पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या; राह चलते रोका, चाकू से हमला किया फिर मार दी गोली - SHAMLI NEWS

एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि शाहनवाज निवासी झाड़गढ़ी, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला था.

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या.
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 7:27 AM IST

शामली: जिले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी. पहले तो पत्नी ने लूट और हत्या की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. फिलहाल, पुलिस ने पत्नी के प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में शामिल पत्नी और दो अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है. यह चौंकाने वाली वारदात शामली जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह की है.

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के सोनीपत जिले में रहने वाले फर्नीचर कारीगर शाहनवाज (28) की बाइक सवार बदमाशों ने 7 अगस्त 2025 (गुरुवार) को हत्या कर दी थी. कैराना के खुरगान रोड स्थित नेशनल हाईवे पर यह वारदात उस समय हुई जब शाहनवाज अपनी पत्नी मैफरीन के साथ बाइक से अपने ममेरे साले की शादी में जा रहा था.

दो बाइक पर पहुंचे 4 बदमाश: रास्ते में दो बाइक पर सवार चार हमलावरों ने शाहनवाज की बाइक को ओवरटेक किया, टक्कर मारी और डंडों से वार करके उसे गिरा दिया. इसके बाद उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले किए. अंत में गोली मारकर हत्या कर दी. सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो शाहनवाज लहूलुहान हालत में गिरा था, उसे तत्काल सीएचसी ले जाया गया. जहां पर डॉक्टर ने शाहनवाज को मृत घोषित कर दिया.

पत्नी ने गढ़ी लूट और हत्या की कहानी: पुलिस ने जब शाहनवाज की पत्नी से घटना की जानकारी ली, तो उसने लूट की आशंका जताई. पुलिस जांच में यह दावा झूठा निकला. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया. जांच मे पुलिस को पता चला कि शाहनवाज की पत्नी मैफरीन का अपने ही मौसेरे देवर तसव्वुर से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जब शाहनवाज को इसका पता चला तो उसने विरोध किया. शायद वह नहीं जानता था, कि उसके ऐतराज की कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ेगी.

प्रेमी ने कबूल किया जुर्म: पुलिस ने हत्या मे शामिल तसव्वुर निवासी गांव भूरा, बागपत और उसके साथी सुऐब निवासी कैराना को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में तसव्वुर ने बताया कि हत्या की पूरी साजिश मैफरीन और उसने मिलकर रची थी. फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी दो हमलावरों और शाहनवाज की पत्नी मैफरीन की तलाश जारी है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तमंचा और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है.

पत्नी के सामने हुई पति की हत्या: एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि शाहनवाज निवासी झाड़गढ़ी, थाना गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला था. वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गांव गढ़ी दौलत, थाना कांधला आया हुआ था. गुरुवार सुबह रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था. इस्सोपुर खुरगान से पहले दो मोटरसाइकिल सवार चार लोगों ने उनकी मोटरसाइकिल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और चाकू से वार किया. पत्नी वहीं पर मोटरसाइकिल से उतरकर नीचे खड़ी हो गई.

तीन की तलाश जारी: पुलिस को घटना की सूचना प्राप्त हुई तत्काल पुलिस द्वारा शाहनवाज को चिकित्सालय में ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पत्नी की तहरीर पर तीन चार हमलावरों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया. जब इसकी जांच गहनता से की गई तो पता चला कि तसव्वुर ने शाहनवाज की पत्नी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है. दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बाकी फरार लोगों की तलाश की जा रही है.

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

