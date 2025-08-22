ETV Bharat / state

जानिए 4 सितंबर को होने वाले DU का DUTA का चुनाव क्यों है जरूरी ? - DUTA ELECTION 2025

दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ का चुनाव 4 सितंबर को, शिक्षकों और छात्रों के मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाने और मनवाने की निभाता है जिम्मेदारी

4 सितंबर को होने वाला है DU का DUTA चुनाव
4 सितंबर को होने वाला है DU का DUTA चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 1:38 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में चार सितंबर को DUTA (Delhi University Teachers’ Association) का चुनाव होने वाला है. दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ का चुनाव हर दो साल पर होता है. यह चुनाव डीयू में पढ़ाने वाले गेस्ट, एडहॉक और रेगुलर शिक्षकों के लिए जरूरी है, क्योंकि इनकी आवाज को बुलंद करने का काम ये प्रतिनिधि ही करते है. शिक्षकों के वेतन से लेकर अन्य विभाग के मुद्दे भी DUTA प्रतिनिधि के द्वारा उठाए जाते हैं.

हर दो वर्ष में DUTA का होता है चुनाव: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष एके भागी ने बताया कि DUTA का चुनाव हर दो वर्ष में होता है. पिछला चुनाव 2023 में हुआ था. इस बार चुनाव 4 सितंबर 2025 को होने जा रहा है. यह चुनाव केवल एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों और उच्च शिक्षा की दिशा तय करने वाला है. पिछले कार्यकाल में हमारी टीम ने कई ऐतिहासिक काम पूरे किए.

DU का DUTA का चुनाव क्यों है जरूरी ? (ETV Bharat)

DUTA ने करवायी 2700 शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति : DUTA का अब तक सबसे बड़ा काम लगभग 2700 शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति रहा, जिनमें बड़ी संख्या आरक्षित वर्ग से थी. यह न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों के इतिहास में सामाजिक न्याय की दिशा में सबसे बड़ा कदम रहा. इसके अलावा लंबे समय से रुकी हुई नियुक्तियों और प्रमोशनों को धरातल पर उतारा गया, जो काम वर्षों तक अटके रहे उन्हें DUTA टीम ने पूरी संजीदगी से पूरा करवाया.

सड़कों पर विरोध तक सीमित नहीं हों शिक्षक संगठन: एके भागी ने बताया कि शिक्षक संगठन का दायित्व केवल सड़कों पर विरोध तक सीमित नहीं होना चाहिए. संघर्ष के साथ-साथ संवाद और परिणाम भी उतने ही आवश्यक हैं. हमारी कार्यशैली ने यही साबित किया है कि जहां जरूरत पड़ती है हम प्रतिरोध भी करते हैं और साथ ही बातचीत से ठोस समाधान भी निकालते हैं. 2010 से 2020 तक जब DUTA कुछ और संगठनों के हाथों में था तो नियुक्तियां और प्रमोशन लगभग ठप हो गए थे. लेकिन 2018 के बाद जब हमें शिक्षकों का समर्थन मिला तब से एक सक्रिय और शिक्षक-हितैषी DUTA की पहचान बनी.

इस बार चुनाव के मुख्य एजेंडे : इस बार DUTA चुनाव में मुख्य मुद्दों में शामिल है,शिक्षकों को पीएचडी इन्क्रीमेंट और आने वाले वेतन आयोग से मदद करना जिससे लाभ मिल सके,प्रमोशन स्कीम को और अधिक टीचर फ्रेंडली बनाना. नए वेतन आयोग के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हुए यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक वर्ग को कोई नुकसान न हो, जैसा 2010 में हुआ था.

संसाधनों का उपयोग जिससे छात्र और शिक्षक को हो फायदा :इस बार DUTA पर चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम (FYUP) के लागू होने के कारण उत्पन्न नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नियुक्तियां और पदों की बढ़ोतरी भी कराने की जिम्मेदारी है. कॉलेजों में अनुसंधान (Research Facilities) और शिक्षण संसाधनों का विकास जिससे छात्र और शिक्षक दोनों को लाभ मिल सकें.
DUTA की अपील: चार सितंबर को होने वाले चुनाव में DUTA शिक्षकों के पास जा रहे हैं. DUTA का संकल्प है कि नियुक्तियां जारी रहें,प्रमोशन की राह सरल हो, वेतन आयोग और सेवा शर्तें शिक्षक हित में तय हों और विश्वविद्यालय का माहौल ऐसा बने जहां सामाजिक न्याय, अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिले. इस बार 10 हज़ार से अधिक सदस्य बनने की उम्मीद है.DUTA हर वर्ग, हर समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाएगा. DUTA को विश्वास है कि शिक्षकों का विश्वास और ऊर्जा उन्हें फिर से विजय दिलाएगी.

DUTA चुनाव की क्या है प्रक्रिया : दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के चुनाव प्रक्रिया में डूटा के मौजूदा अध्यक्ष और उसके कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा इलेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति और चुनाव की तारीख तय की जाती है. इसके बाद इलेक्शन ऑफिसर चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं. सबसे पहले सभी प्रत्याशी नॉमिनेशन करते हैं. फिर स्क्रूटनी होती है और उसके बाद बैलट नंबर डिसाइड किया जाता है. इसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है.

कौन कर सकता है वोटिंग : इस चुनाव में वहीं शिक्षक वोट कर सकते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के मासिक फंड में 20 रुपये जमा करते है. शिक्षक संघ के इस चुनाव में अध्यक्ष और 15 एक्जीक्यूटिव मेम्बर का चुनाव होता है, जिसके बाद चुने हुए एक्जिक्यूटिव, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चयन करते हैं. मौजूदा समय में एनडीटीएफ टीचर ग्रुप के प्रोफेसर एके भागी अध्यक्ष पद पर हैं.

