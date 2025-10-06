ETV Bharat / state

रायबरेली कोर्ट कैंपस में पत्नी पर गंडासे से हमला, गर्दन और सिर पर मारा, पति से तलाक लेने पहुंची थी महिला

बीच बचाव में एक वकील को भी चोट आई है. मौके पर मौजूद अन्य वकीलों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.
महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Photo Credit; raebareli police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली :​ जिला कोर्ट कैंपस में पति ने पत्नी पर गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया. बीच बचाव में एक वकील को भी चोट आई है. मौके पर मौजूद अन्य वकीलों ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

सिर में चोट लगने से महिला लहूलुहान हो गई. पुलिस कर्मी तत्काल उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां इलाज चल रहा है. वहीं पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है. पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है.

9 साल पहले हुई थी शादी : अमेठी के जायस कस्बे में स्थित पूरे कुमेदान का पुरवा की रहने वाली सीमा की शादी लगभग 9 साल पहले कानपुर के रहने वाले मिथुन से हुई थी. पिछले ढाई साल से दोनों अलग रह रहे थे और उनका विवाद चल रहा था.

सीमा तलाक मामले में पहली सुनवाई पर अपने वकील से मिलने और कागजात तैयार करवाने के लिए सोमवार को गुड़गांव से आई थी. महिला के दो छोटे बच्चे हैं. एक की उम्र 8 और दूसरे की उम्र 5 साल है.

पीछे से किया हमला : ​महिला के वकील अमर प्रकाश वर्मा ने बताया कि कोर्ट कैंपस में तलाक के कागजात बनाए जा रहे थे, तभी पति मिथुन पीछे से आया और गंडासे से पत्नी सीमा के गला और सिर पर हमला कर दिया.

​अचानक हुए इस हमले से सीमा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी. महिला को बचाने के प्रयास में एक वकील भी चोटिल हो गए. घटना से पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. ​मौजूद वकीलों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी मिथुन को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

सिर में लगी गंभीर चोट : वकील अमर प्रकाश वर्मा ने बताया कि ​गंभीर रूप से घायल सीमा को तुरंत वकीलों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. ​जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ. वैभव शुक्ला ने बताया कि सीमा नाम की महिला आई है, जिसके सिर पर गंभीर चोट है. उसका इलाज किया जा रहा है.

वहीं सीओ सिटी अरुण नौहार ने बताया कि सोमवार को कानपुर का रहने वाला मिथुन व उसकी पत्नी कोर्ट में आए हुए थे. इसी दौरान मिथुन ने अपनी पत्नी पर प्रहार कर दिया गया, जिससे वह चोटिल हो गई. इलाज के लिए महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया. मिथुन को हिरासत में ले लिया गया है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : रायबरेली में दलित की पीट-पीटकर हत्या पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; "युवक मरते-मरते बोला- राहुल गांधी...तो दबंग बोले- हम बाबा वाले"

For All Latest Updates

TAGGED:

RAEBARELI NEWSWIFE ATTACKED WITH AXE IN RAEBARELIUP CRIMEपति ने पत्नी पर गंडासे से किया हमलाRAEBARELI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.