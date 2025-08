ETV Bharat / state

यूपी का विलेन कैसे बना ड्रोन, 5 वजहें, शादी, खेती और युद्ध के हीरो से क्यों डर रहे लोग? जानिए - UP DRONE RUMOUR

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 5, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 10:03 AM IST 7 Min Read

शाहजहांपुर: यूपी में इन दिनों ड्रोन की अफवाह 8 से ज्यादा जिलों में फैल रही है. अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद और मेरठ जैसे जिलों के कई गांवों में रात में ड्रोन उड़ने की अफवाह ने खासी दहशत फैला रखी है. ग्रामीण रात-रात भर लाठियां लेकर गांवों के बाहर पहरा दे रहे हैं. वहीं, ड्रोन की इस अफवाह के चक्कर मं कई लोग बेवजह पिट भी रहे हैं. वहीं, योगी सरकार ने ड्रोन को लेकर अब कई पाबंदियां लगा दी हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले शख्स की गिरफ्तारी भी हो सकती है. चलिए समझते हैं कि आखिर शादी, खेती और युद्ध का हीरों अचानक विलेन कैसे बन गया. इन जिलों में कैसे फैली दहशतः हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बरेली और मेरठ में बीती जुलाई में कई गांवों में रात में नीली हरी लाइट वाली कोई वस्तु उड़ने की अफवाह तेजी से उड़ी. इससे ग्रामीण इतनी दहशत में आ गए कि वे रात-रात भर लाठियां लेकर पहरा देने लगे. धीरे-धीरे यह अफवाह 8 जिलों में फैल गई. इसकी वजह से रात-रात भर लोगों को जागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. यूपी का विलेन कैसे बना ड्रोन? (gattiy image) ड्रोन चोर का सबसे ज्यादा आतंकः इन अफवाहों में ड्रोन चोर का सबसे ज्यादा खौफ ग्रामीणों में दिख रहा है. कई गांवों में तो रात को लाठियां लेकर दौड़ने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें ग्रामीण परेशान और दहशत में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन वीडियो को लेकर भी लोग तरह-तरह कमेंट कर रहे हैं. यूपी के 8 से ज्यादा जिलों में ड्रोन की अफवाहों से दहशत. (ians) अभी तक क्या सच्चाई आई सामनेः अभी तक पुलिस ने इस मामले में कई गिफ्तारियां की हैं. इनमें कबूतर, पतंग और पॉलिथीन में हरी लाल लाइट बांधकर उड़ाने के मामले सामने आए हैं. 30 जुलाई को मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस ने सुएब व साकिब को गिरफ्तार किया. पूछताछ में पता चला कि दोनों कबूतर के गले में लाइट बांधकर उड़ाते थे. 3 अगस्त को बागपत के छपरौली में पकड़े गए युवक ने बताया कि वह पतंग में लाइट बांधकर उड़ाता था. 2 अगस्त को एक युवक पकड़ा गया. पता चला कि वह कबूतर के गले में लाइट बांधकर उड़ाता था. इस तरह पुलिस ने मेरठ के सरधना, किठौर, मुंडाली में ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने पर छह मुकदमे दर्ज किए हैं. अफवाह फैलाने वालों को पुलिस की चेतावनीः शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा पुलिस की कई टीमें सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कई कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

शाहजहांपुर पुलिस ने जारी की चेतावनी. (etv bharat) कहीं कोई साजिश तो नहींः कई जिलों की पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं. जांच के 5 ऐसे बिंदु भी हैं जिनकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. जांच की 5 वजहें कहीं इलाकों की वीडियों या फोटोग्रॉफी तो नहीं कराई जा रही. किसी तरह की जासूसी की कोशिश तो नहीं हो रही. देश के दुश्मनों ने तो कोई नई साजिश तो नहीं रची. क्या अपराधी अपराध के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे. कहीं धार्मिक स्थलों की कोई निगरानी तो नहीं की जा रही. योगी सरकार ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर दिए ये आदेश : योगी सरकार ने अब बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत एक्शन की चेतावनी दी है. पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा. सीधे जेल भी जाना पड़ सकता है. पुलिस अफसरों ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित या संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना सख्त वर्जित है. इसके लिए अनुमति जरूरी है. इसके बाद भी कोई अगर उल्लंघन करता है तो सीधे एफआईआर दर्ज होगी. अभियुक्त को सीधे जेल भेजा जाएगा. ड्रोन उड़ाने के लिए किन्हें छूट मिलेगीः सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सेना, पुलिस, प्रशासनिक एजेंसियां, मीडिया संस्थान (निर्धारित नियमों के तहत) को ड्रोन उड़ाने में छूट रहेगी. वहीं, लाइसेंसधारी ड्रोन ऑपरेटर (पूर्व अनुमति जरूरी) को भी नए नियम में थोड़ी ढील दी जाएगी. ड्रोन उड़ाने की क्या है गाइडलाइनः इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले से ही गाइडलाइन बना रखी है. ड्रोन उड़ाने के लिए ग्रीन, येलो, रेड जोन हैं. यहीं नहीं उड़ाने की ऊंचाई भी सीमित है. ड्रोन उड़ाने की अनुमति डिजिटल है. अब बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर योगी सरकार सख्त एक्शन लेगी. कई कामों में हो रहा ड्रोन का इस्तेमाल. (ians) अभी ड्रोन का सबसे ज्यादा कहां हो रहा इस्तेमालः आपको बता दें कि अभी ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शादी और पार्टियों की वीडियोग्रॉफी, फोटग्रॉफी, खेती-किसानी, म्यूजिक कॉन्सर्ट समेत कई तरह के समारोह में होता है. वहीं युद्ध में भी ड्रोन ने अपनी उपयोगिता काफी हद तक साबित कर दी है. इसके अलावा चिकित्सा आपूर्ति, भोजन, और अन्य छोटी वस्तुओं को लंबी दूरी तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है. भवन निर्माण में भी ड्रोन उपयोगी साबित हो रहे हैं. अब इन सभी को नए नियमों के तहत सरकार से अनुमति लेनी होगी. कई कीमतों में बिक रहे ड्रोन. (ians) ऑनलाइन ड्रोन की कीमतः ऑनलाइन ड्रोन कई कीमतों में उपलब्ध हैं. इनमें न्यूनतम 10000 रुपए से इसकी कीमत की शुरुआत है. इसके बाद ये 1 लाख या इससे अधिक कीमत के भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं. कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर भी ड्रोन बिक्री के लिए उपलब्ध है. अभी इसकी बिक्री से संबंधित कोई गाइडलाइन नहीं सामने आई है. युद्ध का हीरो रहा है ड्रोन. (ians) भारत ने युद्ध में कौन सा ड्रोन इस्तेमाल किया: ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हारोप ड्रोन से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. इस ड्रोन का निर्माण इजराइल की कंपनी करती है. इस ड्रोन की कीमत करीब छह करोड़ के आसपास बताई जाती है. इसे सेना कमांड सेंटर से संचालित करती है. ये ड्रोन बेहद घातक होते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है. चार तरह के ड्रोन दुनिया में हो रहे इस्तेमाल. (etv bharat) कितने तरह के ड्रोन होते हैं? मल्टी-रोटर ड्रोन: इसमें 4,6 या 8 रोटर होते हैं. इनका उपयोग वीडियो और फोटग्रॉफी में सबसे ज्यादा होता है.

इसमें 4,6 या 8 रोटर होते हैं. इनका उपयोग वीडियो और फोटग्रॉफी में सबसे ज्यादा होता है. फिक्स्ड-विंग ड्रोन: ये हवाई जहाज की डिजाइन के होते हैं. ये मैपिंग और सर्वे जैसे कामों को बखूबी करते हैं.

ये हवाई जहाज की डिजाइन के होते हैं. ये मैपिंग और सर्वे जैसे कामों को बखूबी करते हैं. सिंगल-रोटर ड्रोन: ये हेलीकॉप्टर की तरह होता है. ये विभिन्न पेलोड ले जा सकते हैं.

ये हेलीकॉप्टर की तरह होता है. ये विभिन्न पेलोड ले जा सकते हैं. हाइब्रिड वीटीओएल ड्रोन: ये मल्टी-रोटर और फिक्स्ड-विंग का संयोजन होते हैं. ये लंबी दूरी की उड़ाने भरने में सक्षम होते हैं. ये भी पढ़ेंः यूपी की 5 बड़ी अफवाहें, रात में 6 जिलों को कैसे डरा रहे, हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर की अफवाहों की सच्चाई आई सामने

शाहजहांपुर: यूपी में इन दिनों ड्रोन की अफवाह 8 से ज्यादा जिलों में फैल रही है. अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद और मेरठ जैसे जिलों के कई गांवों में रात में ड्रोन उड़ने की अफवाह ने खासी दहशत फैला रखी है. ग्रामीण रात-रात भर लाठियां लेकर गांवों के बाहर पहरा दे रहे हैं. वहीं, ड्रोन की इस अफवाह के चक्कर मं कई लोग बेवजह पिट भी रहे हैं. वहीं, योगी सरकार ने ड्रोन को लेकर अब कई पाबंदियां लगा दी हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले शख्स की गिरफ्तारी भी हो सकती है. चलिए समझते हैं कि आखिर शादी, खेती और युद्ध का हीरों अचानक विलेन कैसे बन गया. इन जिलों में कैसे फैली दहशतः हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बरेली और मेरठ में बीती जुलाई में कई गांवों में रात में नीली हरी लाइट वाली कोई वस्तु उड़ने की अफवाह तेजी से उड़ी. इससे ग्रामीण इतनी दहशत में आ गए कि वे रात-रात भर लाठियां लेकर पहरा देने लगे. धीरे-धीरे यह अफवाह 8 जिलों में फैल गई. इसकी वजह से रात-रात भर लोगों को जागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. यूपी का विलेन कैसे बना ड्रोन? (gattiy image) ड्रोन चोर का सबसे ज्यादा आतंकः इन अफवाहों में ड्रोन चोर का सबसे ज्यादा खौफ ग्रामीणों में दिख रहा है. कई गांवों में तो रात को लाठियां लेकर दौड़ने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें ग्रामीण परेशान और दहशत में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन वीडियो को लेकर भी लोग तरह-तरह कमेंट कर रहे हैं. यूपी के 8 से ज्यादा जिलों में ड्रोन की अफवाहों से दहशत. (ians) अभी तक क्या सच्चाई आई सामनेः अभी तक पुलिस ने इस मामले में कई गिफ्तारियां की हैं. इनमें कबूतर, पतंग और पॉलिथीन में हरी लाल लाइट बांधकर उड़ाने के मामले सामने आए हैं. 30 जुलाई को मुजफ्फरनगर की ककरौली पुलिस ने सुएब व साकिब को गिरफ्तार किया. पूछताछ में पता चला कि दोनों कबूतर के गले में लाइट बांधकर उड़ाते थे. 3 अगस्त को बागपत के छपरौली में पकड़े गए युवक ने बताया कि वह पतंग में लाइट बांधकर उड़ाता था. 2 अगस्त को एक युवक पकड़ा गया. पता चला कि वह कबूतर के गले में लाइट बांधकर उड़ाता था. इस तरह पुलिस ने मेरठ के सरधना, किठौर, मुंडाली में ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने पर छह मुकदमे दर्ज किए हैं. अफवाह फैलाने वालों को पुलिस की चेतावनीः शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा पुलिस की कई टीमें सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कई कार्रवाई की तैयारी कर रही है. शाहजहांपुर पुलिस ने जारी की चेतावनी. (etv bharat) कहीं कोई साजिश तो नहींः कई जिलों की पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं. जांच के 5 ऐसे बिंदु भी हैं जिनकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. जांच की 5 वजहें कहीं इलाकों की वीडियों या फोटोग्रॉफी तो नहीं कराई जा रही. किसी तरह की जासूसी की कोशिश तो नहीं हो रही. देश के दुश्मनों ने तो कोई नई साजिश तो नहीं रची. क्या अपराधी अपराध के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे. कहीं धार्मिक स्थलों की कोई निगरानी तो नहीं की जा रही. योगी सरकार ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर दिए ये आदेश : योगी सरकार ने अब बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत एक्शन की चेतावनी दी है. पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा. सीधे जेल भी जाना पड़ सकता है. पुलिस अफसरों ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित या संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना सख्त वर्जित है. इसके लिए अनुमति जरूरी है. इसके बाद भी कोई अगर उल्लंघन करता है तो सीधे एफआईआर दर्ज होगी. अभियुक्त को सीधे जेल भेजा जाएगा. ड्रोन उड़ाने के लिए किन्हें छूट मिलेगीः सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सेना, पुलिस, प्रशासनिक एजेंसियां, मीडिया संस्थान (निर्धारित नियमों के तहत) को ड्रोन उड़ाने में छूट रहेगी. वहीं, लाइसेंसधारी ड्रोन ऑपरेटर (पूर्व अनुमति जरूरी) को भी नए नियम में थोड़ी ढील दी जाएगी. ड्रोन उड़ाने की क्या है गाइडलाइनः इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले से ही गाइडलाइन बना रखी है. ड्रोन उड़ाने के लिए ग्रीन, येलो, रेड जोन हैं. यहीं नहीं उड़ाने की ऊंचाई भी सीमित है. ड्रोन उड़ाने की अनुमति डिजिटल है. अब बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर योगी सरकार सख्त एक्शन लेगी. कई कामों में हो रहा ड्रोन का इस्तेमाल. (ians) अभी ड्रोन का सबसे ज्यादा कहां हो रहा इस्तेमालः आपको बता दें कि अभी ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शादी और पार्टियों की वीडियोग्रॉफी, फोटग्रॉफी, खेती-किसानी, म्यूजिक कॉन्सर्ट समेत कई तरह के समारोह में होता है. वहीं युद्ध में भी ड्रोन ने अपनी उपयोगिता काफी हद तक साबित कर दी है. इसके अलावा चिकित्सा आपूर्ति, भोजन, और अन्य छोटी वस्तुओं को लंबी दूरी तक पहुंचाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है. भवन निर्माण में भी ड्रोन उपयोगी साबित हो रहे हैं. अब इन सभी को नए नियमों के तहत सरकार से अनुमति लेनी होगी. कई कीमतों में बिक रहे ड्रोन. (ians) ऑनलाइन ड्रोन की कीमतः ऑनलाइन ड्रोन कई कीमतों में उपलब्ध हैं. इनमें न्यूनतम 10000 रुपए से इसकी कीमत की शुरुआत है. इसके बाद ये 1 लाख या इससे अधिक कीमत के भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं. कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म पर भी ड्रोन बिक्री के लिए उपलब्ध है. अभी इसकी बिक्री से संबंधित कोई गाइडलाइन नहीं सामने आई है. युद्ध का हीरो रहा है ड्रोन. (ians) भारत ने युद्ध में कौन सा ड्रोन इस्तेमाल किया: ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हारोप ड्रोन से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. इस ड्रोन का निर्माण इजराइल की कंपनी करती है. इस ड्रोन की कीमत करीब छह करोड़ के आसपास बताई जाती है. इसे सेना कमांड सेंटर से संचालित करती है. ये ड्रोन बेहद घातक होते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है. चार तरह के ड्रोन दुनिया में हो रहे इस्तेमाल. (etv bharat) कितने तरह के ड्रोन होते हैं? मल्टी-रोटर ड्रोन: इसमें 4,6 या 8 रोटर होते हैं. इनका उपयोग वीडियो और फोटग्रॉफी में सबसे ज्यादा होता है.

इसमें 4,6 या 8 रोटर होते हैं. इनका उपयोग वीडियो और फोटग्रॉफी में सबसे ज्यादा होता है. फिक्स्ड-विंग ड्रोन: ये हवाई जहाज की डिजाइन के होते हैं. ये मैपिंग और सर्वे जैसे कामों को बखूबी करते हैं.

ये हवाई जहाज की डिजाइन के होते हैं. ये मैपिंग और सर्वे जैसे कामों को बखूबी करते हैं. सिंगल-रोटर ड्रोन: ये हेलीकॉप्टर की तरह होता है. ये विभिन्न पेलोड ले जा सकते हैं.

ये हेलीकॉप्टर की तरह होता है. ये विभिन्न पेलोड ले जा सकते हैं. हाइब्रिड वीटीओएल ड्रोन: ये मल्टी-रोटर और फिक्स्ड-विंग का संयोजन होते हैं. ये लंबी दूरी की उड़ाने भरने में सक्षम होते हैं. ये भी पढ़ेंः यूपी की 5 बड़ी अफवाहें, रात में 6 जिलों को कैसे डरा रहे, हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर की अफवाहों की सच्चाई आई सामने

Last Updated : August 5, 2025 at 10:03 AM IST