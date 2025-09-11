ETV Bharat / state

बुलंदशहर पुलिस का खुलासा; अवैध संबंध में बाधा बनने पर युवक की हत्या, महिला और प्रेमी गिरफ्तार

बुलंदशहर : जिले के बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते सोमवार को युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में युवक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, थाना बीबीनगर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक युवक ने बुधवार को लिखित शिकायत की थी. उसका आरोप था कि बीते सोमवार की रात में उसकी भाभी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके भाई की हत्या कर दी है. इस मामले में पुलिस की टीम ने शुक्रवार को आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी अभय को बीबीनगर तिराहे से गिरफ्तार किया है.