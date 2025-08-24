ETV Bharat / state

पति ने गुटखे के पैसे नहीं दिए तो पत्नी ने 2 बेटियों के साथ दी जान, बेटा गंभीर - CHITRAKOOT NEWS

चित्रकूट: इटवां गांव से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. जहां शनिवार की शाम गुटखा खरीदने के लिए पैसे न मिलने पर पत्नी ने 3 बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की. परिजनों ने चारों को सतना के मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचाया. जहां आठ वर्षीय बेटी बुलबुल की मौत हो गई. मां और दो अन्य मासूमों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया. जहां 26 वर्षीय महिला ज्योति यादव और 5 वर्षीय तांसी ने भी दम तोड़ दिया. बेटा दीपचंद (4) की हालत गंभीर बनी हुई है.

मृतिका ज्योति यादव का पति बब्बू यादव ने बताया कि पत्नी को गुटखा खाने के लिए मना करते थे. वह नहीं मान रही थी, जिसके वजह से उसे पैसे देना बंद कर दिया था. शनिवार सुबह इसी बात को लेकर उसे डांटा था. इसके बाद वह काम पर चला गया. जब शाम को घर आया तो पता चला कि पत्नी ने बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की है. इसके बाद पत्नी और अपने तीन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पत्नी और दो बेटियों की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है.

एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच में की जा रही है.