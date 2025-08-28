लखनऊ: इस साल के मानसूनी सीजन में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल फटने-लैंड स्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. स्थिति यह है कि बीते 15 दिन में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 6 से 7 बार घटना हो चुकी है.

सबसे ताजा मामला माता वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन की घटना का है. इस मामले को लेकर भूविज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि आज पहाड़ों पर आबादी के अत्यधिक दबाव और मौसम में आए बदलाव ने इन घटनाओं को विनाशकारी बना दिया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2000 से लेकर 2005 तक यह घटनाएं पहाड़ों में अक्सर होती थी पर उसमें जान-माल के नुकसान न होने के कारण कोई इन्हें ध्यान में नहीं रखता था. पर जब 2013 में केदारनाथ मंदिर व उसके आसपास घाटी में घटना हुई तो जान-माल का काफी नुकसान हुआ.

लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह.

ऐसी घटनाओं का मुख्य कारण कहीं न कहीं मनुष्य और आबादी क्षेत्र का विस्तार है. आंकड़ों की बात करें तो 2010 से 2025 के बीच पहाड़ों पर हुईं भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने 5949 से अधिक लोगों की जान ले ली.

विश्व की 18% आबादी ढाई प्रतिशत क्षेत्र में रहती है: लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह ने बताया कि आज दुनिया की कुल आबादी का 18% हिसाब भारत में रहता है. जिसके रहने के लिए विश्व की कुल जमीन का ढाई प्रतिशत ही हमारे देश के पास है. बीते दो-तीन दशकों में जिस तरह से आबादी बढ़ी है और उसके रहने के लिए जमीनों को एक्वायर करने की प्रक्रिया चल रही है, उसने पहाड़ी क्षेत्रों में दबाव बढ़ाया है.

उन्होंने बताया कि आज से 20 से 25 साल पहले जब सन 2000 में गंगोत्री व उसके आसपास के क्षेत्र पर रिसर्च कर रहा था, तब भी वहां पर बादल फटने की घटनाएं होती थीं पर, उन जगहों पर आबादी का नामोनिशान नहीं होता था. लेकिन, अब जिस तरह से आबादी बढ़ी है लोग इन पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन की कमी होने के कारण उन जगहों पर अपना आवास बना रहे हैं जो डेंजर जोन में आते हैं.

इसीलिए अब जब भी बदल फटने या भस्खलन की घटनाएं होती हैं तो कहीं न कहीं उसकी चपेट में काफी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं. इसलिए अब यह घटनाएं लोगों के लिए चिंता का बड़ा विषय बनी हैं.

आबादी का दबाव: प्रो. ध्रुवसेन सिंह ने बताया कि जितनी घटनाएं आज हम लोग देख रहे हैं, यह बीते कई सालों में हुए अंधाधुंध विकास और पर्यावरण के असंतुलन का एक रिजल्ट. बीते कुछ दशकों में हमने अपने पहाड़ों की संपदा का 40 से 50 प्रतिशत दोहन बढ़ा दिया है. इससे न केवल जल चक्र को प्रभावित हुआ बल्कि सीधे तौर पर मानव जीवन और पर्यटन अर्थ आवासीय संरचना को काफी बढ़ाया है.

उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है. ऐसे में वह उन जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं जहां पर प्राकृतिक आपदा आ सकती है. इसके अलावा पहाड़ों पर लगातार हो रही घटनाओं का कारण भूमि स्ट्रक्चर में बदलाव माना जा रहा है.

उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में केदारनाथ त्रासदी 2013, चमोली त्रासदी 2021, जोशीमठ त्रासदी 2023 और इस साल उत्तराखंड के धराली व जम्मू कश्मीर में जो भी घटनाएं हो रही हैं. वह सब इसी का एक बड़ा उदाहरण है.

प्रोफेसर सिंह ने बताया कि हिमालय क्षेत्र यह बार-बार संकेत देता है कि पारंपरिक राहत केंद्रित आपदा प्रबंधन क्षेत्र के लिए अपर्याप्त है. विशेष तौर पर धराली, जोशीमठ और केदारनाथ जैसी आपदाओं से स्पष्ट है कि पूर्ण नियोजित सुरक्षित और पुनर्वास एकमात्र इसका स्थाई समाधान है.

क्यों बदल रहा मौसम: प्रो. ध्रुवसेन सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में हम क्लाइमेट चेंज के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर मौसम बिल्कुल अनिश्चित है. कभी गर्मी का मौसम लंबा खिंचता है तो कभी सर्दी का इसने हमारे इको सिस्टम को प्रभावित किया है.

पहाड़ों पर बारिश ज्यादा क्यों: इसी का असर है कि जिन बादलों को मैदान की तरफ जाकर बरसना चाहिए, वह जलवायु दबाव के कारण पहाड़ों पर ही अचानक से बरस जा रहे हैं. इसके अलावा धरती और समंदर दोनों लगातार गर्म हो रहे हैं. ऐसे में बादलों के बरसने का जो नियम है वह पहाड़ों पर ठंडा मौसम होने के कारण वहां पर अधिक विकराल रूप ले रहा है.

15 साल में पहाड़ों पर आई आपदा

साल 2010 में अगस्त में लेह में बादल फटने से कम से कम 250 से 600 लोग मारे गए थे.

साल 2012 में सितंबर में उत्तरकाशी में बादल फटने से करीब 45 लोगों इसकी चपेट में आ गए थे.

साल 2014 में सितंबर में कश्मीर घाटी में बादल फटने से 200 लोग मारे गए थे.

साल 2019 में अगस्त में उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील के आराकोट में बादल फटने से 21 लोगों मारे गए थे.

साल 2013 में जून में केदारनाथ में आई तबाही से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

साल 2025 में उत्तराखंड के धराली में आई आपदा में 68 लोग मलबे में दफन हुए.

साल 2025 में हिमाचल के मंडी में बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई थी.

