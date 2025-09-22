ETV Bharat / state

जामताड़ा में शख्स की चाकू घोंपकर हत्या, आपसी विवाद में पत्नी ने ले ली जान

जामताड़ा में एक पत्नी ने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

MURDER IN JAMTARA
मिहिजाम थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 11:03 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
जामताड़ा: जिले में एक पत्नी ने अपने ही पति की चाकू मार कर हत्या कर दी. यह मामला मिहिजाम थाना क्षेत्र के पाइपलाइन के पास रविवार रात का है. घटना की सूचना पाकर मिहिजाम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, मौके से पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार लिया. मृतक की पहचान महावीर यादव के रूप में हुई है.

आपसी विवाद में की गई हत्या

बताया जाता है कि महावीर यादव एक ट्रक ड्राइवर थे और उन्होंने काजल देवी से प्रेम विवाह किया था. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कुछ दिनों से अनबन चल रही थी. घटना की रात भी दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने अपने पति की छाती पर चाकू घोंप दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

घटना की सूचना पाकर मिहिजाम पुलिस मौके पर पहुंची और काजल देवी (पत्नी) को हिरासत में ले लिया. बताया जाता है कि पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

क्या कहती हैं मिहिजाम पुलिस

मिहिजाम थाना क्षेत्र के पाइपलाइन में एक पत्नी ने अपने पति को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान गुस्से में आकर पत्नी ने अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है- विवेकानंद दुबे, मिहिजाम थाना प्रभारी

