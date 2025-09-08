ETV Bharat / state

चंद्रग्रहण में पत्नी ने की पति की हत्या, जांजगीर चांपा में पत्नी ने खेला खौफनाक खेल

पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था इस बात से बीवी हमेशा नाराज रहती थी.

WIFE KILLED HUSBAND
चंद्रग्रहण में पत्नी ने की पति की हत्या (ETV Bharat)
Published : September 8, 2025 at 8:14 PM IST

जांजगीर चांपा: शक इंसान को शैतान बना देता है. इसी शक के चक्कर में एक पति की हत्या उसकी ही पत्नी के हाथों हो गई. दरअसल चांपा थाना इलाके में एक महिला ने चंद्र ग्रहण के दौरान ही अपने पति की हत्या कर दी. आरोपी बीवी ने तकिए से पति का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

चंद्र ग्रहण में पत्नी ने की पति की हत्या: चांपा थाना में मृतक पति के भाई ने उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने दर्ज शिकायत में लिखा है कि पति अक्सर शराब पीकर घर आता था. शराब के नशे में वो पत्नि के चरित्र पर कीचड़ उछालता था. अक्सर पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता. 7 सितंबर के दिन भी पत्नी के साथ आरोपी पति ने मारपीट की. पत्नी का आरोप है कि पति ने उसके चरित्र पर भी शंका की.

बीवी ने उठाया खौफनाक कदम: पति की रोज रोज की मारपीट से नाराज पत्नी ने आखिरकार पति को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया. आरोप है कि पति जब शराब के नशे में पत्नी के पीटने के बाद सो गया तो पत्नी ने उसका गला घोंट दिया. शराब के नशे में चूर होने की वजह से पति अपना बचाव नहीं कर पाया. चाम्पा थाना पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है.

वारदात की पूरी कहानी: चाम्पा थाना को संजय थवाइत ने सूचना दी कि उसकी बहन और जीजा मंझलीं तालाब के पास रहते हैं, 7 सितंबर की शाम उसका जीजा सोमराज बड़ाईक शराब पी कर घर पहुंचा, और अपनी पत्नी दुर्गा पर चरित्र शंका करते हुए गाली गलौच और मारपीट करने लगा. जिसकी सूचना मिलने पर संजय थवाइत ने झगड़ा शांत कराया और फिर घर चला गया.

मामले की सूचना मिलने पर चाम्पा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला दुर्गा बड़ाईक को हिरासत में लिया. आरोपी महिला ने बताया कि उसका पति शराब पीकर घर आता है और हमेशा उसके चरित्र पर शंका कर मारपीट करता है. रोज रोज के तानों और मारपीट से परेशान होकर उसने अपने पति का गला घोंट दिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए तकिए को बरामद कर लिया है. महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है: जेपी गुप्ता, चांपा थाना प्रभारी

पति ने फिर की मारपीट तो पत्नी ने खोया आपा: रात 9 बजे उसकी बहन दुर्गा अपने मायके पहुंची और बताया कि उसका पति फिर से मारपीट कर रहा है. पति की मारपीट से परेशान होकर उसने अपने पति की हत्या कर दी है. बहन की बात को सुनकर भाई और उसके परिवार तुरंत उसके घर गए. मौके पर जाकर देखा तो पाया कि वास्तव में महिला का पति मरा पड़ा है. परिवार के लोग शव को लेकर डॉक्टर के पास गए इस उम्मीद में की शायद शरीर ही बेसुध पड़ा हो. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसकी मौत हो चुकी है.

LUNAR ECLIPSEJANJGIR CHAMPACHAMPA POLICE STATIONJUDICIAL CUSTODYWIFE KILLED HUSBAND

