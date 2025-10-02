ETV Bharat / state

लव मैरिज के बाद मायके भागी पत्नी, पति पर दर्ज कराई FIR, मायके वालों ने शख्स को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा

Love marriage controversy in Sonipat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 2, 2025 at 12:20 PM IST 2 Min Read