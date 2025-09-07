भांजे से प्रेम-प्रसंग में पत्नी ने की पति की हत्या; लाश दफन कर डाला 12 किलो नमक, 10 महीने बाद ऐसे खुला राज
पनकी एसीपी शिखर ने बताया कि सैचेंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव निवासी सावित्री देवी ने 19 अगस्त 2025 को प्रार्थना पत्र दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 7:39 AM IST
कानपुर: पत्नी के प्रेम-प्रसंग ने एक और पति की जान ले ली. यह मामला कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र का है. यहां पत्नी का अपने ही भांजे से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसमें रोड़ा बन रहे पति की पत्नी और प्रेमी भांजे ने हत्या कर दी. इसके बाद हत्याकांड को छिपाने के लिए लाश को बगीचे में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया. लाश जल्दी से गल जाए, इसलिए उस पर 12 किलो नमक भी डाल दिया. इस मामले में हत्या के करीब 10 महीने बाद परिजनों ने केस दर्ज कराया. पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इस जघन्य हत्याकांड की परतें खुल गईं. शनिवार को हत्यारोपी पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया.
जानककारी के मुताबिक, मूलरूप से बांदा जिले की रहने वाली सावित्री अपने बेटे शिवराम सिंह (46) बहू लक्ष्मी और उनके तीन बच्चों के साथ कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में लालूपुर गांव में रहते थे. कुछ साल पहले शिववीर सिंह गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात वाराणसी की लक्ष्मी से हुई. दोनों में प्रेम हो गया तो लव मैरिज कर लिया. इसके बाद इनके तीन बेटे हुए. बड़ा बेटा आनंद और उसके बाद रोहित और अंकित हुए.
6 साल पहले गांव में रहने लगे थे: मृतक शिववीर की बहन कांति ने बताया कि उनका भाई 6 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव लौट आया. गांव में मकान न होने की वजह से भांजे अमित ने उन्हें अपने घर के सामने रहने के लिए जगह दे दी. शिववीर वहां झोपड़ी बनाकर मां, पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा. इसी दौरान भांजे अमित का शिववीर की पत्नी लक्ष्मी यानी अपनी मामी के साथ प्रेम संबंध हो गए. भांजे और पत्नी के बीच अवैध संबंधों की जानकारी होने पर शिववीर अक्सर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करने लगा.
परिवार को खिलाई नशे की गोलियां फिर की हत्या: 2 नवंबर 2024 की रात लक्ष्मी ने पूरे परिवार को नशे की गोलियां खिला दीं. इसके बाद शिववीर के सिर पर सरिया से वार करके उसकी हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को घर के पीछे बाग में दफना दिया. आरोपियों ने शव को गलाने के लिए उसमें 12 किलो नमक भी डाला. कुछ महीने बीते तो कुत्तों ने गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया और कुछ हड्डियां बाहर निकलने लगीं. इसकी जानकारी होने पर आरोपियों ने हड्डियों को पनकी नहर में ले जाकर फेंक दिया.
पिता का हाल पूछता रहा बेटा, नहीं मिला जवाब: मृतक शिववीर के बड़े बेटे आनंद ने बताया कि वह 5 नवंबर को नौकरी करने राजस्थान चला गया था. इस दौरान उसने मां लक्ष्मी से कई बार फोन पर पिता के बारे में हाल-चाल जाना और उनके बारे में पूछताछ की. इस पर मां ने कहा कि उनकी बात हो गई है, वह ठीक हैं. हमने जब पिता का नंबर मांगा तो मां ने कहा कि फैक्ट्री में फोन पर बात करने की अनुमति नहीं है. उनका मोबाइल नंबर भी नहीं आया है, इसलिए उन्हें याद भी नहीं है. इसके बाद जब वापस गांव पहुंचा तो पूरे घटनाक्रम की जानकारी बुआ को दी. परिजनों को जब आशंका हुई तो उन्होंने सचेंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
हिरासत में खुला हत्या का राज: पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने आरोपी पत्नी और भांजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो हत्याकांड से पर्दा उठ गया. दोनों ने हत्या करके शव को बगीचे में दफनाने की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस ने बगीचे में खुदाई शुरू की तो शिववीर के कंकाल के कुछ अवशेष और बनियान, गले का लॉकेट बरामद कर लिया.
अगस्त 2025 में दर्ज हुआ केस: पनकी एसीपी शिखर ने बताया कि सैचेंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव निवासी सावित्री देवी ने 19 अगस्त 2025 को थाना सचेंडी पर एक प्रार्थना पत्र दिया. इसमें उनके द्वारा बताया गया कि, उनका बेटा शिववीर सिंह (46) घर से कहीं चला गया. उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई.
6 सितंबर 2025 शनिवार को सावित्री देवी ने फिर से तहरीर दी और बताया कि उनके बेटे शिववीर सिंह को उनके बहू और नाती द्वारा अपहरण कर गायब कर दिया गया है. दोनों के बीच अवैध संबंध है. इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर सीडीआर रिपोर्ट निकाली गई.
तब यह बात प्रकाश में आई कि सावित्री देवी की बहू और नाती के बीच लगातार बात होती थी. पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने शिववीर सिंह की हत्या करके शव को बगीचे में दफनाने की बात कबूल की. पुलिस द्वारा इस मामले में साक्ष्य एकत्र कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
