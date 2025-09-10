TSPC क्यों बना है चुनौती! सरेंडर अंतिम मौका, जेजेएमपी की तरह टीएसपीसी का होगा सफाया
नक्सली संगठन टीएसपीसी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है. उनसे लगातार आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है.
Published : September 10, 2025 at 11:24 AM IST
पलामू: प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति झारखंड के पलामू, चतरा एवं लातेहार का सीमावर्ती इलाकों में चुनौती बना हुआ है. पलामू के मनातू के केदल गांव में टीएसपीसी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ में दो जवान शहीद हुए थे. दरअसल, टीएसपीसी का प्रभाव पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रांची एवं रामगढ़ के इलाके में है.
कोयला एवं अफीम की लेवी से यह संगठन फल फूल रहा है. टीएसपीसी का मुख्यालय फिलहाल पलामू, चतरा सीमावर्ती इलाके में शिफ्ट हो गया है. पलामू के मनातू के केदल का रहने वाला 10 लाख का इनामी शशिकांत गंझू टीएसपीसी के सुप्रीमो की भूमिका में है.
पलामू-चतरा सीमा पर लगातार हो रही मुठभेड़
पलामू एवं चतरा सीमा पर पुलिस एवं सुरक्षाबलों की टीएसपीसी के साथ लगातार मुठभेड़ हो रही है. 2023 के बाद से इस इलाके में 8 से अधिक बार मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में हर बार टॉप कमांडर शशिकांत गंझू बच निकला है. हालांकि 6 महीने पहले टीएसपीसी के सुप्रीमो में आक्रमण गंझू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. पलामू-चतरा सीमा पर मौजूद टीएसपीसी के दस्ते में शामिल अधिकतर सदस्य माओवादी से जुड़े रहे हैं.
आत्मसमर्पण अंतिम मौका, JJMP के तर्ज पर होगी कार्रवाई
नक्सली संगठन टीएसपीसी के कमांडरों को अंतिम मौका देने की तैयारी है. सभी से आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है. हाल में ही पलामू, गढ़वा एवं लातेहार इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद का सफाया हुआ है. इसी तर्ज पर नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा और उनका सफाया किया जाएगा. पुलिस टीएसपीसी के कमांडरों से आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही है और उन्हें सरकार की योजना 'नई दिशा' की जानकारी दे रही है.
'पुलिस लगातार सभी नक्सल कमांडरों से आत्मसमर्पण की अपील कर रही है. भाकपा माओवादी हो या टीएसपीसी सभी नक्सल कमांडर आत्मसमर्पण करें और सरकार की योजना 'नई दिशा'से जुड़ें. पुलिस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी चला रही है. हाल में ही जेजेएमपी जैसे नक्सली संगठन का लगभग सफाया हो गया है. टीएसपीसी एवं अन्य नक्सली संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.'- सुनील भास्कर, आईजी
2006-07 में बना था टीएसपीसी, खास वर्ग पर है पकड़
दरअसल, नक्सल संगठन टीएसपीसी का गठन 2006-07 में हुआ था. भाकपा माओवादी से अलग हुए लोग टीएसपीसी में शामिल हुए थे. कभी टीएसपीसी के पास 500 से अधिक कैडर हुआ करते थे. फिलहाल टीएसपीसी के पास पलामू-चतरा सीमा पर एक दर्जन के करीब कैडर बचे हुए हैं. जिनमें प्रमुख रूप से शशिकांत गंझू, सुखदेव यादव और नगीना शामिल हैं.
पलामू-चतरा सीमा पर टीएसपीसी का एक खास वर्ग पर पकड़ है. जिसके कारण टीएसपीसी के कमांडर इलाके में सक्रिय हैं. टीएसपीसी का कोयला और अफीम का लेवी का सारा पैसा शशिकांत के पास जमा हो रहा है. कोयला एवं अफीम से टीएसपीसी सबसे अधिक लेवी वसूलता है.
