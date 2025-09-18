ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी और चचेरे भाई के साथ मिलकर की पति की हत्या, पहचान छिपाने के लिए सिर कुचला

कोडरमा: जिले के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के चमगोदोनखुर्द में एक कुचले हुए शव मिलने के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस मामले में मृतक की पत्नी बबीता देवी, उसके प्रेमी अजय पासवान और उसके चचेरे भाई नीतीश पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी क मुताबिक, पूरी साजिश मृतक की पत्नी बबीता देवी ने ही रची थी, जिसमें उसने अपने प्रेमी अजय पासवान और उसके चचेरे भाई नीतीश की मदद ली थी. घटना से एक रात पहले मृतक की पत्नी के प्रेमी अजय और नीतीश ने गोवर्धन साव को जमकटी में बुलाकर उसे शराब पिलाई.

जानकारी देते एसपी अनुदीप सिंह (Etv Bharat)

वहीं जब गोवर्धन नशे में धुत हो गया, तो उन्होंने तौलिए से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया. साजिश के तहत बबीता ने अपने प्रेमी और उसके चचेरे भाई को एटीएम कार्ड का पासवर्ड दिया ताकि वे हत्या में होने वाले खर्च के लिए पैसे निकाल सकें.