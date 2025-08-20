बहराइच : भाई की हत्या की सजा से बचने के लिए पति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को नदी में फेंक दिया. इससे सभी की मौत हो गई. घटना 14 अगस्त की है. महिला की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी. पुलिस ने इस मामले में बुधवार को चौंकाने वाला खुलासा किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को जेल भेज दिया गया है. उसके साथी की तलाश की जा रही है.

मोतीपुर थाना क्षेत्र के रमईपुरवा पकड़िया दीवान का रहने वाला अनिरुद्ध कुमार अपने साथी के साथ मिलकर 14 अगस्त को पत्नी सुमन, बेटी नंदिनी, अंशिका व लाडो को पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी में बहाने से ले गया था. वहां उसने सभी को नदी में फेंक दिया था. इससे सभी की मौत हो गई. इलाके के ही चौधरीगांव की रहने वाली सुमन की मां रमपता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

महिला ने दामाद पर लगाया था हत्या का आरोप : महिला ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया था. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर टीम को खुलासे के लिए लगाया गया था. बुधवार को मुखबिर की सूचना पर गायघाट पुल के पास अनिरुद्ध को पकड़ लिया गया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. बताया कि पत्नी और 3 बेटियों को उसने नदी में धक्का देकर मार दिया था.

भाई की हत्या के बाद उसकी पत्नी के साथ रहने लगा : आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने महिला व बच्चों के कपड़े, सैंडल बरामद किए हैं. आरोपी अनिरुद्ध ने पुलिस को यह भी बताया कि साल 2018 में उसके भाई संतोष की हत्या हुई थी. इसमें अनिरुद्ध को जेल हुई थी. साल 2020 में वह जेल से छूट गया था. इसके बाद वह अपनी भाभी को परिवार की रजामंदी से पत्नी की तरह रखने लगा. उनकी एक बेटी नंदिनी को भी साथ रख लिया. कुछ समय बाद उसकी दो और बेटियां अंशिका व लाडो पैदा हुईं.

भाई की हत्या में गया था जेल : एसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि सुमन अनिरुद्ध के विरुद्ध चल रहे हत्या के मामले में अहम गवाह थी. अनिरुद्ध चाहता था कि सुमन अपने बयान बदल दे, जिससे वह सजा से बच जाए, लेकिन वह मान नहीं रही थी. मामले में सजा से बचने के लिए उसने साथी की मदद से पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर दी. एसपी के अनुसार ये सारे अपराध उसने भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए किए थे. आरोपी अनिरुद्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. फरार साथी की तलाश की जा रही है. पुलिस को अभी महिला और तीनों बच्चों के शव नहीं मिले हैं.

यह भी पढ़ें : हिस्ट्रीशीटर पति ने फावड़ा मार कर पत्नी की कर दी हत्या, सामने आई ऐसी वजह