पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने दोनों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - MAN KILLED BY WIFE AND HER LOVER

प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है.

Barmer Court
बाड़मेर न्यायालय (ETV Bharat Barmer)
Published : August 21, 2025 at 7:45 PM IST

बाड़मेर: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में 6 साल बाद बाड़मेर अपर जिला सेशन न्यायालय-2 ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वर्ष 2019 में जिले के रामसर थाना इलाके में कुल्हाड़ी और पाइप से वार करके महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था. न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने वर्ष 2019 में हुई वीरसिंह की हत्या के प्रकरण में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अपर लोक अभियोजक अनामिका सांदू के अनुसार सुजान सिंह ने रिपोर्ट पेश की थी कि उसका चचेरा भाई वीरसिंह पुत्र कोजराजसिंह 3 जून, 2019 को दोपहर के समय घर से बाहर गया था. उसकी लाश दूसरे दिन सुबह उदयराजसिंह की ढाणी के पास मिली. रिपोर्ट में महेन्द्रसिंह पुत्र शैतानसिंह पर वारदात को अंजाम देने का शक जाहिर किया था. पुलिस जांच में आरोपी महेन्द्रसिंह और दक्षा कंवर (मृतक की पत्नी) को इस मामले में हत्या का दोषी मानते हुए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 26 गवाहान को परीक्षित करवाया गया और संबंधित दस्तावेज एवं आर्टिकल प्रदर्शित करवाए गए.

इस मामले में अपर लोक अभियोजक अनामिका सांदू और परिवादी अधिवक्ता स्वरूपसिंह राठौड़ ने दलील पेश की कि महेन्द्रसिंह व दक्षा कंवर ने प्रेम प्रसंग को छिपाने के आशय से वीरसिंह की क्रूरतापूर्वक कुल्हाड़ी व लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार कर हत्या की थी. कोर्ट ने गुरुवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपी महेन्द्रसिंह और दक्षा कंवर को वीरसिंह की हत्या को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया. साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया.

