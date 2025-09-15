ETV Bharat / state

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

रामपुर में G-सीरिज नंबर स्कैम सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने अफसरों पर कार्रवाई करने के साथ नियमों को फिर से जारी किया.

G-सीरिज नंबर सिर्फ सरकारी विभाग की गाड़ियों को ही क्यों अलॉट होता है. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 2:32 PM IST

लखनऊ: इन दिनों G-सीरिज नंबर के वाहनों को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है. दरअसल, G-सीरिज के नंबर केवल सरकारी गाड़ियों के लिए होते हैं. लेकिन, रामपुर जनपद में निजी वाहनों को भी G-सीरिज के नंबर अलॉट कर दिए गए.

जब रामपुर जनपद में G-सीरिज नंबरों का स्कैम खुला तो परिवहन विभाग के अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए. आईए, जानते हैं कि सरकारी वाहनों की नीलामी में यदि आप कोई गाड़ी लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या-क्या करना होगा.

G-सीरिज नंबरों के स्कैम में क्या कार्रवाई हुई: रामपुर में G-सीरिज नंबरों का स्कैम खुलने के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है. कार्रवाई भी शुरू हो गई है. परिवहन आयुक्त की तरफ से रामपुर के एआरटीओ के निलंबन की संस्तुति के साथ ही रिकवरी की भी संस्तुति की गई है. रामपुर सिविल लाइंस थाने में एआरटीओ राजेश श्रीवास्तव, डीबीए रामेश्वर द्विवेदी और एक अन्य के खिलाफ कूट रचना व धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है.

नीलामी में सरकारी गाड़ी लेते ही G-सीरिज नंबर हो जाएगा फ्रीज: परिवहन आयुक्त की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत गाड़ी की नीलामी होते ही G-सीरिज का नंबर फ्रीज हो जाएगा. वाहन खरीदार को उस गाड़ी के लिए नया नंबर लेना होगा. किसी भी राजकीय वाहन की नीलामी/हस्तांतरण के बाद वह वाहन निजी स्वामित्व में आते ही ‘G’ चिह्न अपने आप ही अमान्य हो जाएगा. निजी श्रेणी का नया पंजीयन-चिह्न अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा. यह व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी.

नीलामी में गाड़ी लेने के बाद नई RC भी बनेगी: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि ऐसे सभी वाहन जो किसी विभाग/संस्था से नीलामी/हस्तांतरण के बाद निजी स्वामित्व में आ गए हैं और जिन पर अभी भी ‘G’ अंकित है, उन्हें अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO/ARTO) में जाकर नया निजी पंजीयन-चिह्न प्राप्त करना होगा. उनकी आरसी रिप्रिंट होगी और नई एचएसआरपी (High Security Registration Plate) लगवानी होगी. 60 दिन के अंदर हरहाल में ये प्रक्रिया पूरी करना होगा.

High Security Number Plate भी बदलवानी होगी: वाहन स्वामी की सहूलियत के लिए जहां तक संभव होगा अंतिम चार अंक नए नंबर में संरक्षित किए जाएंगे. समय सीमा में प्रक्रिया न होने पर RC निलंबन सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी. प्रक्रिया पूरी करने के लिए RTO/ARTO कार्यालय में विशेष काउंटर/कैंप पर अपना स्लॉट लें. RC, वैध बीमा, पहचान/पते का प्रमाण, नीलामी/हस्तांतरण के दस्तावेज, पुरानी HSRP (High Security Registration Plate) सरेन्डर के लिए लेकर आएं.

G-सीरिज नंबर क्यों जरूरी है बदलवाना

  • कानूनी कारण: ‘G’ केवल राजकीय स्वामित्व तक सीमित है. निजी स्वामित्व में इसका बना रहना नियम-विरुद्ध है.
  • सुरक्षा व लोक-व्यवस्था: ‘G’ सरकारी पहचान है. निजी वाहन पर इससे टोल/प्रवेश-नियंत्रण में भ्रम/दुरुपयोग का जोखिम बढ़ता है.
  • प्रवर्तन की पारदर्शिता: सही RC/HSRP और नंबर-डेटा से ANPR/e-Challan व टोल सिस्टम की सटीकता बनी रहती है.

G-सीरिज नंबर नहीं बदलवाया तो होगी कार्रवाई: परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि शासनहित सर्वोपरि है. राजकीय ‘G’ पहचान का निजी उपयोग वर्जित है. सभी प्रभावित वाहन स्वामी निर्धारित 60 दिन में अपना नया निजी पंजीयन-चिह्न/HSRP (High Security Registration Plate) अवश्य प्राप्त करें. प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है. समय पर सहयोग दें, विलंब की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या है G-सीरिज नंबर: परिवहन विभाग की व्यवस्था के अनुसार सरकारी विभाग की गाड़ियों को जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है उसमें G जरूर होता है. यह अन्य किसी गाड़ी को अलॉट नहीं किया जाता है. इसके पीछे की वजह यह है कि सरकारी गाड़ियों की अलग से पहचान हो सके. जैसे कोई नंबर है UP-32-BG-0000, ये सिर्फ सरकारी वाहन को ही अलॉट होगा. इसमें G हटाकर दूसरे लेटर के साथ निजी वाहनों को नंबर अलॉट होगा.

