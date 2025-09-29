ETV Bharat / state

युवा क्यों नहीं बनना चाहते किडनी-यूरीन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर? देश में है डॉक्टरों की भारी कमी

डॉ. अपुल गोयल के अनुसार भारत में बच्चों की संख्या अधिक है, लेकिन पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विशेषज्ञों की कमी है.

भारत में किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञों की कमी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: प्रदेश में पीडियाट्रिक किडनी और मूत्र रोगों के इलाज से जुड़ी सुपर स्पेशियलिटी पीडियाट्रिक यूरोलॉजी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है. इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के जुलाई-सितंबर 2025 अंक में प्रकाशित लेख में यह बात सामने आई है.

जर्नल के एडिटर और केजीएमयू यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अपुल गोयल के अनुसार भारत में बच्चों की संख्या अधिक है, लेकिन पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विशेषज्ञों की कमी है. इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में स्ट्रक्चरल डिवेलपमेंट की कमी, सीमित एक्सपोजर और कम आर्थिक स्कोप है.

डॉ. अपुल गोयल ने बताया कि देश में जन्मजात मूत्र जननांग असामान्यताएं बच्चों की मौत का बड़ा कारण बन चुकी है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुल मौतों का लगभग 9 फीसदी इन्हीं के कारण हो रही है, जो साल 1990 की तुलना में तीन गुना अधिक है.

करीब 11 लाख बच्चे किडनी रोग से जूझ रहे हैं, जो उपचार योग्य असामान्यताओं के कारण है. यूरोप और अमेरिका की तुलना में भारत में बच्चों की किडनी बीमारियों में जन्मजात कारणों की हिस्सेदारी कहीं अधिक है. वहीं, देश में अब भी मानकीकृत बाल यूरोलॉजी प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है.

उन्होंने बताया कि देशभर के कुछ ही संस्थान फेलोशिप कार्यक्रम चलाते हैं, जबकि अमेरिका में 28 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रोग्राम है. ज्यादातर डॉक्टरों को केवल सामान्य सर्जरी और यूरोलॉजी की ट्रेनिंग मिलती है, बाल यूरोलॉजी की विशेष शिक्षा नहीं.

विशेषज्ञों की कमी से बच्चों को उच्च गुणवत्ता की देखभाल नहीं मिल पा रही. जन्मजात बीमारियां जैसे मूत्रनली का न होना आमतौर पर पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग संभालता है, जबकि अधिग्रहित समस्याएं जैसे पथरी यूरोलॉजी विभाग देखता है.

ऐसे में अब बच्चों के लिए अलग से प्रशिक्षित पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता महसूस की जा रही है. डॉ. अपुल गोयल ने बताया कि भारत में डॉक्टरों की बाल यूरोलॉजी में विशेषज्ञ बनने की रुचि घट रही है. इसकी बड़ी वजह आर्थिक कारणों के साथ ही करियर के अवसरों की कमी है.

डॉ. अपुल गोयल ने सुझाए समाधान

  • मानकीकृत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त दो साल की फेलोशिप शुरू की जाए.
  • प्रशिक्षण में न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी और नियोनेटोलॉजी जैसी शाखाओं को जोड़ा जाए.
  • मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों के बीच सहयोगी मॉडल विकसित हो.
  • रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिले.

TAGGED:

LUCKNOW KGMUKGMU UROLOGY DEPARTMENTPEDIATRIC UROLOGYHEALTH NEWSKIDNEY URINE DISEASE

