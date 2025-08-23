ETV Bharat / state

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शाहजहांपुर में क्यों दर्ज हुआ मुकदमा, जानिए - TEJASHWI YADAV

यूपी में बिहार के कद्दावर नेता के खिलाफ किसने दी तहरीर, जानिए पूरा मामला.

why up shahjahanpur bjp leader file fir against former bihar deputy chief minister tejashwi yadav
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ यूपी के शाहजहांपुर में मुकदमा दर्ज. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 9:03 AM IST

शाहजहांपुरः बिहार के कद्दावर नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शाहजहांपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. आखिर यह मुकदमा क्यों दर्ज किया गया और किसने उनके खिलाफ तहरीर दी है. चलिए आगे जानते हैं.


दरअसल, यूपी के शाहजहांपुर में BJP महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप में कहा है कि आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई है.

उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी से पूरा देश गुस्से में हैं. उन्होंने सदर थाने में इस संबंध में तहरीर दी है. पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. शिकायतकर्ता शिल्पी गुप्ता ने पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.


इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी का कहना है कि कल थाना सदर बाजार में भाजपा की महानगर अध्यक्ष श्रीमती शिल्पी गुप्ता द्वारा बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया है. पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा की धारा 153(2),197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.


तेजस्वी यादवSHAHJAHANPUR BJP LEADER FIRSHAHJAHANPUR NEWSRJD LEADER TEJASHWI YADAVTEJASHWI YADAV

