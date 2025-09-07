ETV Bharat / state

भांजे से प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने की पति की हत्या; लाश दफन कर डाला 12 किलो नमक, 10 महीने बाद ऐसे खुला राज

पनकी एसीपी शिखर ने बताया कि सैचेंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव निवासी सावित्री देवी ने 19 अगस्त 2025 को प्रार्थना पत्र दिया था.

भांजे से प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने की पति की हत्या.
भांजे से प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने की पति की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 7:39 AM IST

5 Min Read

कानपुर: पत्नी के प्रेम-प्रसंग ने एक और पति की जान ले ली. यह मामला कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र का है. यहां पत्नी का अपने ही भांजे से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसमें रोड़ा बन रहे पति की पत्नी और प्रेमी भांजे ने हत्या कर दी. इसके बाद हत्याकांड को छिपाने के लिए लाश को बगीचे में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया. लाश जल्दी से गल जाए, इसलिए उस पर 12 किलो नमक भी डाल दिया. इस मामले में हत्या के करीब 10 महीने बाद परिजनों ने केस दर्ज कराया. पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इस जघन्य हत्याकांड की परतें खुल गईं. शनिवार को हत्यारोपी पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया.

जानककारी के मुताबिक, मूलरूप से बांदा जिले की रहने वाली सावित्री अपने बेटे शिवराम सिंह (46) बहू लक्ष्मी और उनके तीन बच्चों के साथ कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में लालूपुर गांव में रहते थे. कुछ साल पहले शिववीर सिंह गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात वाराणसी की लक्ष्मी से हुई. दोनों में प्रेम हो गया तो लव मैरिज कर लिया. इसके बाद इनके तीन बेटे हुए. बड़ा बेटा आनंद और उसके बाद रोहित और अंकित हुए.

10 महीने बाद ऐसे खुला राज. (Video Credit: ETV Bharat)

6 साल पहले गांव में रहने लगे थे: मृतक शिववीर की बहन कांति ने बताया कि उनका भाई 6 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव लौट आया. गांव में मकान न होने की वजह से भांजे अमित ने उन्हें अपने घर के सामने रहने के लिए जगह दे दी. शिववीर वहां झोपड़ी बनाकर मां, पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा. इसी दौरान भांजे अमित का शिववीर की पत्नी लक्ष्मी यानी अपनी मामी के साथ प्रेम संबंध हो गए. भांजे और पत्नी के बीच अवैध संबंधों की जानकारी होने पर शिववीर अक्सर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करने लगा.

परिवार को खिलाई नशे की गोलियां फिर की हत्या: 2 नवंबर 2024 की रात लक्ष्मी ने पूरे परिवार को नशे की गोलियां खिला दीं. इसके बाद शिववीर के सिर पर सरिया से वार करके उसकी हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को घर के पीछे बाग में दफना दिया. आरोपियों ने शव को गलाने के लिए उसमें 12 किलो नमक भी डाला. कुछ महीने बीते तो कुत्तों ने गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया और कुछ हड्डियां बाहर निकलने लगीं. इसकी जानकारी होने पर आरोपियों ने हड्डियों को पनकी नहर में ले जाकर फेंक दिया.

पिता का हाल पूछता रहा बेटा, नहीं मिला जवाब: मृतक शिववीर के बड़े बेटे आनंद ने बताया कि वह 5 नवंबर को नौकरी करने राजस्थान चला गया था. इस दौरान उसने मां लक्ष्मी से कई बार फोन पर पिता के बारे में हाल-चाल जाना और उनके बारे में पूछताछ की. इस पर मां ने कहा कि उनकी बात हो गई है, वह ठीक हैं. हमने जब पिता का नंबर मांगा तो मां ने कहा कि फैक्ट्री में फोन पर बात करने की अनुमति नहीं है. उनका मोबाइल नंबर भी नहीं आया है, इसलिए उन्हें याद भी नहीं है. इसके बाद जब वापस गांव पहुंचा तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी बुआ को दी. परिजनों को जब आशंका हुई तो उन्होंने सचेंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

हिरासत में खुला हत्या का राज: पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने आरोपी पत्नी और भांजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो हत्याकांड से पर्दा उठ गया. दोनों ने हत्या करके शव को बगीचे में दफनाने की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस ने बगीचे में खुदाई शुरू की तो शिववीर के कंकाल के कुछ अवशेष और बनियान, गले का लॉकेट बरामद कर लिया.

अगस्त 2025 में दर्ज हुआ केस: पनकी एसीपी शिखर ने बताया कि सैचेंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव निवासी सावित्री देवी ने 19 अगस्त 2025 को थाना सचेंडी पर एक प्रार्थना पत्र दिया. इसमें उनके द्वारा बताया गया कि, उनका बेटा शिववीर सिंह (46) घर से कहीं चला गया. उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई.

6 सितंबर 2025 शनिवार को सावित्री देवी ने फिर से तहरीर दी और बताया कि उनके बेटे शिववीर सिंह को उनके बहू और नाती द्वारा अपहरण कर गायब कर दिया गया है. दोनों के बीच अवैध संबंध है. इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर सीडीआर रिपोर्ट निकाली गई.

तब यह बात प्रकाश में आई कि सावित्री देवी की बहू और नाती के बीच लगातार बात होती थी. पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने शिववीर सिंह की हत्या करके शव को बगीचे में दफनाने की बात कबूल की. पुलिस द्वारा इस मामले में साक्ष्य एकत्र कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: कानपुर मेट्रो कॉरिडोर-2; डिपो के लिए 6 लाइनें बनकर तैयार, बाकी 9 पर तेजी से चल रहा काम


For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR HUSBAND MURDER CASE UPDATESWIFE LOVE AFFAIR WITH NEPHEW KANPURWIFE KILLED HUSBAND KANPUR IN LOVEभांजे से प्रेम प्रसंग पति की हत्याKANPUR LATEST NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.