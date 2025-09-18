आकाशीय बिजली गिरने की बढ़ रही घटनाएं, शहरों में भी हो रही मौत, क्या है वजह और बचाव के उपाय
छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली से मौत के आंकड़े, बिजली गिरने की वजह समेत कई अहम जानकारी जानिए इस रिपोर्ट में.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 9:06 PM IST
रायपुर. अब तक बिजली गिरने की घटनाएं आमतौर पर ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में देखने को मिलती थीं, लेकिन अब शहरों में भी लगातार बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं. यहां तक कि बिजली गिरने से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है. आखिर क्यों बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजह है और इससे बचाव के उपाय क्या हैं?
पहले जानिए कुछ केस स्टडी: प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 माह में आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 160 से अधिक लोगों की मौत की सूचना है. राजधानी में हाल की घटनाओं में कुल 4 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है.
- रायपुर में बारिश के दौरान 27 साल की सुशीला साहू की मौत हो गई. महिला बारिश से बचने के लिए खेत से लौट रही थी, तभी अचानक बिजली की चपेट में आ गई. यह दर्दनाक घटना मुजगहन थाना क्षेत्र के महामाईपारा स्थित पुरानी बस्ती में हुई.
- रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अमलीडीह में एक और दुखद हादसा हुआ. यहां कक्षा 10वीं के छात्र प्रभात साहू की मैदान में खेलते समय बिजली गिरने से मौत हो गई. बताया जाता है कि प्रभात शॉर्ट लंच के दौरान दोस्तों के साथ फ्रिसबी खेल रहा था, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. घटना के समय प्रभात उसी स्थान पर खड़ा था.
10 सालों का खतरनाक रिकॉर्ड: छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्षों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 हजार से अधिक लोगों और करीब साढ़े 8 हजार पशुओं की मौत हो चुकी है. यह आंकड़े साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं. सबसे अधिक जनहानि और पशुहानि सरगुजा जिले में दर्ज की गई है, जहां 10 साल में 240 लोगों और 833 पशुओं की मौत हुई है. वहीं जांजगीर-चांपा जिले में पशुओं से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई है. यहां 10 साल में 136 लोगों और 4 पशुओं की जान वज्रपात से गई है.
मौसम एक्सपर्ट क्या कहते हैं
कहां है ज्यादा खतरा: पूरे भारत में नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर उड़ीसा और उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की संभावना रहती है. किसी भी खुले मैदान या ऊंची जगह पर बिजली गिरने का खतरा ज्यादा होता है. खेतों में जहां अलग-अलग पेड़ लगे होते हैं, वहां भी पेड़ों पर बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है.
क्यों गिरती है बिजली?
क्या करें, क्या ना करें?
- लोगों को पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए.
- आंधी-तूफान या गरज सुनाई देने पर कंक्रीट शेल्टर में जाना सबसे सुरक्षित होता है.
- शेल्टर उपलब्ध न हो तो खुले क्षेत्र में उकड़ू बैठना बेहतर है.
- तड़ित चालक (Lightning Rod) भवनों को बिजली के आघात से बचाने में काफी मददगार साबित होता है.
- गांव स्तर तक अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना होगा.
- केंद्र सरकार की दामिनी ऐप का अधिक उपयोग करना पड़ेगा.
- इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर चेतावनी प्रणाली विकसित करनी होगी.
- ग्रामीण इलाकों में तड़ित चालक का उपयोग बढ़ाना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा.
क्या है दामिनी एप और तड़ित चालक?
नितिन सिंघवी कहते हैं कि, ग्रामीणों में जागरूकता की कमी है. आज भी लोग बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं. हाल ही में कोरबा जिले में ग्रामसभा के दौरान पेड़ के नीचे बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसलिए ग्रामीणों को समझाना होगा कि पेड़ के नीचे न खड़े हों और खेत में न रुकें.