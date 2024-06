ETV Bharat / state

जिस पत्नी का कर दिया अंतिम संस्कार वह दरवाजे पर खड़ी मिली, अब पुलिस भी हैरान, जिसकी चिता जलाई वो कौन थी? - Dead wife turns out to be alive

Published : 20 hours ago

गोरखपुर से भागी पत्नी झांसी से बरामद. ( photo credit etv bharat )

झांसी : जिस पत्नी का पति ने 48 घंटे पहले अंतिम संस्कार कर दिया, वह दरवाजे पर खड़ी मिली, वह भी पुलिस के साथ. जब पूरी कहानी सामने आई तो घरवालों के साथ पुलिस के माथे पर भी बल पड़ गए. मामला गोरखपुर से जुड़ा है. लावारिस शव का पत्नी समझ कर दिया था अंतिम संस्कार गोरखपुर में एक महिला पिछले कई दिनों से गायब थी. घरवालों ने खोजा, पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला. घरवाले निराश होकर बैठे थे और पति ने पत्नी के घर लौटने की उम्मीद भी छोड़ दी थी. इसी बीच 19 जून को उरुवा बाजार में अर्द्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव मिला. जिस शख्स की पत्नी गायब थी, वह भी देखने पहुंचा. कपड़ों के आधार पर उसे लगा कि यह शव उसकी पत्नी का ही है. उसने अपनी पत्नी समझ शव का अंतिम संस्कार कर दिया. घर में रखे पत्नी के सारे कपड़े भी जला दिए. परिवार में मातम छाया रहा. साथ ही घर पर सांत्वना देने के लिए लोगों का आना-जाना भी लगा रहा. जिसे मृत समझा वह झांसी स्टेशन पर प्रेमी के साथ पकड़ी गई पत्नी को मृत समझ शोक मना रहे पति को उसी दिन गहरा झटका लगा, जब झांसी जीआरपी ने उसे फोन कर बताया कि उसकी पत्नी जिंदा है. पहले तो पति को कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब पुलिस ने पत्नी का नाम और हुलिया बताया तो उसे यकीन हुआ. हालांकि पुलिस ने इस खुशखबरी के साथ पति के दिल को चोट पहुंचाने वाली सूचना भी दी. बताया कि उसकी पत्नी अकेले नहीं है, उसके साथ जो शख्स है, वह उसका प्रेमी है. पत्नी अपने प्रेमी के साथ ही गोरखपुर से भाग गई थी. दोनों मुंबई जाने के लिए निकले थे. हैरान पति इसके बाद भी पत्नी को घर लाने की गुहार लगाता रहा. इसके बाद पुलिस महिला को लेकर गोरखपुर पहुंची. घर पहुंची पत्नी तो दंग रह गए सभी शनिवार को पुलिस घर से भागी पत्नी को लेकर गोरखपुर पहुंची. यहां पत्नी यह देखकर हैरान रह गई कि उसे मृत घोषित कर दिया गया है. जबकि पति अपनी पत्नी को वापस पाकर बेहद खुश था. कहा-मेरा काफी पैसा बर्बाद हो गया. पत्नी घर लौट आई, इससे बड़ी खुशी क्या होगी. वहीं इस प्रकरण की खबर कुछ देर में ही आसपास के इलाके में फैल गई. अहम सवाल, लावारिस शव किसका, क्या हुआ था रेप दरअसल, अब पुलिस के सामने यह पता करने की चुनौती है कि जिस महिला का पति ने पत्नी समझ अंतिम संस्कार कर दिया, वह कौन थी. लावारिस शव के पास पौरुष शक्ति बढ़ाने की दवा, देशी शराब की शीशी, चप्पल, पकौड़ी तथा पानी की बोतल भी बरामद हुई थी. ऐसे में यह भी आशंका है कि महिला के साथ रेप कर हत्या की गई होगी. इस बारे में गोरखपुर उरुआ थानाध्यक्ष कमलेश कुमार ने बताया कि नए सिरे से महिला की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है. झांसी से बरामद महिला को परिवार को सौंप दिया गया है. यह भी पढ़ें :झांसी में झगड़े के बाद सो रहे दोस्त को मार डाला, गिरफ्तार