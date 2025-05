ETV Bharat / state

हमीरपुर में प्रेमी ने की विधवा महिला की हत्या; पुलिस से बोला- 'दूसरों से बात करती थी, इसलिए गुस्से में मार डाला' - HAMIRPUR NEWS

हत्यारोपी-संतोष सोनकर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 1:22 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:33 PM IST 3 Min Read

हमीरपुर: जिले में सोमवार को विधवा महिला की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका ही कथित प्रेमी है. आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. उसने पुलिस को बताया कि उसे इस बात का शक था, कि महिला का किसी और से भी अवैध संबंध है. इसी गुस्से में उसने ईंट से कूचकर विधवा महिला को मौत के घाट उतार दिया. घटना सदर कोतवाली के मेरापुर गांव की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोतवाली नगर की रहने वाली विधवा महिला गौरा देवी (30) का शव मेरापुर गांव में नहर के पास सोमवार को मिला था. महिला की निर्मम हत्या की गई थी. इस मामले में मृत महिला के देवर अमित कुमार निषाद ने संतोष सोनकर, निवासी ग्राम कुसमरा, थाना कुरारा पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी. पुलिस ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गईं. फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए. सर्विलांस और मैनुअल इंटेलीजेंस की मदद ली गई और महिला के प्रेमी संतोष सोनकर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. अवैध संबंधों के शक में की थी हत्या: सीओ राजेश कमल ने बताया कि जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो वह बरगलाता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती पर टूट गया. उसने हत्या की बात कबूल की और बताया शक की वजह से उसने महिला की हत्या की थी. आरोपी ने बताया कि उसका और सरिता के करीब 5-6 वर्षों से संबंध थे. इसी दौरान करीब 4 वर्ष पहले सरिता के पति की मृत्यु के बाद संबंध और गहरे हो गए थे. इधर, एक-दो वर्षों से सरिता की अन्य व्यक्तियों से भी बातचीत होने लगी, जिससे दोनों में अनबन हो गई. इसी बात को लेकर अभियुक्त ने मृतका सरिता को मिलने के लिए बुलाया और ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी.

Last Updated : May 27, 2025 at 1:33 PM IST