्नी बबीता देवी का एटीएम कार्ड भी अजय पासवान के पास मिला है.
