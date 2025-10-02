ETV Bharat / state

लव मैरिज के बाद मायके भागी पत्नी, पति पर दर्ज कराई FIR, मायके वालों ने शख्स को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा

सोनीपत में पत्नी के खर्चा केस पर विवाद, पति पर हमला किया गया, पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read
सोनीपत: गन्नौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक युवती कोर्ट मैरिज के नौ महीने बाद बिना सूचना दिए अपने पति को छोड़कर मायके चली गई. इसके बाद उसने पति पर घरेलू खर्चा देने का केस दायर किया. जुलाई 2025 में युवक को पता चला कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है. इस बात से नाराज युवक ने खर्चा देने से इनकार कर दिया. इसी विवाद के चलते युवती के परिवार ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी.

युवक पर जानलेवा हमला: समालखा के पट्टी कल्याणा गांव निवासी कुनाल ने बताया कि 24 सितंबर को वो गन्नौर से बाइक से अपने गांव लौट रहा था. बादशाही रोड पर मेरिनो केबल कंपनी के पास चार-पांच युवकों ने उसे घेर लिया और डंडों से मारना शुरू कर दिया. हमले में उसकी पत्नी के पिता और चाचा भी मौजूद थे, जो हमलावरों को उकसा रहे थे. शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, तो आरोपी धमकी देकर वहां से भाग गए.

घायल युवक का इलाज और मेडिकल रिपोर्ट: हमले के बाद युवक को समालखा अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां से उसे गंभीर चोटों के कारण खानपुर मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया. मेडिकल रिपोर्ट में युवक के शरीर पर सात गंभीर चोटें दर्ज हुई हैं. युवक का कहना है कि इस हमले के पीछे पत्नी के परिवार का बदला लेने का इरादा था, क्योंकि उसने खर्चा देना मना किया था.

पुलिस ने दर्ज किया मामला: पुलिस प्रवक्ता रविन्द्र कुमार ने बताया कि युवती के पिता, चाचा और अन्य आरोपितों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कहा कि जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी. मामला परिवारों के बीच चल रहे विवाद का एक गंभीर रूप है, जिसे लेकर पुलिस सतर्क है.

