चरित्र पर शक के चलते पत्नी की हत्या, शव को दफनाया तहखाने में, आरोपी पति गिरफ्तार

पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. इसके चलते उनका झगड़ा हो गया था. इसी दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर दी.

Husband accused of murder in police custody
पुलिस गिरफ्त में हत्या आरोपी पति (ETV Bharat Dungarpur)
डूंगरपुर: जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता गांव में पत्नी की हत्या कर दफनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते हुए झगड़े के बाद आवेश में आकर गले में रस्सी का फंदा डालकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को दफना दिया था.

जिले के सीमलवाड़ा उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा ने बताया कि सुराता गांव निवासी अरविंद रोत ने गत 27 सितंबर की रात अपनी 30 वर्षीय पत्नी चेतना की हत्या कर दी थी. घटना को छुपाने के लिए आरोपी ने 29 सितंबर को अपनी दुकान के तहखाने में गड्ढा खोदकर पत्नी का शव दफना दिया. 2 अक्टूबर को आरोपी अरविंद ने चौरासी थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी थी. घटना की जानकारी मिलते ही मृतका का पीहर पक्ष भी मौके पर पहुंच गया था.

पत्नी की हत्या कर छुपाया तहखाने में (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: नाते लाया पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, चरित्र पर संदेह में इतना पीटा कि जान चली गई - wife murder accused arrested

पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में दफनाए गए शव को बाहर निकाला था. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर हत्या का मामला दर्ज कर किया था. इधर पुलिस ने आज आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी अरविंद ने बताया कि उसे उसकी पत्नी के चरित्र पर संदेह था जिसके चलते 27 सितंबर को उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था. झगड़े के दौरान आवेश में आकर उसने अपनी पत्नी के गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या कर दी थी. वहीं हत्या के दो दिन बाद 29 सितंबर को शव को दुकान के नीचे दफना दिया था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

