यूपी का एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से नहीं उड़ती एक भी फ्लाइट; 270 करोड़ से तैयार हुआ, PM मोदी ने 4 साल पहले किया था उद्घाटन - SHOWPIECE AIRPORT

कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्लाइट्स का इंतजार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : June 24, 2025 at 7:04 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 7:53 AM IST

कुशीनगर (मुकेश पांडेय): उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से कोई फ्लाइट उड़ती नहीं है. चौंकिए नहीं, ये हकीकत है. जहां गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध कुशीनगर में 4 साल पहले तैयार हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ शोपीस बनकर हो रहा है. सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल यह एयरपोर्ट 4 सालों से विमानों के यहां से उड़ान भरने का इंतजार कर रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी अड़चन आ गई कि सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल कुशीनगर एयरपोर्ट 'नो फ्लाइंग जोन' बना हुआ है. 4 साल पहले पीएम मोदी ने किया था उद्घाटनः बता दें कि 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था. लेकिन उद्घाटन के करीब चार साल बाद भी इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से न तो कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान हुई और न ही कोई घरेलू विमान उड़ान भर रहा है. उद्घाटन के दिन भले ही कोलंबो से एक विमान बुद्ध को मानने वाले 125 प्रतिनिधियों को लेकर यहां पर उतरा था. 2024 में दो-चार बार विमान का आना-जाना हुआ लेकिन, उसके बाद से करीब 260 करोड़ की लागत का यह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरी तरह से खामोश है. उड़ते विमान की गर्जना न तो यहां आस-पास में बसे लोगों को सुनाई देती है और न ही उन यात्रियों को जो यहां से उड़ान भरकर दुनिया के दूसरे देशों को जाना चाहते हैं. आज भी इस क्षेत्र के लोगों की निर्भरता गोरखपुर एयरपोर्ट पर बना हुआ है. कुशीनगर एयरपोर्ट के निदेशक प्राणेश कुमार राय ने बताई असली कहानी. (Kushinagar International Airport) दावों की निकली हवाः जब कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था तो पीएम मोदी समेत कई मंत्री, नेता बड़े-बड़े दावे किए थे. दावा था कि इस एयरपोर्ट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों खासकर बुद्ध को मानने वाले लोग आकर्षित होंगे. कुशीनगर और इसके आसपास के लोगों यहीं से फ्लाइट मिलेगी. दावा था कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कुशीनगर के आसपास के क्षेत्र भी पर्यटन के लिहाज से बेहतर साबित होंगे. बौद्ध सर्किट पर काम तेज करने की बात कही गई थी लेकिन न तो कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान इस एयरपोर्ट से हो रही है न ही बुद्ध सर्किट के काम में ही भी बड़ी तेजी दिखाई दे रही है. लिहाजा तीन सौ करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर हर दिन सवाल खड़ा हो रहा है कि, आखिर यह कब चालू होगा. कब अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन होगा. जबकि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बौद्ध सांस्कृतिक स्थल कपिलवस्तु, श्रावस्ती और लुंबिनी के निकट है. अभी तक यूपी से सटे पश्चिमी बिहार और गोरखपुर जिले के आसपास के लोग दूसरे देशों की यात्रा के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट से देश के विभिन्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं और फिर वहां से अपनी आगे की यात्रा करते हैं. ऐसे में अगर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाता तो विदेश जाने वालों की सहूलियत मिलती. 2021 में प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का किया था उद्घाटन. (ETV Bharat Gfx) चार सिस्टम एक्टिव न होना बना बाधाः कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक प्राणेश कुमार राय का कहना है कि डीवीओआर, डीएमई, लोकोलाइजर और जीप सिस्टम अभी एक्टिव हो गया है. एक टेक्निकल टीम 10 जून को एयरपोर्ट का विजिट की है और तकनीकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर अपनी रिपोर्ट नगर विमान मंत्रालय और सरकार को देगी. उम्मीद है कि इसके बाद उड़ान के लिए विमानन कंपनियां को यहां से उड़ान के लिए प्रेरित किया जाएगा. 13 जून को भी स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी इस संबंध में बैठक हुई है. निदेशक ने बताया कि कुशीनगर एयरपोर्ट करीब 590 एकड़ में फैला है. इसकी 3.2 किलोमीटर लंबी और 46 मीटर चौड़ी एकल हवाई पट्टी है. अभी तक यह उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे रनवे वाले एयरपोर्ट में शामिल है. करीब 17.5 करोड़ रुपए की लागत से आठ मंजिला अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एयरपोर्ट पर बनकर तैयार है. यहां हर घंटे 8 फ्लाइट के आवागमन की क्षमता है. यूपी में सिर्फ 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ रही फ्लाइट्स. (ETV Bharat Gfx)

VFR की सुविधा नाकाफी, IFR के लाईसेंस का चार से इंतजारः कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय निदेशक की भूमिका निभाने वाले एके द्विवेदी बताते है कि अभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट रूल सिस्टम (VFR) सिस्टम लगा है. यह फ्लाइट के लैंडिंग करने का ऐसा नॉन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है, जिससे विमान को रनवे पर उतरने में मदद मिलती है. लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि जब 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी रनवे से पहले पायलट को स्पष्ट मिलने लगेगी तो ही वह विमान को लैंड करने के लिए रनवे तक लेकर आएगा. जबकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानन कंपनियों की मांग है कि इसे IFR यानी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल सिस्टम से जोड़ा जाए. यह सिस्टम खराब मौसम में भी विमान के संचालन और उतरने में काफी मदद करता है. कुशीनगर एयरपोर्ट का रनवे. (Photo Credit; ETV Bharat) दो मकान भी बन रहे रोड़ाः अगर विजिबिलिटी 800 मीटर की भी पायलट को दिखेगी तो विमान को उतारा जा सकेगा. मतलब आईएफआर उड़ान में दृश्य संदर्भों पर निर्भर रहने के बजाय, नेविगेशन के लिए उपकरणों और हवाई यातायात नियंत्रण पर निर्भर रहना शामिल है. उन्होंने कहा कि आईएफआर लाइसेंस के लिए नागर विमान मंत्रालय और भारत सरकार के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही है. लेकिन अभी तक यह मसला क्यों नहीं हाल हो पाया यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है. साथ ही एयरपोर्ट के पास में स्थित दो मकान ऐसे हैं, जिनके मालिकों ने एक वाद भी हाईकोर्ट में दाखिल कर रखा है. इसकी वजह से भी यहां से उड़ान अभी नहीं हो पा रही है. यूपी में घरेलू एयरपोर्ट. (ETV Bharat Gfx) 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित हुआः कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिले इसके लिए मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अपनी बैठक के बाद घोषणा किया था. इसके बाद 22 फरवरी 2021 को नागरिक उद्यान महानिदेशक की तरफ से इसे लाइसेंस भी दे दिया गया. इसके पहले 10 अक्टूबर 2019 को योगी सरकार ने इसे पूरी तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया था. 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर कई लेवल पर बैठक हुई और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए यूपी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू भी साइन हुआ था. इसके बाद 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन किया. एयरपोर्ट के अंदर पसरा सन्नाटा. (ETV Bharat) श्रीलंका और वियतनाम से आई थी फ्लाइटः प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित जनसभा में भोजपुरी में अपना भाषण देकर यह कहा था कि, इस एयरपोर्ट के बन जाने से अब दुनिया के हर कोने से लोगों का कुशीनगर आना आसान होगा. मोदी ने कहा था कि "रउआं सबनीं क सपना पूरा हो गईल". इस दौरन श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे साहित 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यहां पाहुंचा था, जिसमें सारे बौद्ध भिक्षु थे. यह दल यहां के बाद वाराणसी भी गया था. मार्च 2022 में कुछ लोग यहां वियतनाम से भी पाहुंचे थे. लेकिन इसके बाद कोई उड़ान अंतरराष्ट्रीय यहां से नहीं हुई. चेकिंग काउंटर. (ETV Bharat) सिर्फ 2 घरेलू विमान भर सके उड़ानः 26 नवंबर 2022 को पहली बार दिल्ली से यहां स्पाइसजेट की फ्लाइट 75 यात्रियों को लेकर आई थी, जो वापसी में करीब 78 यात्रियों को लेकर 56 मिनट की देरी से रवाना हुई थी. मुंबई-कोलकाता के लिए शेड्यूल भी जारी हुआ था. 18 दिसंबर 2021 को उड़ान होनी थी लेकिन आज तक कोई उड़ान नहीं हुई. यही नहीं कुशीनगर से मुंबई के लिए भी स्पाइसजेट ऑनलाइन टिकट की बिक्री भी शुरू कर दिया था, लेकिन यह भी उड़ान नहीं हो पाई. फ्लाइट को 10 जनवरी 2022 को उड़ना था. इसके बाद फिर प्रयास हुआ तो 27 मार्च से 30 मार्च 2022 के बीच कुशीनगर-कोलकाता के बीच चार फ्लाइट चली लेकिन इसके बाद फिर या बंद हो गई. इसके पीछे की वजह यात्रियों का न मिलना निकलकर सामने आया. यही वजह है कि कई विमान कंपनियों ने अपने सर्वे में यात्रियों की कमी को देखते हुए यहां से उड़ान शुरू नहीं कर सकीं. कुशीनगर से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट चली लेकिन वह रेगुलर नहीं हो पाई और 7 नवंबर 2023 से वह भी बंद कर दी गई. इमीग्रेशन काउंटर. (ETV Bharat) निजी हाथों में सौंपने का विचारः सूत्रों की बात मानें तो वर्ष 2022 में कुल 13 एयरपोर्ट को सरकार निजी हाथों में बेचना चाह रही थी, जिसमें कुछ को बेचने में सफलता भी मिल गई. यह तय हुआ कि जो कंपनी वाराणसी का एयरपोर्ट खरीदेगी, उसे गया के एयरपोर्ट के साथ कुशीनगर एयरपोर्ट भी बेंच दिया जाएगा. जिससे कुशीनगर एयरपोर्ट से होने वाले घाटे की भरपाई वह वाराणसी और गया की कमाई से कर लेगी. लेकिन अभी तक वाराणसी और गया का एयरपोर्ट नहीं बिक सका है. जिसकी वजह से कुशीनगर एयरपोर्ट का भी संचालन प्रभावित है. सामान चेकिंग करने वाली मशीन. (ETV Bharat) 1500 यात्रियों की संख्या जरूरीः वहीं, विमानन कंपनियों को अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखनी है. जिसकी कमी एयरपोर्ट पर आईएफआर सिस्टम के नहीं होने से बनी हुई है. साथ ही इस एयरपोर्ट का खर्चा भी तभी निकल पाएगा जब यहां से तय लगभग 8 विमान की उड़ान प्रतिदिन 1500 की संख्या में यात्रियों के साथ होने लगेगी. विमानन कंपनियों को अपने खर्चे और रॉयल्टी को पूरा करने के लिए कमाई भी करनी होगी. साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी कुशीनगर को भी प्रति यात्री लगभग ₹500 से अधिक का मेंटेनेंस शुल्क भी देना होगा. इन सभी कमियों का आंकलन करते हुए शायद विमानन कंपनियां यहां से उड़ान भरने को अभी राजी नहीं हो रही हैं. एयरपोर्ट के अदंर लगी भगावन बुद्ध की प्रतिमा. (ETV Bharat) ब्रिटिश हुकूमत में पड़ गई थी इसकी नींवः उल्लेखनीय है कि जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था. दुनिया में भारी लड़ाई को लेकर अपने हुकूमत की सुरक्षा में कुशीनगर के कसया में 47 एकड़ जमीन पर हवाई पट्टी का निर्माण अंग्रेजों ने कर दिया था. हालांकि उस वक्त इस हवाई अड्डे का प्रयोग बहुत नहीं हुआ. लेकिन जब भारत आजाद हुआ और 1962 में भारत-चीन के बीच युद्ध हुआ तब वायुसेना ने इसमें कुछ सुधार कराया. इसके बाद फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया. पूर्व सीएम मायावती ने ली सुधः वहीं, कुशीनगर हवाई पट्टी के दिन बहुरने का समय वर्ष 1995 में आया. जब मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी. मायावती ने 10 अक्टूबर 1995 को कुशीनगर के विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंची थीं. जिसमें इससे जुड़ा शिलान्यास भी उन्होंने किया. तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री गुलाम नबी आजाद भी टर्मिनल के शिलान्यास अवसर पर मौजूद थे. वर्ष 1998 में टर्मिनल बिल्डिंग भी तैयार हो गई. लेकिन बाकी काम ठप हो गया. एक बार फिर 2008 में सीएम रहते हुए मायावती कुशीनगर पहुंची और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया. वर्ष 2010 में भूमि अधिग्रहण का भी आदेश हुआ, लेकिन 2012 में मायावती की सरकार चली गई. बसपा सरकार जाने के बाद जब प्रदेश की सत्ता पर अखिलेश यादव काबिज हुए तो भी इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ. अखिलेश सरकार में 589 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई और वर्ष 2015 में जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप भी दी गई. इसके बाद इसके अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का सपना लोग देख रहे थे.



किसान और बेरोजगार निराशः जिन किसानों ने इस एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दिये थे. उन्हें खेत के बदले पैसा मिला था, वह अपने खेत पर एक बड़ी परियोजना के उतरने की खुशी महसूस कर रहे थे. लेकिन आज वह भी निराश हैं. अयोध्या प्रसाद पांडेय कहते हैं कि कुछ जमीन उनकी एयरपोर्ट के बाहर बच गई थी. जिस पर वह रोजगार की शुरुआत के लिए ढाबा आदि बनाकर 4 लाख इन्वेस्ट भी कर दिए थे लेकिन, अब वह निराश हैं. एयरपोर्ट चल ही नहीं रहा है. सिंगापुर की यात्रा करने वाले स्थानीय अजय तिवारी का कहना है कि अगर यह एयरपोर्ट शुरू हुआ होता तो उन्हें गोरखपुर से फ्लाइट पकड़कर लखनऊ, दिल्ली या कोलकाता नहीं जाना पड़ता. वह सीधे कुशीनगर से अंतरराष्ट्रीय उड़ान भर लेते. होटल मालिकों का टूटा सपनाः कुशीनगर के होटल व्यवसाइयों को भी इससे बड़ा धक्का पहुंचा है. उन्होंने अपने यहां कई व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया था. लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, पर्यटकों के नहीं आने से वह भी निराश हुए. स्थानीय नागरिक उमेश पटेल ने बताया कि यहां के जनप्रतिनिधियों को सिर्फ हर जगह अपनी फोटो खिंचवाकर मीडिया और सोशल मीडिया में डालने की चाहत रहती है. कोई व्यवस्था आगे बढ़े चाहे ना बढ़े. एयरपोर्ट के न चलने से हम किसानों और आम लोगों के गाढ़ी कमाई का पैसा ही डूब रहा है. इसे भी पढ़ें-गोरखपुर में 42 एकड़ में बनेगा नया एयरपोर्ट, जानिए निर्माण शुरू होने में क्या आ रही अड़चन?

