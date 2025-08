ETV Bharat / state

'कुर्सी तोड़ना बंद करो', विधायक का सरकारी कर्मचारियों पर फूटा गुस्सा, जानिए वजह - MLA WARNING TO GOVT EMPLOYEES

जब विधायक जी को आया गुस्सा. ( etv bharat )

Published : August 3, 2025 at 10:51 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 10:58 AM IST

सोनभद्रः जिले में एक विधायक का गुस्सा चर्चा का विषय बन गया. विधायक बिजली विभाग के ट्रांसफॉर्मर रिपेयर वर्कशॉप का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई. विधायक ने कर्मचारियों से कहा कुर्सी तोड़ना बंद करो. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. आखिर विधायक के गुस्से की क्या वजह थी, चलिए आगे जानते हैं.



ट्रांसफॉर्मर रिपेयर वर्कशॉप का निरीक्षण करने पहुंचे थे: सोनभद्र में इन दिनों लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. जनता की समस्याओं के मद्देजनर सोनभद्र सदर विधायक भूपेश चौबे ट्रांसफॉर्मर रिपेयर वर्कशॉप पहुंचे थे. यहां पहुंचने के बाद उन्हें जो कुछ नजर आया उसे देखकर उनका पारा चढ़ गया. कर्मचारियों को जमकर फटकाराः ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग में हो रही देरी को लेकर वह जमकर नाराज हुए. उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर न लगने की वजह से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं जबकि बिजली विभाग के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है. इसके लिए उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई. साथ ही कहा कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है. वह तब जब समस्या ज्यादा है. आखिर ट्रांसफार्मर जल्दी क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं जिससे जनता की परेशानी दूर हो सके. उन्होंने कर्मचारियों से सख्त लहजे में कह दिया कि किसी भी सूरत में ट्रांसफार्मर की मरम्मत जल्द से जल्द करें. सोनभद्र विधायक पहुंचे ट्रांसफॉर्मर रिपेयर वर्कशॉप. (etv bharat)

कुर्सी तोड़ना बंद करो...: विधायक का गुस्सा यहीं नहीं शांत हुआ. सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि बिजली विभाग के वर्कशाप में पर्याप्त सामान और संसाधन मौजूद है. इसके बावजूद भी गांवों में खराब ट्रांसफॉर्मर को समय से ठीक नहीं किया जा रहा है. जेई और एसडीओ की लापरवाही निरीक्षण में साफ तौर पर देखी जा रही है. सदर विधायक ने सभी को चेतावनी दिया और कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए. जेई से बातचीत में उन्होंने जब ट्रांसफार्मर रिपेयर की स्थिति जाननी चाही तो लापरवाही सामने आई. उन्होंने कहा कि कुर्सी तोड़ना बंद करो और काम करो. उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि जनता को किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा. सोनभद्र विधायक ने कर्मचारियों को डपटा. (etv bharat) सोनभद्र विधायक ने कर्मचारियों को डपटा. (etv bharat) रिकार्ड भी तलब कियाः बिजली विभाग के वर्कशाप में निरीक्षण के बाद वहां मौजूद जेई और एसडीओ को रिकार्ड के साथ तलब किया. इसके बाद सर्किट हाउस में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्होंने जिले में बिजली आपूर्ति की समीक्षा भी की. उन्होंने अधिकारियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए. बता दें कि इन दिनों जिले में कई घंटे तक बिजली गुल होने से जनता को परेशान होना पड़ रहा है. लोड बढ़ने के कारण कई जगह ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या भी सामने आई है. ट्रांसफार्मर की मरम्मत में समय लगने के कारण ही विधायक वर्कशॉप का निरीक्षण करने पहुंचे थे.



