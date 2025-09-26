ETV Bharat / state

अयोध्या में राम मंदिर तो बना, मस्जिद बनने में क्यों हो रही देरी? कहां है दिक्कत, ADA ने नक्शे पर क्या सवाल उठाए

ट्रस्ट के चेयरमैन का कहना है कि नया नक्शा बन गया है. ETV Bharat Explainer में जानिए फायर विभाग ने क्यों नहीं दी NOC.

अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा. (Photo Credit; Indo Islamic Cultural Foundation Website)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 12:51 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 1:20 PM IST

लखनऊ: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के फैसले के बाद से लेकर अब तक की पूरी प्रक्रिया कई उतार-चढ़ाव से गुजरी है. सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए मस्जिद के लिए अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था.

इसी आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को धन्नीपुर गांव में जमीन आवंटित हुई और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ट्रस्ट का गठन किया गया. यही ट्रस्ट मस्जिद निर्माण और उससे जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का जिम्मा संभाल रहा है.

इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ट्रस्ट के सेक्रेटरी सैय्यद अतहर हुसैन. (Video Credit; ETV Bharat)

5 दिसंबर 2020 को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट ने न केवल मस्जिद बल्कि 200+ बेड वाले अस्पताल, एक म्यूजियम और सामुदायिक रसोई की योजना सार्वजनिक की थी. बताया था कि मस्जिद आधुनिक तर्ज पर बनेगी और उसके साथ समाजसेवा से जुड़े प्रोजेक्ट भी चलाए जाएंगे.

लेकिन, हकीकत ये है कि राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समयसीमा के भीतर अंतिम चरण में पहुंच चुका है, वहीं मस्जिद परियोजना अभी भी शुरुआती पायदान पर अटकी हुई है. आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम पक्ष ढाई साल में जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है. आईए ETV Bharat Explainer में जानते हैं कि कहां अटका है पेंच.

धन्नीपुर मस्जिद के नक्शे पर उठे सवाल: स्थानीय निवासी ओमप्रकाश सिंह की ओर से एक आरटीआई डाली गई थी, जिसके जवाब में बताया गया कि शुरुआती नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) में जमा किया गया, लेकिन फायर डिपार्टमेंट की आपत्तियों और एनओसी न मिलने के चलते इसे खारिज कर दिया गया.

अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा.
अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा. (Photo Credit; Indo Islamic Cultural Foundation Website)

अग्निशमन विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद और अस्पताल भवन की ऊंचाई के हिसाब से सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए. लेकिन, मौके पर एप्रोच रोड सिर्फ 4 से 6 मीटर चौड़ी पाई गई. इस कमी को दूर किए बिना एनओसी जारी नहीं की जा सकती. इसी के चलते नक्शा पास नहीं हुआ.

ट्रस्ट के चेयरमैन जफर अहमद फारुकी का कहना है कि 2024 में ही नया नक्शा लॉन्च किया था. इस पर काम पूरा हो चुका है और अगले दो महीने के भीतर इसे अयोध्या विकास प्राधिकरण में फिर से जमा किया जाएगा.

अयोध्या की मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रखा गया: ट्रस्टी जफर अहमद फारुकी ने बताया कि 2023 में ट्रस्ट ने वित्त और विकास समितियां बनाई थीं, जिनके जिम्मे फंडिंग और प्रोजेक्ट का रोडमैप तय करना था. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नया नक्शा भी जारी किया गया.

अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा.
अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा. (Photo Credit; Indo Islamic Cultural Foundation Website)

मस्जिद का नाम "मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह" रखने का फैसला किया गया. देशभर के प्रमुख दरगाहों व शहरों में मस्जिद निर्माण अभियान शुरू हुआ. हालांकि, 2024 में इन समितियों को भंग कर दिया गया.

मस्जिद के लिए क्या है दान की व्यवस्था: ट्रस्ट ने साफ किया कि मस्जिद निर्माण पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगा. ऑनलाइन माध्यम से दान लिया जा रहा है. किसी भी धर्म के लोग इसमें योगदान कर सकते हैं. जफर अहमद फारुकी ने कहा कि ट्रस्ट में किसी तरह का विवाद नहीं है. हां, एक ट्रस्टी के निधन के बाद उनके बेटे को जगह दी गई थी, लेकिन निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया. विवाद की बातें सिर्फ अफवाह और साजिश हैं.

अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा.
अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा. (Photo Credit; Indo Islamic Cultural Foundation Website)

राम मंदिर से तुलना पर ट्रस्ट का रुख: ट्रस्ट के सेक्रेटरी अतहर हुसैन का कहना है कि राम मंदिर और मस्जिद की तुलना नहीं की जा सकती. मंदिर निर्माण में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और वर्षों की तैयारी थी, जबकि मस्जिद का निर्माण कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ. इसके लिए फंडिंग ट्रस्ट के माध्यम से जुटाई जा रही है.

अयोध्या की मस्जिद का नया नक्शा तैयार: फाउंडेशन के ट्रस्टी जफर अहमद फारुकी का कहना है कि 2020 में बनाए गए प्रस्तावित नक्शे पर मुस्लिम समाज में नाराजगी थी. समाज के ज्यादातर लोग कहते थे कि इसमें कहीं भी मस्जिद जैसा कोई ढांचा नहीं लग रहा है. इसलिए नक्शे को 2023 /24 में बदला गया. जो पुरानी मस्जिद पर आधारित है. इस नक्शे को जल्द ही ADA में फाइल करेंगे.

अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा.
अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नक्शा. (Photo Credit; Indo Islamic Cultural Foundation Website)

मस्जिद के नक्शे में क्या-क्या: पुराने नक्शे के कंसल्टेंट आर्किटेक्ट प्रो. एसएम अख्तर थे, जिसमें मस्जिद के साथ एक अस्पताल और सामुदायिक रसोई को जोड़ा गया है. डिजाइन ब्रह्मांडीय है, जो पूरी पृथ्वी का अनुभव कराना चाहती है. इसके लिए दुनिया के सभी हिस्सों से, अमेजन जंगलों से पौधों और जीव-जंतुओं को लाया जाएगा. शून्य कार्बन उत्सर्जन और सौर ऊर्जा से संचालित होना अन्य विशेषताएँ हैं जो इस डिजाइन को आधुनिक बनाती हैं.

