माल रोड पर टहलने के नियम

सुमित वशिष्ठ बताते हैं कि 'Mall Road का मतबल एक ऐसी खुली सड़क जहां गाड़ियों की अनुमति न हो. यह आम बाजार जैसा नहीं, बल्कि कुलीन वर्ग (elite class) का promenade (सैरगाह) होता था. यह सड़क एक खास तरीके से बनाई जाती थी, जिसमें एक तरफ दुकानें, दूसरी तरफ ओपन व्यू होता था. बीच में वॉक (चलने) करने के लिए चौड़ी सड़क और गाड़ियों पर सख्त प्रतिबंध. माल रोड में सैर करने के भी नियम थे. इस सड़क पर टहलते हुए सिर्फ दाएं या बाएं ही चला जाता था और बीच में सड़क खाली रहती थी. दाएं-बाएं चलने के लिए बीच में अंग्रेजों ने शिमला माल रोड पर लोहे के स्टेप लगाए थे, जो 2014 में मेटलिंग के दौरान दब गए.'

शिमला माल रोड का इतिहास (ETV Bharat)

टॉमीज करते थे निगरानी

नियमों की पालना के लिए माल रोड पर पुलिस तैनात रहती थी. इनका काम भीड़ को हटाना और लोगों को दाएं-बाएं चलने के लिए बाध्य करना था. सुमित वशिष्ठ बताते हैं कि 'शिमला के स्कैंडल प्वाइंट पर वर्दी में लंबे कद के पुलिस जवान आज भी तैनात रहते हैं. ये जवान माल रोड और रिज पर आज भी ऊपर से नीचे गश्त करते हैं. इनका काम भीड़ को कंट्रोल करना, लड़ाई झगड़ा रोकना या फिर असमाजिक गतिविधियों को रोकना है. इन्हें टॉमीज कहा जाता है.'

शिमला माल रोड की कुछ खास बातें (ETV Bharat)

माल रोड बनाते समय अंग्रेजों ने टाउन प्लानिंग का खास ध्यान रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि माल रोड पर दुकानें सिर्फ एक तरफ ही बनाई जाएं. शिमला माल रोड पर भी दुकानें निचली तरफ को ही बनी हैं, लेकिन भौगोलिक कारणों से सामने का व्यू ओपन नहीं रह सका. माल रोड पर किसी भी तरह के वाहन को अनुमति अंग्रेजों के समय से नहीं है. सुमित वशिष्ठ बताते हैं कि '1880 में माल रोड पर हैंड पुलिंग रिक्शा (हाथों से खींचा जाने वाला) की एंट्री हुई. इससे लोग माल रोड की सवारी करते थे. सिर्फ वायसराय ऑफ इंडिया, सेना के कमांडर इन चीफ को घोड़े पर चलने की अनुमति थी. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद 1980 में हैंड पुलिंग रिक्शा को बंद कर दिया गया.'

शिमला की पुरानी तस्वीर (PIC CREDIT: Simla Past and Present)

गेयटी थिएटर और माल रोड की पहचान

अंग्रेजों को क्लब और थियेटर जाने का शोक था. 1887 में इसके लिए गेयटी थियेटर बनाया गया. ये माल रोड का सबसे प्रतिष्ठित भवन है. इसका इतिहास भी बहुत ही रोचक है. 1889 में गेयटी थिएटर का एक हिस्सा जल गया था. इसके बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ और आज भी यह भवन गॉथिक आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण है. गेयटी थियेटर ब्रिटिश अफसरों के सामाजिक जीवन का केंद्र था. यहीं नाटक, संगीत समारोह होते थे और क्लब्स की मीटिंग्स होती थीं. आज भी गेयटी में अंग्रेजों के जमाने का एम्चयोर ड्रामाटिक क्लब काम करता है.

हाथ रिक्शा के साथ खड़े दो भारतीय (PIC CREDIT: BRITISH LIBRARY)

रिज मैदान था अप्पर बाजार

शिमला के मॉल रोड के साथ खूबसूरत रिज मैदान है. पहले इसे अप्पर बाजार कहा जाता था. यहां एक तरफ दुकानें थीं और सामने खुला व्यू था. सुमित वशिष्ठ बताते हैं कि '1875 में शिमला के अप्पर बाजार में भीषण आग लगी, जिससे बाजार जलकर खाक हो गया. तब तत्कालीन म्युनिसिपल हेड मिस्टर पैरी निस्बेट ने ऐलान किया कि अब रिज पर कोई दुकान नहीं खुलेगी. आज भी रिज पर सिर्फ 1-2 दुकानें ही हैं. इसके बाद रिज के निचली तरफ बाजार बसना शुरू हुआ. माल रोड से नीचे मिडिल, लोअर बाजार और कार्ट रोड तक लोगों की जमीनें हुआ करती थी. यहां लोग अपने खेतों में हल चलाते थे.'

क्या मॉल रोड सभी के लिए थी?

अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि माल रोड पर भारतीयों को चलने की अनुमति नहीं होती थी. अंग्रेजों के जमाने में इंडियन्स आर नॉट अलाउड का बोर्ड रिज मैदान के आस पास लगा था. इस बारे में सुमित वशिष्ठ कहते हैं कि 'ये कोरा झूठ है. शिमला में शीशल होटल के पूर्व संचालक और पेशेवर फोटोग्राफर रहे रोलेंड हॉट्स की 1880 में खींची तस्वीरों में आप बहुत से भारतीयों को माल रोड और रिज मैदान पर घूमते हुए देख सकते हैं. दूसरी पुरानी तस्वीरों में भी इंडियन घूमते हुए नजर आते हैं.'

शिमला की पुरानी तस्वीर स्कैंडल प्वाइट के पास (PIC CREDIT: PAST INDIA)

माल रोड पर इंडियन्स आर नॉट अलाउड वाली बात कहां से निकली. इस पर सुमित वशिष्ठ बताते हैं कि 'माल रोड पर सिर्फ बोझा ढोने वाले कुलियों को उस समय माल रोड पर काम की अनुमति नहीं थी, जब लोगों की यहां भीड़ होती थी, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशान न हो. कुछ घंटे के लिए यहां कुली काम कर सकते थे जब यहां भीड़ नहीं होती थी. ये नियम आज भी लागू है. इसके साथ ही भारतीयों को यहां दुकान चलाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो यहां का स्टैंडर्ड को मेंटेंन रखने में सक्षम नहीं थे, लेकिन 1910 में नत्थू राम एंड संस पहले भारतीय थे जिन्हें माल रोड पर दुकान खोलने की अनुमति मिली. इसके बाद धीरे-धीरे अन्य दुकानें भी खुली. पहले विश्व युद्ध के बाद कई भारतीय कंपनियों ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखा और स्टैंडर्ड मेंटेन रखने की बात कही. इसके बाद 1921 में भारतीयों को माल रोड पर दुकाने खोलने की अनुमति मिली थी.'

असली नाम माल या मॉल

अक्सर माल रोड के नाम को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि इसका असली नाम माल है मॉल. इसका असली नाम माल है. आधुनिक शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट भी इसी से लिया गया है. एक ऐसी बड़ी, आम तौर पर बंद इमारत जिसमें कई दुकानों, ब्रांड स्टोर्स, खाने-पीने की जगहों और मनोरंजन के साधनों को एक छत के नीचे लाना हो. आधुनिक शॉपिग मॉल में लोग दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं उनसे मिलते हैं, मूवी देखते हैं, खरीददारी करते हैं, रेस्टोरेंट में तरह तरह के व्यंजन का लुत्फ लेते हैं और समय बीताते हैं. यहां लोग सुकून से बैठ सकते हैं यहां गाड़ियों की आवाजाही भी नहीं होती. ऐसे में आधुनिक शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट भी पुराने माल रोड की तरह ही है.

इतिहास की किताबों में भी दर्ज है...शिमला का पहला माल रोड

ब्रिटिश लेखक ई.जे. बक (E.J. Buck) ने अपनी प्रसिद्ध किताब “Simla Past and Present” (1904) में शिमला की संक्षिप्त, लेकिन समृद्ध विरासत को विस्तार से दर्ज किया है. इस किताब में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि: “The first proper Mall Road in India was laid out in Shimla during the early days of the British summer capital.” यानी अंग्रेज़ों ने जब शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, तो उन्होंने एक ऐसी सड़क की कल्पना की जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए हो और वहीं से Mall Road की शुरुआत हुई.

शिमला का माल रोड (ETV Bharat)

ब्रिटिश दौर vs आज की मॉल रोड: क्या बदला?

सुमित वशिष्ठ कहते हैं कि, माल रोड अब उतनी ‘शांत’ नहीं रही, जितनी पहले थी. 1980 के बाद रिक्शा भी मॉल रोड पर बंद कर दिए गए थे. धीरे-धीरे कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ गई हैं. आज कुछ साल पहले शिमला का माल रोड एकदम शांत होता था. माल रोड पर घूमने निकलना मतलब सज संवरकर निकलना होता था, लेकिन अब लोग माल रोड पर फोन से कनेक्ट होने वाले स्पीकर लेकर माल रोड पर घूमते हुए मिल जाते हैं, तो कुछ हवाई चप्पलों में भी यहां नजर आ जाते हैं.

