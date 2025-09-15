ETV Bharat / state

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

लखनऊ: इन दिनों G-सीरिज नंबर के वाहनों को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है. दरअसल, G-सीरिज के नंबर केवल सरकारी गाड़ियों के लिए होते हैं. लेकिन, रामपुर जनपद में निजी वाहनों को भी G-सीरिज के नंबर अलॉट कर दिए गए.

जब रामपुर जनपद में G-सीरिज नंबरों का स्कैम खुला तो परिवहन विभाग के अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए. आईए, जानते हैं कि सरकारी वाहनों की नीलामी में यदि आप कोई गाड़ी लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या-क्या करना होगा.

G-सीरिज नंबरों के स्कैम में क्या कार्रवाई हुई: रामपुर में G-सीरिज नंबरों का स्कैम खुलने के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है. कार्रवाई भी शुरू हो गई है. परिवहन आयुक्त की तरफ से रामपुर के एआरटीओ के निलंबन की संस्तुति के साथ ही रिकवरी की भी संस्तुति की गई है. रामपुर सिविल लाइंस थाने में एआरटीओ राजेश श्रीवास्तव, डीबीए रामेश्वर द्विवेदी और एक अन्य के खिलाफ कूट रचना व धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है.

नीलामी में सरकारी गाड़ी लेते ही G-सीरिज नंबर हो जाएगा फ्रीज: परिवहन आयुक्त की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत गाड़ी की नीलामी होते ही G-सीरिज का नंबर फ्रीज हो जाएगा. वाहन खरीदार को उस गाड़ी के लिए नया नंबर लेना होगा. किसी भी राजकीय वाहन की नीलामी/हस्तांतरण के बाद वह वाहन निजी स्वामित्व में आते ही ‘G’ चिह्न अपने आप ही अमान्य हो जाएगा. निजी श्रेणी का नया पंजीयन-चिह्न अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा. यह व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी.

नीलामी में गाड़ी लेने के बाद नई RC भी बनेगी: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि ऐसे सभी वाहन जो किसी विभाग/संस्था से नीलामी/हस्तांतरण के बाद निजी स्वामित्व में आ गए हैं और जिन पर अभी भी ‘G’ अंकित है, उन्हें अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO/ARTO) में जाकर नया निजी पंजीयन-चिह्न प्राप्त करना होगा. उनकी आरसी रिप्रिंट होगी और नई एचएसआरपी (High Security Registration Plate) लगवानी होगी. 60 दिन के अंदर हरहाल में ये प्रक्रिया पूरी करना होगा.