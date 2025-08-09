संभल: जिले में एक गांव ऐसा भी है, जहां रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है. यह परंपरा एक-दो पीढ़ियों से नहीं बल्कि 10 पीढ़ियों से चली आ रही है. संभल जिले के यह बेनीपुर चक गांव है, जहां रहने वाले यादव परिवार के लोग आज भी रक्षाबंधन नहीं मनाते. हालांकि, इसके पीछे जो कारण है, वह पुरानी परंपरा से जुड़ा है. ग्रामीण भारत की ऐसा दास्तान है, जिसे सुनकर लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन यह बिल्कुल सच है. पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी आगे बढ़ती रही और लोगों ने रक्षाबंधन से दूरी बना ली. आइए जानते हैं, क्या रक्षाबंधन न मनाने के पीछे की कहानी.

गांव के बुजुर्ग बताते हैं, कि वे मूलरूप से अलीगढ़ जिले में अतरौली के गांव सिमरई के हैं, जो कई पीढ़ियों पहले यहां बेनीपुर चक गांव में आकर बस गए. स्थानीय लोग बताते हैं कि उस समय यादव और ठाकुर परिवारों के रिश्ते पूरे इलाके में मिसाल माने जाते थे. हर साल रक्षाबंधन पर ठाकुर परिवार की बेटियां, यादव भाइयों की कलाई पर राखी बांधतीं थी. वहीं, यादव परिवार की बेटियां ठाकुर भाइयों की कलाई पर राखी बांधती थीं.

जानें क्या है इसके पीछे रिश्तों और मर्यादा की रोचक कहानी? (Video Credit: ETV Bharat)

यादव परिवार की बेटी ने मांग ली घोड़ी: इसमें मोड़ तब आया जब एक यादव परिवार की बेटी ने ठाकुर भाई को राखी बांधी और उपहार में उनकी सबसे अजीज घोड़ी मां ली. तब जुबान की कीमत इंसान से ज्यादा होती थी. ठाकुर भाई ने इंकार नहीं किया और अपनी खास घोड़ी बहन को दे दी. गांव के जबर सिंह यादव बताते हैं, कि वह साल तो गुजर गया, लेकिन अगले साल कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया.

ठाकुर परिवार की बेटी ने मांग ली पूरी मिल्कियत: तब राखी के दिन घोड़ी देने वाले ठाकुर परिवार ने अपनी बेटी को यादव परिवार को राखी बांधने भेजी. बताते हैं, कि तब ठाकुर परिवार की बिटिया ने राखी बांधकर यादव बंधु से उनकी पूरी मिल्कियत यानी जमीन-जायदाद, जमींदार सब मांग ली. रिश्तों और वचन की मर्यादा के लिए यादव भाई ने भी कदम पीछे नहीं खींचे बल्कि पूरी मिल्कियत ठाकुर परिवार की बहन को दे दी.

यादव परिवार ने गांव छोड़ा, राखी न मनाने का संकल्प: इसके बाद वह यादव परिवार गांव छोड़कर संभल शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर बेनीपुर चक गांव में आकर बस गया. उस घटना का जख्म इतना गहरा था, कि यादव परिवार ने उसी दिन तय कर लिया, कि अब रक्षाबंधन कभी नहीं मनाया जाएगा. यह संकल्प पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता आ रहा है. यहां तक कि नई बहुएं भी इस दिन चुपचाप रहती हैं, ताकि परंपरा न टूटे.

गांव के रामौतार सिंह और शांति देवी का कहना है, कि राखी का दिन हमारे लिए रिश्तों की सबसे बड़ी कीमत चुकाने की याद है. दूसरों के लिए यह त्योहार खुशी का दिन है, लेकिन हमारे लिए यह जमींदारी खोने का दिन है. इसलिए हमारे यादव परिवार में सदियों से रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है.

