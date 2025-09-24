ETV Bharat / state

कानपुर में झगड़े के दौरान पत्नी ने पति का कान दांतों से काटा, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया केस

अमित सोनकर. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 8:07 PM IST 2 Min Read