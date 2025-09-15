ETV Bharat / state

पितृपक्ष 2025 में आज का दिन है बेहद खास; श्राद्ध-तर्पण से बरसेगी कृपा, ये 10 काम जरूर करें

पितृ पक्ष की नवमी पर महिलाओं के श्राद्ध कर्म-पिंड दान करने की परंपरा होती है. इस दिन मृत माता-बहनों का श्राद्ध किया जाता है.

Etv Bharat
पितृपक्ष 2025 की मातृ नवमी पर बनारस में गंगा घाट पर श्राद्ध-तर्पण के विशेष इंतजाम किए गए हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 9:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: पितृपक्ष का पवित्र पखवाड़ा चल रहा है. 15 दिन तक पितरों की सेवा का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन पितृपक्ष के इस मौके पर आज यानी 15 सितंबर गुरुवार का दिन बेहद खास है. आज मातृ नवमी है. मातृ नवमी महिलाओं के श्राद्ध कर्म का दिन होता है.

जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की नवमी तिथि को हुई हो, या फिर किसी महिला की मृत्यु की तिथि न पता हो वह आज ही श्राद्ध कर्म कर सकते हैं. आईए जानते हैं आज का दिन क्यों बेहद पवित्र और खास है और क्यों मातृ नवमी को महत्वपूर्ण दिन माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि पितृ पक्ष नवमी तिथि पर महिलाओं के श्राद्ध कर्म व पिंड दान करने की परंपरा होती है. इस दिन को मातृ नवमी, नवमी श्राद्ध या विधवा श्राद्ध कहते हैं. मातृ नवमी के दिन मृत माता बहनों का श्राद्ध व तर्पण करने से व्यक्ति पर मृत माताओं की कृपा बरसती है.

मात्र शक्ति होती हैं प्रसन्न: ऐसा माना जाता है कि मातृ नवमी में महिलाओं का विधि विधान से श्राद्ध करने के साथ तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने से मात्र शक्ति प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. वैसे भी मातृत्व सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र समय माना जाता है.

मातृ नवमी पर ये काम जरूर करें

  • दिवंगत मातृ पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण व ब्राह्मण भोज अवश्य करना चाहिए.
  • ब्राह्मणों में भी विशेष तौर पर किसी महिला को भोजन करवाना आवश्यक है.
  • ब्राह्मण भोजन के बाद महिला को अपने पास से साड़ी, सुहाग सामग्री व दक्षिणा अवश्य दें.
  • किसी वृद्ध महिला को भी उपहार देकर उसके पैरों को छूकर उसका आशीर्वाद लें.
  • पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और मातृ शक्ति का स्मरण करके उन्हें नमन करें.
  • श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण भोज के वक्त निकाले गए गाय और कुत्ते के अलग किए गए भोजन को उन्हें अवश्य खिलाएं.
  • कौवे को भी आवाज लगाकर उसके हिस्से का भजन देना न भूलें.
  • मातृ नवमी के दिन तुलसी पूजन का भी विधान है.
  • तर्पण के वक्त तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें.
  • आज के दिन घर पर यदि श्राद्ध है तो घंटी-घड़ियाल या थाली वगैरह न बजाएं.

मातृ नवमी के श्राद्ध का क्या है समय: ऐसे में यदि पूरे श्रद्धा भाव से आज के दिन माता बहनों या किसी अज्ञात तिथि में मृत किसी महिला का श्राद्ध कर्म व तर्पण किया जाए तो उसे आत्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. 15 सितंबर सोमवार को मातृ नवमी सुबह 3:06 पर यह तिथि शुरू होगी और अगले दिन 16 सितंबर को यह तिथि 1:31 दोपहर पर खत्म होगी.

इसलिए इसका मान आज और कल दोनों दिन माना जाएगा. आज सुबह से लेकर शाम तक श्राद्ध कर्म व तर्पण किया जाएगा जबकि कल भी सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक नवमी तिथि के श्राद्ध के अनुरूप मातृ नवमी मनाई जा सकती है.

मां-बहनों के श्राद्ध में होता है 16 पिंड का दान: वाराणसी के पवित्र पिशाच मोचन तीर्थ के पुरोहित प्रदीप पांडे मुन्ना गुरु ने बताया कि यह दिन बेहद खास होता है. माता को अलग से 16 पिंड दिए जाते हैं, जबकि बाकी पितरों के लिए 8 पिंड की परंपरा है. माता के लिए यह विशेष तौर पर 16 होते हैं. इसमें तीन पीढ़ियों का एक साथ श्रद्धा होता है.

मातृ पितरों की आत्मा को मिलती है शांति: पुरोहित प्रदीप पांडे मुन्ना गुरु ने बताया कि इस खास दिन पर उन माता बहनों और बेटियों के श्राद्ध का विधान है, जिनकी मृत्यु पति के जीवित रहते ही हो गई हो, जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, मातृ नवमी के दिन किए गए श्राद्ध से दिवंगत मातृ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होती हैं.

वंश-कुल की उन्नति के आवश्यक है मातृ नवमी का श्राद्ध: ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध, वंश और आपके कुल की उन्नति के लिए बेहद आवश्यक होता है. साथ ही यह श्राद्ध करने वाले के जीवन में हमेशा मात्रा तो इसने और खुशहाली बनी रहती है.

ये भी पढ़ेंः पितृपक्ष में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना लग सकता है पितृ दोष, जीवन में आएंगी परेशानियां!

For All Latest Updates

TAGGED:

MATRU NAVAMI 2025PITRU PAKSHA 2025 SIGNIFICANCEMATRU NAVAMI 2025 SIGNIFICANCEPITRU NAVAMI 2025 DATE TIMEPITRU PAKSHA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.