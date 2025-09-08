ETV Bharat / state

चंद्रग्रहण में पत्नी ने की पति की हत्या, जांजगीर चांपा में पत्नी ने खेला खौफनाक खेल

जांजगीर चांपा: शक इंसान को शैतान बना देता है. इसी शक के चक्कर में एक पति की हत्या उसकी ही पत्नी के हाथों हो गई. दरअसल चांपा थाना इलाके में एक महिला ने चंद्र ग्रहण के दौरान ही अपने पति की हत्या कर दी. आरोपी बीवी ने तकिए से पति का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

चंद्र ग्रहण में पत्नी ने की पति की हत्या: चांपा थाना में मृतक पति के भाई ने उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने दर्ज शिकायत में लिखा है कि पति अक्सर शराब पीकर घर आता था. शराब के नशे में वो पत्नि के चरित्र पर कीचड़ उछालता था. अक्सर पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता. 7 सितंबर के दिन भी पत्नी के साथ आरोपी पति ने मारपीट की. पत्नी का आरोप है कि पति ने उसके चरित्र पर भी शंका की.

बीवी ने उठाया खौफनाक कदम: पति की रोज रोज की मारपीट से नाराज पत्नी ने आखिरकार पति को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया. आरोप है कि पति जब शराब के नशे में पत्नी के पीटने के बाद सो गया तो पत्नी ने उसका गला घोंट दिया. शराब के नशे में चूर होने की वजह से पति अपना बचाव नहीं कर पाया. चाम्पा थाना पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है.