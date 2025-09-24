ETV Bharat / state

कानपुर में झगड़े के दौरान पत्नी ने पति का कान दांतों से काटा, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया केस

कोतवाली अनवरगंज में बुधवार को हुआ मुकदमा, पीड़ित पति बोला बहुत उग्र स्वभाव वाली है पत्नी

Etv Bharat
अमित सोनकर. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
कानपुर: कानपुर के कोतवाली अनवरगंज में कुछ ऐसा वाक्या हुआ है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया. लाटूश रोड निवासी अमित सोनकर ने बुधवार को कोतवाली पहुंचकर शिकायत की उसकी पत्नी ने गुस्से में उसका कान काट लिया है. यह सुनकर पुलिसकर्मी भी पल भर के लिए सकते में आ गए. हालांकि बाद में पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पत्नी ने भी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

अमति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 सितंबर को घर में साफ-सफाई का काम हो रहा था और वह सोफे पर सो रहे थे. अचानक ही पत्नी झगड़ा करने लगी और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आई गई. इस दौरान पत्नी ने अपने दांतों से उनका कान काट लिया. इलाज कराने के बाद वह बुधवार को अनवरगंज कोतवाली पहुंचे पत्नी के खिलाफ तहरीर दी.

पीड़ित पति अमित सोनकर ने कहा, उनकी पत्नी बहुत उग्र स्वभाव की है. सात-आठ सालों से वह झगड़ा करती थी. 22 सितंबर को जब झगड़ा हुआ था, तो वह अचानक ही बेड पर चढ़ गई और सीधे मेरे कान पर हमला बोल दिया. इसके बाद मेरा एक कान कट गया. पत्नी उनके साथ रहना नहीं चाहती है, वह पैसे के लिए दबाव बना रही है. लेकिन मैं सब्जी बेचता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है. मुझे से पत्नी से छुटकारा चाहिए. एसीपी अनवरगंज अभिषेक राहुल ने बताया दोनों पक्षों से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है. अमित की पत्नी ने भी प्रार्थना पत्र दिया था. पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है.

