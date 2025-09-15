ETV Bharat / state

पितृपक्ष 2025 में आज का दिन है बेहद खास; श्राद्ध-तर्पण से बरसेगी कृपा, ये 10 काम जरूर करें

पितृपक्ष 2025 की मातृ नवमी पर बनारस में गंगा घाट पर श्राद्ध-तर्पण के विशेष इंतजाम किए गए हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मात्र शक्ति होती हैं प्रसन्न: ऐसा माना जाता है कि मातृ नवमी में महिलाओं का विधि विधान से श्राद्ध करने के साथ तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने से मात्र शक्ति प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. वैसे भी मातृत्व सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र समय माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि पितृ पक्ष नवमी तिथि पर महिलाओं के श्राद्ध कर्म व पिंड दान करने की परंपरा होती है. इस दिन को मातृ नवमी, नवमी श्राद्ध या विधवा श्राद्ध कहते हैं. मातृ नवमी के दिन मृत माता बहनों का श्राद्ध व तर्पण करने से व्यक्ति पर मृत माताओं की कृपा बरसती है.

जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की नवमी तिथि को हुई हो, या फिर किसी महिला की मृत्यु की तिथि न पता हो वह आज ही श्राद्ध कर्म कर सकते हैं. आईए जानते हैं आज का दिन क्यों बेहद पवित्र और खास है और क्यों मातृ नवमी को महत्वपूर्ण दिन माना जाता है.

वाराणसी: पितृपक्ष का पवित्र पखवाड़ा चल रहा है. 15 दिन तक पितरों की सेवा का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन पितृपक्ष के इस मौके पर आज यानी 15 सितंबर गुरुवार का दिन बेहद खास है. आज मातृ नवमी है. मातृ नवमी महिलाओं के श्राद्ध कर्म का दिन होता है.

मातृ नवमी के श्राद्ध का क्या है समय: ऐसे में यदि पूरे श्रद्धा भाव से आज के दिन माता बहनों या किसी अज्ञात तिथि में मृत किसी महिला का श्राद्ध कर्म व तर्पण किया जाए तो उसे आत्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. 15 सितंबर सोमवार को मातृ नवमी सुबह 3:06 पर यह तिथि शुरू होगी और अगले दिन 16 सितंबर को यह तिथि 1:31 दोपहर पर खत्म होगी.

इसलिए इसका मान आज और कल दोनों दिन माना जाएगा. आज सुबह से लेकर शाम तक श्राद्ध कर्म व तर्पण किया जाएगा जबकि कल भी सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक नवमी तिथि के श्राद्ध के अनुरूप मातृ नवमी मनाई जा सकती है.

मां-बहनों के श्राद्ध में होता है 16 पिंड का दान: वाराणसी के पवित्र पिशाच मोचन तीर्थ के पुरोहित प्रदीप पांडे मुन्ना गुरु ने बताया कि यह दिन बेहद खास होता है. माता को अलग से 16 पिंड दिए जाते हैं, जबकि बाकी पितरों के लिए 8 पिंड की परंपरा है. माता के लिए यह विशेष तौर पर 16 होते हैं. इसमें तीन पीढ़ियों का एक साथ श्रद्धा होता है.

मातृ पितरों की आत्मा को मिलती है शांति: पुरोहित प्रदीप पांडे मुन्ना गुरु ने बताया कि इस खास दिन पर उन माता बहनों और बेटियों के श्राद्ध का विधान है, जिनकी मृत्यु पति के जीवित रहते ही हो गई हो, जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, मातृ नवमी के दिन किए गए श्राद्ध से दिवंगत मातृ पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होती हैं.

वंश-कुल की उन्नति के आवश्यक है मातृ नवमी का श्राद्ध: ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध, वंश और आपके कुल की उन्नति के लिए बेहद आवश्यक होता है. साथ ही यह श्राद्ध करने वाले के जीवन में हमेशा मात्रा तो इसने और खुशहाली बनी रहती है.

ये भी पढ़ेंः पितृपक्ष में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना लग सकता है पितृ दोष, जीवन में आएंगी परेशानियां!