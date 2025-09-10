ETV Bharat / state

शराब पिलाकर विधवा महिला के साथ बरती हैवानियत, पांच आरोपी गिरफ्तार

लातेहार में विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है.

Widow woman gang molested in Latehar
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः जिला के गारू थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है. यहां 5 लोगों ने एक विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मामले की सूचना होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सभी को बुधवार को जेल भेज दिया गया.

दरअसल, गारू थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम में बाजार करने आई एक विधवा महिला पर आरोपियों की नजर पड़ी. आरोपियों ने पहले महिला से घुल-मिलकर बात की और उसे देसी शराब (हड़िया) पिलाकर नशे में धुत कर दिया. उसके बाद एक आरोपी ने महिला के बच्चे को अपने साथ घूमने के लिए बाजार की ओर ले गया जबकि अन्य आरोपियों ने महिला को नशे में धुत विधवा महिला को बहला-फुसला कर जंगल की ओर ले गए. इसके बाद सभी पांचों ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

महिला के आवेदन पर हुई प्राथमिकी

इस घटना के बाद जब महिला को होश आया तो वह अपने घर गई और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों की सलाह पर महिला थाना पहुंची और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. इस मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई आरंभ करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी आरंभ की.

पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गिरफ्तार आरोपियों में गारू थाना क्षेत्र निवासी जोसेफ उरांव, दिनेश उरांव, रंजीत उरांव, रोहित उरांव और छिपादोहर थाना क्षेत्र निवासी अनु उरांव शामिल है. सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं पीड़ित महिला को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है.

सभी आरोपी हुए गिरफ्तार

इस संबंध में थाना प्रभारी पारस मणि ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

इसे भी पढे़ं- सरायकेला में राशन लेकर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- खूंटी में नाबालिग छात्रा से हैवानियत, दोनों आरोपी फरार

इसे भी पढे़ं- बॉयफ्रेंड से मिलने आई नाबालिग के साथ हैवानियत, आरोपियों ने प्रेमी को भी पीटा

For All Latest Updates

TAGGED:

महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्मWIDOW WOMAN GANG MOLESTEDCRIME NEWS LATEHARPOLICE ARRESTED ACCUSEDMOLESTATION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.