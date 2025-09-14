ETV Bharat / state

पति को शराब पिलाई, हाथ-पैर बांधे, सीने पर चढ़कर गला घोंटा; पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर 25 किमी दूर फेंकी लाश

महराजगंज: यूपी में एक और पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया. पति को छोड़कर अलग रह रही पत्नी ने साजिश के तहत पति को फोन करके अपने पास बुलाया. जमकर शराब पिलाई फिर पति के हाथ-पैर बांध दिए. कातिल पत्नी अपने पति के सीने पर बैठ गई और गला घोंट दिया. वहीं, प्रेमी ने ताबड़तोड़ वार करके निर्मम हत्या कर दी गई. इसके बाद जुर्म छिपाने के लिए लाश को घर से 25 किलोमीटर दूर फेंक दिया. यह वारदात महराजगंज जिले के कोतवाली ठूठीबारी थाना क्षेत्र स्थित राजाबारी गांव की है.

मृतक की पहचान ठूठीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी गांव निवासी नागेश्वर रौनियार (26) पुत्र केशव राज रौनियार के रूप में हुई है. पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो, मामले का राजफाश हो गया. पुलिस ने संगीन धाराओं में मृतक की पत्नी नेहा और उसके प्रेमी जितेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस की टीमें गठित करके दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने जो बताया, वह बेहद चौंकाने वाला है.

क्या है पूरा घटनाक्रम: जानकारी के मुताबिक, राजाबारी गांव निवासी नागेश्वर रौनियार शुक्रवार शाम बाइक लेकर घर से निकला था. वह रातभर वापस नहीं लौटा. शनिवार को उसकी लाश निचलौल-सिंदुरिया मार्ग स्थित दमकी गांव के पास सड़क किनारे पाई गई. मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बहू नेहा रौनियार ने प्रेमी जितेंद्र के साथ मिलकर बेटे की हत्या की है. इसके बाद सड़क हादसा दिखाने के लिए शव को इतनी दूर लाकर फेंक दिया है.

6 साल पहले शादी, 1 साल से प्रेम-प्रसंग: पिता ने बताया कि नागेश्वर की शादी नेपाल के नवलपरासी जिले की नेहा रौनियार से 6 साल पहले हुई थी. दोनों का एक बेटा आदविक है. पिता के मुताबिक, एक वर्ष से नेहा का प्रेम संबंध गांव के ही जितेंद्र से हो गया था. नागेश्वर ने जब इसका विरोध किया तो नेहा ने पति को छोड़ दिया और बेटे को लेकर महराजगंज शहर में प्रेमी जितेंद्र के साथ किराए के मकान में रहने लगी. इसके बाद भी नागेश्वर ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की. वह मनाने भी पहुंचा, लेकिन नेहा नहीं मानी.