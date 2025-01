ETV Bharat / state

प्रेमी संग मिलकर महिला ने पति का गला दबाने का किया प्रयास, शोर मचाने पर घरवालों ने पत्नी को पकड़ा, आरोपी युवक फरार - WIFE TRIED TO KILL HUSBAND IN UNA

ऊना क्राइम न्यूज ( FILE )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : 24 minutes ago | Updated : 4 minutes ago

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना से पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते का शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. ऊना जिले के एक गांव में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. आरोपी महिला और उसके प्रेमी ने 6 जनवरी की रात पति का गला और मुंह दबाने का प्रयास किया. गनीमत रही कि पति ने शोर मचाया, जिसकी वजह से घरवाले मौके पर पहुंच गए और आरोपी पत्नी को पकड़ लिया. हालांकि, आरोपी युवक मौके से फरार हो गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार महिला का प्रेमी पंजाब के होशियारपुर जिला की गढ़शंकर तहसील का रहने वाला है. महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला और मुंह दबाकर उसे मारने का प्रयास किया. इस दौरान पीड़ित के शोर मचाया, जिसे सुनकर उसके माता-पिता और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. घरवालों और लोगों के आने पर दोनों आरोपी पति को छोड़कर भागने लगे. पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित पति ने कहा, "उसकी पत्नी का नरेश नाम के युवक के साथ नाजायज संबंध है, जो पंजाब का रहने वाला है. जिसकी वजह से उसकी पत्नी अक्सर उसे खाने या पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर दे रही थी. जिसके बाद पति को धीरे-धीरे शक होने लगा. इसी बीच 6 जनवरी की रात करीब 11:30 बजे उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाकर मारने का प्रयास किया. लेकिन पीड़ित के अचानक जग जाने और शोर मचाने पर उसके माता-पिता और आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. जिसके चलते आरोपियों को उसे छोड़कर भागना पड़ा". पति ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी को घटनास्थल से भगा दिया. जबकि खुद भी मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे धर दबोचा. इस दौरान आरोपी प्रेमी अपनी बाइक और मोबाइल फोन पीड़ित के घर ही छोड़ गया. घरवालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और 61(2) के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा, "पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. जल्द ही आरोपी प्रेमी को पकड़ लिया जाएगा". ये भी पढ़ें: पहले किया मर्डर...फिर रची अपनी मौत की झूठी कहानी, 8 साल तक पुलिस को दिया चकमा

Last Updated : 4 minutes ago