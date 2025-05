ETV Bharat / state

क्या मायावती के लिए उम्मीद हैं आकाश आनंद, दो बार जिम्मेदारी छीनने के बाद अब बुआ ने क्यों बढ़ाया कद? - BSP AKSAH ANAND

मायावती और आकाश आनंद. ( Etv Bharat )

Published : May 19, 2025 at 4:20 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 4:43 PM IST

लखनऊ:बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने फिर एक बार अपने भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताते हुए सबसे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है. मायावती ने अपने बाद आकाश आनंद को ओहदा पार्टी में दिया है. जबकि बुआ ने भतीजे को आकाश को दो बार पद हटा चुकी हैं. पिछली बार तो पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था. ऐसे में सवाल है कि आकाश आनंद से बेहद खफा हुईं मायावती को अचानक उनपर इतना भरोसा कैसे हो गया? सियासी गलियारों में चर्चा है कि मायावती के पास आकाश आनंद के अलावा और विकल्प नहीं है, जो पार्टी को जीवित कर सके. क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस हथियाने की कोशिश कर रही है. इन्हें रोकने के लिए बसपा में वर्तमान में कोई और नेता नहीं है, जो इन मुद्दों को उठाए और दूर होते जा रहे वोटरों को वापस ला सके. इसलिए बार-बार गलतियों के बावजूद आकाश को मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है. मायावती ने आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं. इनमें समाजवादी पार्टी का पीडीए और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता पर रोक लगाना और दलितों को अपने पक्ष में करना मुख्य काम होगा. कौन है आकाश आनंद. (Photo Credit; ETV Bharat) सपा के बढ़ते दलित प्रेम को रोकना चुनौतीः दरअसल, समाजवादी पार्टी दलित नेताओं का कद बढ़कर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति कर दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही. हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी दलित वोटरों को लुभाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और साबित्री बाई पर बनी फिल्म अपने कार्यकर्ताओं के साथ दलित समाज के लोगों दिखा रही है. इसके साथ ही फुले दंपति के कार्यों को गिनाकर दलित हित चिंतक बन रही है. यहीं, नहीं समाजवादी पार्टी लगातार संविधान और डॉ. भीम राव आंबेडकर की बात करती है और आयोजन करती है, जिससे दलित वोटरों पर पकड़ बढ़ जाए. सपा के बढ़ते दलित प्रेम को देखते हुए आकश की यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मायावती के साथ आकाश आनंद. (Photo Credit; ETV Bharat) भाजपा के बढ़ते रथ को रोकने की जिम्मेदारी: वहीं, बसपा में आकाश आनंद का कद बढ़ाने का दूसरा कारण है भारतीय जनता पार्टी, जो दलित बुद्धिजीवियों को साध रही है. इस रणनीति पर लगातार काम कर रही है. इसके अलावा दलितों की मसीहा और संविधान रचयिता डॉ. भीम राव अंबेडकर के प्रति भाजपा का प्रेम बढ़ रहा है. भाजपा अंबेडकर जंयती पूरे देश में आयोजन किया. इन कार्यक्रमों में भाजपा के बड़े से लेकर छोटे नेता शामिल हुए. भाजपा इन प्रयासों के साथ दलित समाज को साधने कोशिश कर रही है, जो बसपा के लिए चुनौती है. अगर सही समय पर बसपा ने कुछ नहीं किया तो मामला हाथ से निकल जाएगा. शायद इसलिए मायावती को आकाश आनंद को उम्मीद है. चंद्रशेखर से सबसे अधिक खतरा: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जो दलित युवाओं की खास पसंद बनते जा रहे है, उनको आकाश आनंद के जरिए रोकना है. मायावती के धरातल पर न उतरने के चलते आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आक्रामकता दलित युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ रही है. आकाश आनंद के पिछले लोकसभा चुनाव में जो तीखे तेवर युवाओं ने देखे थे, उससे उम्मीद जगी थी. जिस तरह का आक्रामक रवैया चंद्रशेखर आजाद इख्तियार किए हुए हैं, उसी तरह की आक्रामकता आकाश के भाषण में दिख रही थी. जिससे युवाओं के बीच आकाश भी फेमस हो रहे थे, लेकिन अचानक एक रैली में उनका एक भाषण जी का जंजाल बन गया. पार्टी की चुनावी रैलियों से उन्हें हटाना पड़ गया. यहां तक कि आकाश को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर पार्टी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए मायावती ने आकाश को जिम्मेदारी सौंप कर मास्टर स्ट्रोक खेला है.

कई मापदंडों पर खरे उतरे हैं आकाशः बहुजन समाज पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आकाश आनंद को कई मापदंडों पर परख चुकी हैं जिनमें वह खरे उतरे हैं. बसपा अध्यक्ष ने दो बार उनका पद छीना. पिछली बार तो पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इसके बाद आकाश किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मायावती के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले. अपनी कोई पार्टी बनाई और न किसी पार्टी के साथ गए. उन्होंने संयम दिखाया उसी का यह नतीजा है कि मायावती ने उन्हें एक बार फिर से पार्टी में बड़ा ओहदा सौंपा है. मायावती ने माना कि आकाश आनंद अब परिपक्व हो चुके हैं. उन्हें समझ है की कब क्या बोलना है किस तरह का कदम उठाना है, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है. कांग्रेस का संविधान प्यारः वहीं, कांग्रेस पार्टी जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जैसे मुद्दों की मांग उठाकर दलित वर्ग को अपनी तरफ मोड़ना चाहती है. इसके अलावा राहुल गांधी लगातार संविधान बचाओ की आवाज बुलंद कर रहे हैं. वहीं, बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श बता रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस भी दलित समाज में सेंध लगाना चाह रही है, ऐसे में आकाश आनंद को इस पर भी रणनीति बनानी होगी. गिरता ही जा रहा बसपा का ग्राफः साल 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है. बहुजन समाज पार्टी अपने ही कोर वोटर से दूर होती चली जा रही है. गैर जाटव दलितों को लगने लगा है कि मायावती की पार्टी सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है. सपा ने पासी और सोनकर जातियों को तरजीह दी. भाजपा ने वाल्मीकि, खटीक और अन्य समुदायों को अपने संगठन में जगह देकर वोट बैंक में सेंधमारी की. कांग्रेस ने निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन का वादा कर नया पैंतरा चला है. सांसद चंद्रशेखर ने युवाओं में आक्रामक दलित नेतृत्व की छवि पेश कर जगह बनाई है. यह सब कारण है जिससे बसपा आज हाशिए पर है. राज्यों में जाकर करेंगे समीक्षाः आकाश आनंद को मायावती ने चीफ नेशनल कोआर्डिनेटर बनाया है. अब पार्टी में वर्तमान में तैनात तीन नेशनल कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजाराम आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे. बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश को चुनावी दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया है. आठ राज्य सांसद राम जी गौतम के हवाले हैं, और सात-सात राज्य राजाराम और रणधीर बेनीवाल के पास हैं. यहां पर यह नेशनल कोऑर्डिनेटर जो भी काम करेंगे. आकाश आनंद हर माह तीनों कोऑर्डिनेटर के हिस्से वाले राज्यों में तीन-तीन दिन तक डेरा डालेंगे और समीक्षा करेंगे. फिर इसकी रिपोर्ट बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को सौंपेंगे. पार्टी के नेताओं का कहना है कि आकाश आनंद अब जिस राज्य में भी जाएंगे, वहां की स्टेट कमेटी उनका पूरा खर्च उठाएगी. इसके अलावा चुनावी वाले राज्यों में पब्लिक मीटिंग के लिए आकाश अलग से टाइम देंगे. पहली बार आकाश आनंद को पावर के साथ ही पद भी बड़ा मिला है. बिहार में असली अग्नि परीक्षाः वहीं, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस राज्य के प्रभारी राम जी लाल गौतम की अगुवाई में बसपा सभी 240 सीटों पर अकेले दम चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है. बिहार में सीधा मुकाबला नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल वाले इंडी गठबंधन में होना माना जा रहा है. जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी इस चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में बदलने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं. बसपा के मजबूती से लड़ने पर कई सीटों पर लड़ाई अलग ही तरह की हो जाएगी. यहां पर आकाश आनंद की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि इतना बड़ा पद मिलने के बाद बिहार जैसे राज्य में चुनाव अभियान की जिम्मेदारी आकाश ही निभाएंगे. हालांकि पिछले कई राज्यों के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी आकाश ने जमकर चुनाव प्रचार प्रसार किया था, लेकिन यह सब कुछ बेनतीजा ही रहा. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के कई राज्यों में आकाश ने चुनावी रैलियां कीं, लेकिन जब नतीजे आए तो यह बसपा के लिए सुखद परिणाम देने वाले साबित नहीं हुए. ऐसे में बिहार से एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने आकाश से उम्मीदें लगा रखी हैं. दो बार जिम्मेदारी से किया मुक्तः बता दें कि आकाश आनंद को साल 2019 में बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया था. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ताबततोड़ कई जनसभाएं की थीं. मई 2024 में सीतापुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने भाषण में काफी आक्रामकता दिखाई थी. इसकी वजह से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ. बाद में उन्हें पार्टी से भी हटा दिया गया था. इसके बाद फिर से पार्टी में उनकी वापसी हुई थी. इसके बाद मार्च 2025 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें फिर से पार्टी से निकाल दिया. बसपा मुखिया ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा. बता दें कि यूपी में दलित वोटर्स की संख्या भी 21 फीसदी है. इनमें जाटव– 11 फीसदी, पासी– 3.5 फीसदी, कोरी– 1 फीसदी, धोबी– 1 फीसदी, खटिक, धनगर, बाल्मिकी और अन्य– 4.5 फीसदी जातियां हैं. ऐसे में अगर अब बसपा ने सुधार नहीं किया तो ये दूसरी पार्टियों के तरफ खिसक जाएंगे. इसलिए मायावती को आकाश आनंद को पार्टी में पुनः लाना मजबूरी थी. इसे भी पढ़ें-मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बनाया BSP का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, चुनाव कैंपेन की संभालेंगे कमान

Last Updated : May 19, 2025 at 4:43 PM IST