बुलंदशहर पुलिस का खुलासा; अवैध संबंध में बाधा बनने पर युवक की हत्या, महिला और प्रेमी गिरफ्तार
एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी बरामद की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 11:04 PM IST
बुलंदशहर : जिले के बीबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते सोमवार को युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में युवक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, थाना बीबीनगर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक युवक ने बुधवार को लिखित शिकायत की थी. उसका आरोप था कि बीते सोमवार की रात में उसकी भाभी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके भाई की हत्या कर दी है. इस मामले में पुलिस की टीम ने शुक्रवार को आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी अभय को बीबीनगर तिराहे से गिरफ्तार किया है.
आरोपी महिला व प्रेमी अभय ने पूछताछ में बताया कि उन दोनों के बीच करीब दो वर्ष से प्रेम सम्बन्ध है. दोनों साथ रहना चाहते हैं. मृतक इसका विरोध करता था, इसलिए दोनों ने मिलकर युवक की हत्या करने की योजना बनाई. योजनानुसार बीते सोमवार की रात्रि में चुन्नी से युवक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि युवक की पत्नी और उसका प्रेमी अभय एक साथ रहना चाहते थे. युवक इस रिश्ते का विरोध करता था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई. मृतक के भाई ने महिला और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाकर शिकायत की थी. पुलिस ने 11 सितंबर को बीबीनगर तिराहे से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी भी बरामद कर ली गई है. थाना बीबीनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
